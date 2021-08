Polak zwyciężył w międzynarodowych zawodach w sportowym cięciu i rąbaniu drewna

Michał Dubicki w znakomitym stylu zwyciężył w międzynarodowych zawodach EuropeanTrophy w sportowym cięciu i rąbaniu drewna Stihl Timbersports, które rozegrane zostały na terenie Motorworld w Monachium, w Niemczech.

Dubicki, aktualny Mistrz Polski, zaliczył znakomity start w rundzie wstępnej, w której zwyciężył, co zapewniło mu rozstawienie i bezpośredni awans do ćwierćfinału sobotnich zawodów. Pochodzący z Konar k. Rawicza Polak uzyskał najlepszy czas rywalizacji: 01:07.59 min., a w finale zdecydowanie pokonał reprezentanta Francji, Pierre’a Puybareta, prezentując podczas całej rywalizacji znakomite przygotowanie fizyczne, szybkość i precyzję.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zawody rozegrane zostały w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności, a fani mogli śledzić relację z wydarzenia na kanale DAZN oraz w mediach społecznościowych firmy Stihl.

Zawody w formacie Trophy to najtrudniejsza i zarazem najbardziej widowiskowa formuła zawodów Stihl Timbersports®. Zadaniem zawodnika jest przerąbanie kłody drewna przy użyciu wyczynowej siekiery (w konkurencjach: Underhand Chop i Standing Block Chop) oraz przecięcie kłody z wykorzystaniem piły ręcznej i pilarki (w konkurencjach: Single Buck i Stock Saw). Na scenie rywalizuje dwóch zawodników w systemie pucharowym: przegrywający odpada, a wygrywający awansuje do kolejnej rundy. Po krótkiej przerwie zwycięzca wychodzi po raz kolejny na scenę, aby poradzić sobie z czterema kłodami drewna. I tak aż do finału. Po zawodach szczęśliwy Dubicki powiedział: „To mój kolejny wielki sukces w rywalizacji z zawodnikami z Francji, Niemiec, Czech, Belgii czy Włoch. Najwyższa pora powalczyć z najlepszymi na świecie zawodnikami z USA, Kanady, Australii czy Nowej Zelandii. Okazja będzie już niedługo, bowiem 2 października spotkam się z nimi podczas Indywidualnych Mistrzostw Świata Stihl Timbersports i obiecuję, że tanio skóry nie sprzedam.”

W małym finale zwyciężył Belg, Koen Martens, który pokonał zawodnika z Czech, Martina Kalinę.

Stihl Timbersports to międzynarodowa seria zawodów w sportowym cięciu i rąbaniu drewna z użyciem pilarki łańcuchowej, siekiery i piły ręcznej. Ten ekstremalny sport narodził się w Australii i Nowej Zelandii, a stamtąd trafił do Kanady i USA. W dniu dzisiejszym najlepsi zawodnicy rywalizują w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. W 2001 roku rywalizacja zawitała do Europy, a w 2003 roku do Polski. W naszym kraju zawody organizowane są wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a wszyscy zawodnicy są czynnymi członkami OSP.