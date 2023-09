Wnioskując o uznanie polskiego produktu za oryginalny i tradycyjny można wybrać jedną z dwóch opcji - polską i europejską. Czym różnią się te rozwiązania? Które jest bardziej korzystne? Jak dokonać zgłoszenia?

Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona przez MRiRW jest rozwiązaniem polskim, niemającym bezpośrednich odpowiedników w innych krajach unijnych.

Mamy też możliwość ubiegania się o wpis do europejskich zestawień, jak: Rejestr Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych czy Rejestr Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zatwierdzane przez Komisję Europejską.

W społeczeństwie coraz mocniej rośnie świadomość konsumencka. Nie tylko Europejczycy, ale również Polacy szukają żywności zdrowej, świeżej, o wysokiej jakości, wybierając towary, analizują etykiety, zwracając uwagę na skład, miejsce produkcji i certyfikaty jakościowe.

Certyfikacja żywności

„Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie (ang. Quality Policy) jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji” – czytamy na stronie MRiRW.

Na certyfikację żywności nie trzeba patrzeć jak na zło konieczne – może stać się szansą ochrony tradycyjnych dóbr kulinarnych oraz rozwoju obszarów wiejskich.

„System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych.

Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości daje także pewność konsumentom, że kupują oni żywność bardzo wysokiej jakości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzanych na rynek konsumenci oczekują ponadto jasnych i wyczerpujących informacji na temat jakości i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności” – podaje dalej ministerstwo.

Jak w Polsce możemy certyfikować produkty tradycyjne?

Jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o certyfikację produktów tradycyjnych? Na stronie MRiRW znajdziemy informację nt. listy produktów tradycyjnych oraz certyfikacji unijnych. Spytaliśmy resort o różnice proceduralne i dysproporcje ilościowe na obu listach.

W pierwszych słowach odpowiedzi z resortu dostaliśmy informację: „MRiRW uprzejmie informuje, że listy produktów tradycyjnych oraz produktów zarejestrowanych czyli wpisanych przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) nie można porównać, ponieważ są to różne instrumenty prawne”.

Faktem jest, że pod względem rangi i mocy sprawczej trudno porównać obie listy. Można jednak zestawić liczbę produktów na obydwu listach i porównać proces rejestracji, nad czym się właśnie zastanawiamy.

Co to jest Lista Produktów Tradycyjnych?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi od 2005 r. Listę Produktów Tradycyjnych. W chwili obecnej wpisanych jest na nią 2097 pozycji (stan z dnia 1.09.2023 r.). Lista Produktów Tradycyjnych jest rozwiązaniem polskim, niemającym bezpośrednich odpowiedników w innych krajach unijnych.

„Lista produktów tradycyjnych służy promocji produktów posiadających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Lista pozwala na rozpowszechnianie informacji o tradycyjnym wyrobie danego regionu. Spis ten ma służyć jako przewodnik po regionalnej kuchni polskiej i jako źródło informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech polskich specjałów. Wpis nie przyznaje żadnej ochrony produktom, ale jedynie informuje o spełnieniu przez produkt wymogów ustawowych określonych w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Wniosek do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty wytwarzające dany produkt. Dla producentów wyrobów tradycyjnych lista może być traktowana jako przygotowanie do rejestracji nazwy na poziomie UE.

Organem weryfikującym wnioski na listę produktów tradycyjnych jest właściwy marszałek województwa, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej pory nie wydał decyzji o odmowie wpisu na listę produktów tradycyjnych” – czytamy w informacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ministerstwa.

Jak informuje na swojej stronie MRiRW na listę „wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz są elementem tożsamości społeczności lokalnej. Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat”.

Liczba pozycji wpisywanych rokrocznie stopniowo maleje, co można tłumaczyć tym, że powoli wyczerpuje się pula produktów spełniających kryteria produktu tradycyjnego, do których należy m.in. wymóg, aby metoda wytwarzania danego produktu była praktykowana od co najmniej 25 lat. W pierwszych pełnych latach było najwięcej rejestracji: 186 – w 2006 r. i 177 – w 2007 r. W ciągu ostatnich lat notujemy statystyki malejące: 31 (do 1.09.2023 r.), 23 (2022 r.), 44 (2021 r.), 54 (2020 r.), 78 (2019 r.), 103 (2018 r.), 110 (2017 r.), 150 (2016 r.), 152 (2015 r.), 141 (2014 r.).

Spory spadek nastąpił podczas pandemii koronawirusa. W tym roku widać jednak tendencję wzrostową – przez połowę 2023 r. mamy liczbę rejestracji (31) wyższą niż wszystkie rejestracje ubiegłoroczne (23).

Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Na stronie MRiRW znajduje się również druga lista – o randze międzynarodowej. Są to produkty zarejestrowane jako: Chroniona Nazwa Pochodzenia (Protected Designation of Origin, PDO), Chronione Oznaczenie Geograficzne (Protected Geographical Indication, PGI) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (Traditional Speciality Guaranteed, TSG), które zostały wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, co powoduje zastrzeżenie nazwy oraz chroni je przed fałszerstwem, wykorzystaniem nazwy lub regionu pochodzenia na rynku międzynarodowym.

