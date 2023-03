Z ust przedstawicieli sceny politycznej od dłuższego czasu możemy usłyszeć jak wprowadzenie produktów z owadów negatywnie wpłynie na polskie rolnictwo. Straszą niszczeniem polskiej wsi, załamaniem rynku produkcji zbóż, czy mięsa.

W tym momencie rozwój alternatywnych, jak to się mądrze nazywa, produktów spożywczych sprawi, że rolnictwo przestanie być potrzebne. Upadną gospodarstwa. Tylko pytanie co będą jedli ludzie? Co będzie jadło społeczeństwo? Najbogatsi, ci którzy to wszystko wymyślają, ci którzy mają miliardy dolarów to sobie tego steka czy inne produkty pewnie zapewnią. Natomiast cała reszta będzie żarła robaki. Mięso będzie produktem przeznaczonym dla elit – grzmiał w Radiu Wnet Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa.