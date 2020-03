Ponadczasowe drewno na podłodze

Podłoga jest wyborem na lata. Musimy ją wybrać świadomie, zgodnie z naszym gustem oraz aranżacją całego wnętrza. Szerokie, długie deski, kasetony, jodła francuska, a może heksagony? Podłoga lita czy warstwowa? Na co warto postawić?

Drewno to materiał, który się nie nudzi, czy to w meblach, drzwiach czy podłodze. Drewniana podłoga zarówno nowoczesna, jak i w klasycznym stylu, ze względu na użyty materiał zawsze będzie ponadczasowa. Panujące trendy we wnętrzach decydują o popularności określonych wzorów podłóg drewnianych, na co wpływ ma również moda na konkretne gatunki drewna. I tak po latach „boomu” na drewno egzotyczne, obecnie znów zwracamy się ku gatunkom rodzimym.

- Projektując wnętrze musimy pamiętać, że pewne jego elementy powinny pozostać niezmienne przez kilka lat. Tak jest właśnie z podłogą. Podczas pracy z Klientem pokazujemy wiele dostępnych wariantów – faktur, wzorów, czy kolorów. Jednak to my jako architekci musimy cały projekt spiąć w całość. Dla nas podłoga jest bazą. Jeśli stawiamy na drewno, to staramy się unikać wprowadzenia kilku jego kolorów, czy faktur. Drewno to materiał, który nadaje przytulności i „uspokaja wnętrze”, a jeśli wprowadzimy kilka wybarwień – zapanuje chaos. Poza wyglądem podłogi zwracamy również uwagę na jakość. Inną podłogę zarekomendujemy do sypialni, a jeszcze inną do przedpokoju czy łazienki. Wszystko spowodowane jest sposobem użytkowania. Musimy pamiętać o ścieralności, łatwym czyszczeniu czy też wykończeniu podłogi, aby uniknąć np. pośliźnięcia się – mówi architekt Dorota Maksymowicz, właścicielka biura projektowego THE Space.

Prace przygotowawcze

W nowo budowanych czy też gruntownie remontowanych obiektach montaż podłogi warstwowej, podobnie jak parkietu powinien być ostatnią pracą wykończeniową. Tynkowanie, malowanie, montaż stolarki okiennej trzeba zakończyć wcześniej, tak aby w pomieszczeniu ustabilizowały się warunki temperaturowe i wilgotnościowe.

Parkiet gotowy można układać na różnorodnych twardych podłożach, takich jak: beton, anhydryt, stara podłoga drewniana, płytki ceramiczne, PVC, itp. Miękkie podłoże, takie jak wykładziny podłogowe wszelkiego typu, muszą zostać usunięte. Podłoże powinno mieć przede wszystkim odpowiednią wilgotność, być równe, czyste, pozbawione wszelkich antyadhezyjnych elementów. W przypadku przyklejania elementów bezpośrednio do podłoża należy je zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym.

Kolejnym, ważnym etapem prac jest wykonanie dokładnych pomiarów pomieszczenia i rozplanowanie układu desek w celu jak najmniejszych docinek i strat materiału. W sytuacji, kiedy deski parkietowe będą układane na starej okładzinie drewnianej, należy kłaść je prostopadle w stosunku do istniejącej już nawierzchni.

Nie wolno też zapominać o pozostawieniu dylatacji przy ścianach, drzwiach i miejscach przejść rur, np. od instalacji grzewczych. W przypadku dużych przestrzeni, trzeba podzielić całe pomieszczenie na pola o wymaganej powierzchni i powstałe szczeliny dylatacyjne zamaskować za pomocą odpowiednich profili łączeniowych.

"Pływająco" czy na klej?

Decydując się na wybór jednego z systemów montażowych trzeba wziąć pod uwagę kilka kryteriów. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta podłogi, który określa, jaki rodzaj montażu jest optymalny dla danego wyrobu. Większość desek warstwowych, dostępnych w ofercie rynkowej, można montować na oba sposoby.

Kolejnym, ważnym kryterium, jest przeznaczenie pomieszczenia. Jeśli będzie nam zależało na wyciszeniu pogłosu kroków, to zdecydowanie lepsze będzie przyklejenie paneli do podłoża. Taka sytuacja dotyczy wnętrz publicznych, hoteli, restauracji, gdzie przywiązuje się szczególną uwagę do komfortu akustycznego. Z kolei w pomieszczeniach mieszkalnych zdecydowanie łatwiejszy będzie montaż „na pływająco”.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę to koszty montażu. Ułożenie w sposób pływający nie wymaga stosowania chemii budowlanej i zatrudniania wykonawcy, montaż można wykonać samodzielnie według szczegółowej instrukcji producenta. Natomiast klejenie podłogi warstwowej wymaga zakupu profesjonalnego kleju do parkietu i skorzystania z pomocy, najlepiej autoryzowanego montażysty.

Ułożenie parkietu panelowego w sposób pływający pozwala zaoszczędzić czas, daje ewentualną możliwość późniejszego zdemontowania takiej podłogi i ułożenia jej ponownie. Ponadto montaż warstwowych podłóg drewnianych w sposób pływający jest jedynym możliwym sposobem przy podłożach nie spełniających warunków do montażu klejowego, to znaczy podłożach słabych. Montaż jest szybszy i tańszy od klejowego. Podłoga jest od razu gotowa do użytku, nie wydzielają się zapachy rozpuszczalnikowe. Istnieje możliwość łatwej wymiany, np. uszkodzonej deski, jak też skorygowania błędów montażu i łatwy, bezproblemowy demontaż. Sposób montażu nie ma wpływu na późniejszą renowację. Szlifowanie i lakierowanie przeprowadza się tak samo przy obu sposobach montażu.

Pierwszym etapem montażu bez użycia kleju jest zamocowanie izolacji przeciwwilgociowej, bez względu na materiał, z jakiego wykonane jest podłoże. W tym celu rozkłada się folię polietylenową odporną na starzenie się, o grubości ok. 0,20 mm, stosując zakładki, które są następnie sklejane specjalną taśmą. Folia powinna też być tak podciągnięta do ścian, aby sięgać mniej więcej do wysokości planowanych listew przypodłogowych. Następnie, na warstwie folii układany jest materiał wyciszający. Jako izolację akustyczną stosuje się najczęściej takie materiały, jak: płyty wiórowe, maty z korka, papę podłogową, piankę (o grubości 2-3 mm i zaleconym przez producenta podłogi ciężarze gatunkowym).

W kolejnych etapach, po dokładnym rozplanowaniu, układane są poszczególne deski i łączone ze sobą za pomocą specjalnych zamków. Montaż należy zawsze przeprowadzać w oparciu o szczegółowe instrukcje przekazane przez producenta.

Montaż podłogi warstwowej poprzez przyklejenie do podłoża wymaga przestrzegana kilku ważnych zasad. Pierwszą z nich jest dobór odpowiedniego kleju. Część producentów chemii parkieciarskiej oferuje specjalne linie klejów przeznaczone do podłóg warstwowych. Najczęściej stosowane są kleje poliuretanowe dwuskładnikowe.