Jaka jest specyfika europejskich certyfikatów tradycyjnej żywności?

„W przypadku unijnego systemu oznaczeń geograficznych bardzo istotny jest fakt, że zgodnie z przepisami unijnymi, z wnioskiem o rejestrację danej nazwy mogą ubiegać się jedynie grupy zaangażowane w produkcję lub przetwarzanie danego produktu. Również po procesie rejestracji rola grup jest znacząca, ponieważ sprawują one rodzaj wewnętrznej kontroli nad prawidłowością stosowania chronionej nazwy. Do rejestracji jako ChNP lub ChOG kwalifikują się jedynie produkty, które zawdzięczają swoje wyjątkowe cechy, odróżniające je od produktów konwencjonalnych, właściwościom obszaru geograficznego, z którego się wywodzą. Natomiast o rejestracji jako GTS przesądza tradycyjna metoda produkcji albo tradycyjny skład produktu.

Bardzo ważnym elementem systemu ChNP, ChOG i GTS jest zapewnienie wysokiej jakości produktu, która jest potwierdzana w drodze kontroli.

Kontrola procesów wytwarzania, przetwarzania i przygotowywania produktów zarejestrowanych jako ChNP, ChOG lub GTS dokonywana jest na wniosek samych producentów, przez wojewódzkiego inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo upoważnione jednostki certyfikujące.

Rejestracja nazwy produktu jako ChNP, ChOG lub GTS gwarantuje, że nikt na terenie całej Unii Europejskiej nie może bezprawnie używać w obrocie zarejestrowanej nazwy.

Prawo do używania znaku graficznego oraz zarejestrowanej nazwy mają wyłącznie producenci, którzy pochodzą z zarejestrowanego terytorium wytwarzający produkt zgodnie ze specyfikacją na określonym obszarze geograficznym. Przyznanie oznaczenia chroni zatem producentów przed nieuprawnionym wykorzystywaniem nazwy produktu i pozwala na podkreślenie unikalności produktu” – czytamy w odpowiedzi z MRiRW.

Wnioski o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego mają charakter międzynarodowy, są płatne i składa się je do Ministra Rolnictwa i Rozwoju, które przekazuje wnioski dalej do rozpatrzenia przez Komisję Europejską.

Na tle państw europejskich Polska z 45 produktami wygląda bardzo słabo w porównaniu z liderami (Włochy, Francja, Hiszpania), którzy mają po kilkaset chronionych produktów. Optymizmem nie napawa również lista wniosków przekazanych do Komisji Europejskiej dostępna na stronie MRiRW, nie tylko dlatego że widnieją na niej jedynie cztery pozycje, ale przede wszystkim z uwagi na to, że są to wnioski wtórne – poprawki lub wnioski o zatwierdzenie zmian w specyfikacji produktu.

Znacząca dysproporcja na polskiej i unijnej liście produktów tradycyjnych

Analizując obie listy, uderza znaczna dysproporcja: 2087 pozycji na liście Produktów Tradycyjnych wobec 45 produktów w międzynarodowym Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub w Rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Spytaliśmy przedstawicieli resortu, z czego wynika ta różnica.

Dostaliśmy jedynie zapewnienie: „Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnich latach nie wydał decyzji stwierdzającej niespełnienie wymagań UE przez wniosek o rejestrację nazwy produktu jako ChNP, ChOG lub GTS”.

Skoro przyczyną nie jest odrzucenie polskich zgłoszeń rejestracyjnych, to najprostszy wniosek nasuwa się sam – takich zgłoszeń po prostu nie ma.

Dlaczego? Możemy tylko spekulować. Zastanawiający jest fragment odpowiedzi z ministerstwa:

„W przypadku unijnego systemu oznaczeń geograficznych bardzo istotny jest fakt, że zgodnie z przepisami unijnymi, z wnioskiem o rejestrację danej nazwy mogą ubiegać się jedynie grupy zaangażowane w produkcję lub przetwarzanie danego produktu. Również po procesie rejestracji rola grup jest znacząca, ponieważ sprawują one rodzaj wewnętrznej kontroli nad prawidłowością stosowania chronionej nazwy”.

A kluczem do odpowiedzi może być odpowiedź na pytanie: jak miewają się u nas grupy producenckie, spółdzielczość, współpraca lokalnych (i krajowych) producentów danego produktu?

Niestety, jest to pytanie retoryczne. Czy nie ma zatem dla nas szansy, żeby polskie produkty otrzymały unijne certyfikacje? Nadzieję budzi wypowiedź resortu:

„Dla producentów wyrobów tradycyjnych lista może być traktowana jako przygotowanie do rejestracji nazwy na poziomie UE”.

Trzeba jedynie sprawę dalej pociągnąć i zacząć współpracować (a nie tylko rywalizować). Każda certyfikacja produktu gwarantuje jego jakość i… podnosi cenę, zatem jest korzystna dla wszystkich. Pytanie tylko, czy „jedynie” robi aż tak wielką różnicę, że polskim producentom trudno się zrzeszyć?