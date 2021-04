Pomoc bocianom w trakcie ataku zimy

TAURON przygotował poradnik z informacjami, jak pomóc bocianom, gdy wiosną zaatakuje zima.

Na słupach energetycznych należących do TAURONA znajduje się ponad 2200 bocianich gniazd. Firma od lat pomaga przetrwać tym chronionym ptakom. Energetycy dbają o nie szczególnie zimą, kiedy ptaków nie ma w Polsce, a przy gniazdach można wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i oczyszczające. Bociany powoli pojawiają się w kraju, jednak panujące w ostatnich dniach warunki pogodowe mogą być dla nich zabójcze.

Bociany są ptakami wędrownymi, które upodobały sobie cieplejszy klimat. Nie bez powodu opuszczają Polskę wraz z nadejściem pierwszych chłodniejszych dni. Kiedy jest im zimno stroszą pióra, aby zwiększyć warstwę izolacyjną w postaci ciepłego powietrza, chowają jedną z nóg w piórach lub przysiadają ogrzewając obie kończyny. Wykorzystują także zmagazynowaną w tkance tłuszczowej energię, są mniej ruchliwe i przesiadują w osłoniętych miejscach.

Panująca obecnie aura zdecydowanie nie sprzyja bocianom. W niektórych wypadkach ptaki, by przeżyć będą wymagały interwencji człowieka.

- Energetycy z TAURONA pomagają ptakom cały rok, dbając o ich gniazda i bezpieczeństwo linii energetycznych, na których są zbudowane. Teraz jednak może być potrzebna pomoc ptakom w przetrwaniu nawrotu zimy. Może w tym uczestniczyć każdy, ważne jednakżeby to robić mądrze i nie zaszkodzić przy tym niechcący ptakom. Pomogą w tym nasze porady przygotowane we współpracy z ornitologami – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Jak możesz pomóc?

Obserwuj kilka dni zachowanie bociana – nie reaguj pochopnie, bo może to zaważyć na całym jego życiu, bardzo trudno przywracać te ptaki do naturalnego środowiska po zabraniu ich np. do domu.

Nie łap – bocian będzie uciekał tracąc energię niezbędną do ogrzania ciała i zdobycia pożywienia, a spłoszony może nawet porzucić miejsce, które wybrał.

Wezwij pomoc, gdy bocian jest ranny lub chory, widać na nim krew, ma obwisłe skrzydło, jest wyraźne osowiały, przesiaduje w jednym miejscu długi czas, podejmuje nieudane próby podrywania do lotu, utyka.

Jeśli zaobserwujesz, którąś z wymienionych powyżej sytuacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami (gminy), które odpowiadają za sprawy ochrony środowiska lub ośrodkami leczenia dzikich zwierząt, których lista znajduje się na poniższych stronach: https://www.gdos.gov.pl/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat-w-polsce i http://mto-kr.pl/ptasie-azyle-polska/

Informacje o sposobie i miejscach pomocy można uzyskać także kontaktując się z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska czy działającymi lokalnie towarzystwami ornitologicznymi.

Gdy niesprzyjająca aura przedłuża się, a na zewnątrz zalega grubsza warstwa śniegu lub lodu, warto rozważyć dokarmienie ptaków. Dobrym wyborem będą słodkowodne ryby o długości 10-15 cm, serca drobiowe lub pokrojone wołowe, czy tłuczone skrzydełka kurze. Pokarm zostaw w pobliżu bociana jednak miejscach bezpiecznych, łatwych do obserwacji i trudno dostępnych dla np. kotów, psów, lisów. Nie karm ptaków resztkami ze stołu, w tym wędlinami, produktami zbożowymi, słodyczami oraz rybami morskimi czy gryzoniami, które zginęły od trutki.