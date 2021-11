Połączenie symulacji farmy ze strategią ekonomiczną

Twórcy Farming life postawili na zróżnicowaną i relaksującą rozgrywkę, która łączy symulację farmy oraz strategię ekonomiczną. Tytuł skupia w sobie kilka gatunków, co na wstępie zwiększa docelową grupę jego odbiorców.

- Farming Life oferuje wiele zróżnicowanych możliwości, co z pewnością spodoba się graczom, którzy chcą poznać wiejskie życie i przekonać się jak wygląda prowadzenie farmy. Tytuł skupia w sobie kilka gatunków, co na wstępie zwiększa docelową grupę jego odbiorców. Farming Life jest w pewnej mierze grą przypominającą SimCity, choć – zamiast miasta – koncentrujemy się na farmie. Od momentu publikacji w serwisie Steam projekt cieszy się dużym zainteresowaniem graczy – mówi Kamil Koryszewski, Project Manager w Gaming Factory.

Sim farming z elementami ekonomicznymi i budowlanymi

Farming Life to nastawiona na jednoosobową rozgrywkę relaksująca gra farmerska z grafiką w rzucie izometrycznym. Twórcy połączyli elementy symulatora farmy, strategii ekonomicznej (manager/tycoon) oraz gier typu city-builder.

- Tworząc Farming Life, zależało nam na wypracowaniu pewnego kompromisu pomiędzy realizmem, a przystępnym trybem rozgrywki. Dzięki temu gracz dostaje duże pole do rozwoju swojej farmy z wykorzystaniem kreatywnych rozwiązań. Rozgrywka w Farming Life jest z założenia spokojna i nastawiona na relaks, dlatego zdecydowaliśmy się na uproszczenie części elementów farmerskiego życia. Poszczególne opcje dotyczące rolnictwa i hodowli są odpowiednio zróżnicowane. Gracze otrzymują do tego dużo swobody w gospodarowaniu i decydowaniu, co pozwala na tworzenie całkowicie unikalnych farm, zgodnych z wizją i pomysłami gracza – mówi Jacek Wyszyński, prezes zarządu Pyramid Games.

Celem gracza będzie odbudowa świetności rodzinnej farmy.

- W trakcie rozgrywki trzeba będzie zmierzyć się z różnymi przeciwnościami, takimi jak np. myszy, które wykradają plony. Dodatkowo wraz z rozwojem farmy gracz będzie nadzorował pracę coraz to większej liczby pracowników, a także realizował zadania dla burmistrza oraz konkurował z innymi farmami. To od niego zależy w jakim kierunku poprowadzi farmę, w co będzie inwestować oraz jakie gałęzie produkcji potraktuje priorytetowo – informuje Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory.