Polacy wolą budować drewniane domy na wsi

Polacy coraz częściej decydują się na budowę domu z drewna. Co ciekaw tego typu domy powstają głównie na terenach wiejskich, a ich budowa kosztuje średnio 362 tys. zł, czyli o ponad 200 tys. zł mniej niż standardowy dom.

Według badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl domy z drewna wybudowane w ostatnim roku najczęściej miały powierzchnię do 100 m2.

Na taki metraż zdecydowało się 43% inwestorów. Co ciekawe, rok wcześniej odsetek ten wynosił aż 50%. Widać zatem dość wyraźny spadek zainteresowania najmniejszymi domami. Rzadziej niż w roku poprzednim decydowano się także na budowę domu o powierzchni od 101 do 150 m2.

W poprzednim roku drewniane domy stanowiły 38% wszystkich drewnianych nieruchomości, a rok wcześniej cieszyły się zainteresowaniem o 2 punkty procentowe większym niż w 2019 r.

W ostatnim czasie wzrósł natomiast odsetek domów drewnianych o metrażu od 151 do 200 m2 (z 8 do 13%), a także powyżej 200 m2 (z 2 do 6%).

Dom z drewna już za 362 tys. zł

Średnia cena wybudowania drewnianego domu w ubiegłym roku wynosiła 362 tys. zł, a rok wcześniej było to 369 tys. zł. Wygląda więc na to, że w przypadku domów z drewna koszty budowy pozostały bardzo podobne, a jednocześnie sporo niższe od średniego kosztu budowy domu w innej technologii, który wynosił aż 532 tys. zł.

Poza technologią wykonania, na ostateczną cenę domu wpływ ma również jego lokalizacja oraz rozmiar budynku.

- Szukając ekipy budowlanej do budowy domu drewnianego warto wziąć pod uwagę, że stosunkowo niewiele jest firm specjalizujących się w tego typu budownictwie. Dobrze jest zatem poświęcić nieco więcej czasu na poszukiwania, zapoznać się z wykonanymi wcześniej zleceniami oraz opiniami poprzednich klientów – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Jak drewniany dom to na wsi

Drewniane domy w ubiegłym roku najczęściej budowane były na terenie województwa małopolskiego, gdzie powstało aż 14% wszystkich tego typu budynków. Na tę technologię często decydowali się również mieszkańcy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 12% badanych).

Najmniejszą popularnością cieszyła się ona w województwach świętokrzyskim, podlaskim, a także opolskim i mazowieckim. Jednocześnie zdecydowana większość, bo aż 68% wszystkich nieruchomości z drewna wybudowana została na terenach wiejskich.

Drewniane, szkieletowe i z gotowego projektu

Badani przez Oferteo.pl, którzy zdecydowali się na wybudowanie drewnianego domu, najczęściej stawiali na prostą i stosunkowo tanią technologię szkieletową (kanadyjską).

Nieco bardziej skomplikowane rozwiązanie, jakim jest budowa domu z bali, wybierane było tylko w 1 na 10 przypadków. Tego typu proces budowy jest dłuższy, a koszty znacznie wyższe, co z pewnością nie przysparza mu popularności.

Ciekawą zmianą w stosunku do roku poprzedniego jest znaczny spadek zainteresowania indywidualnymi projektami nieruchomości. W 2018 roku aż 62% domów z drewna zostało zaprojektowanych przez architekta na zamówienie inwestora.

Natomiast w 2019 roku z takiej opcji skorzystało już tylko 52% badanych. Pozostałe 48% zdecydowało się na zakup gotowego projektu w biurze architektonicznym. Aż 88% Polaków, którzy w ostatnim roku budowali dom z drewna, przyznało, że bardzo ważny jest dla nich ekologiczny sposób ogrzewania budynku.

Przedstawione w „Raporcie o budowie domów w Polsce” dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w 2020 roku metodą CAWI na próbie 660 osób, które w 2019 roku budowały dom.