Postaw na kaszę! Zadbaj o zastrzyk energii na dzień dobry

Mimo wielu powodów by jeść kasze, ich potencjał wykorzystujemy w znikomym stopniu. Jak pokazuje badanie z 2016 r ., zrealizowane dla Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, wciąż zjadamy ich zbyt mało, rzadko uwzględniając je w innych posiłkach poza obiadem.

Niewiele z nas zdaje sobie także sprawę z prozdrowotnego wpływu kasz na organizm i ich wszechstronnego zastosowania w kuchni. A szkoda, gdyż są bardzo wartościowym produktem - dobrym źródłem energii oraz wielu składników mineralnych. Oprócz smaku i kulinarnych możliwości, mają dobroczynny wpływ na zdrowie, umysł, figurę oraz samopoczucie. Dlatego kasze powinniśmy jeść regularnie, kilka razy w tygodniu, do czego przekonują eksperci w ramach VI edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień!”.

Według sondażu na temat spożycia kasz, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, w ramach IV kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”, spośród ankietowanych ponad 93% włączało kasze do codziennej diety w formie dodatku do obiadu, najczęściej używając gryczanej (91%), jęczmiennej (77%) i pęczaku (74%). Z kolei 69% stosowało kasze jako składnik zupy bądź do deserów (68,5%). Tylko połowa badanych (51%) przyznała, że wykorzystuje kasze jako składnik innej potrawy, np. do wypieków, pasztetów czy kotletów. Także w przypadku dzieci kasza serwowana była najczęściej jako dodatek do obiadu (tak deklarowało aż 75% pytanych mam). Zaskakująco niewiele ankietowanych, bo niespełna 5% mam, sięgało po ten produkt w czasie śniadania.

Niepokojących wniosków dostarczyło także badanie z 2013 r. (I edycja kampanii), pokazujące, że codziennie lub prawie codziennie kasze spożywa zaledwie 1% respondentów! Natomiast tylko co trzeci badany sięgał po nie 1-3 razy w tygodniu. Jako najczęściej spożywaną kaszę ankietowani wskazali wtedy gryczaną (73%), tradycyjnie podawaną z sosem (74%).

Tymczasem kasze powinny stanowić jeden z podstawowych elementów codziennej diety, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, a także kobiet w ciąży i karmiących, gdyż stanowią dobre źródło energii oraz dostarczają wielu cennych składników mineralnych, witamin, a także węglowodanów złożonych i błonnika. Dzięki pełnowartościowymi i zbilansowanym posiłkom, zawierającym m.in. produkty zbożowe, dostarczamy organizmowi wszystkiego, co najlepsze – o czym przekonują eksperci, w ramach rozpoczynającej się VI edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień!”.

Szczególną trudność sprawia nam spożywanie kasz na śniadanie, a to – zdaniem dietetyków – bardzo ważny posiłek w ciągu dnia, który powinien być urozmaicony i energetyczny.

– Kasze są doskonałym źródłem energii i składników odżywczych dla organizmu i należą do grupy produktów spożywczych, które zaraz po warzywach i owocach powinny być spożywane w największej ilości w naszych dietach. To produkty niskoprzetworzone, a właśnie tego typu składniki powinny stanowić podstawę naszego żywienia. Zaletą kasz jest łatwość i szybkość ich przygotowania, różnorodność, niska cena oraz duża dostępność na rodzimym rynku, a także szerokie zastosowanie kulinarne – można podawać je w wydaniu na słodko i wytrawnie, sprawdzą się dla dzieci, mam w ciąży oraz karmiących, a także dla sportowców - twierdzi ekspertka kampanii i dietetyczka Urszula Somow. – Dania z kasz to nie tylko posiłki obiadowe, produkt ten doskonale pasuje jako składnik sałatki, drugiego śniadania czy zdrowej przekąski lub posiłku okołotreningowego, jest także idealnym pomysłem na rozpoczęcie dnia - dodaje ekspertka.

– Pomimo wielu zalet kasz, wciąż mamy problem z wykorzystaniem ich potencjału i kreatywnym podejściem do nich. A szkoda, bo są uniwersalnym i wdzięcznym produktem w kuchni. W ramach naszej kampanii chcemy zachęcić Polaków do ich spożywania i włączenia do codziennej diety całej rodziny. Warto zadbać o to, aby różnego rodzaju kasze stanowiły istotny element naszego jadłospisu przez cały rok, gdyż są nie tylko smaczne, ale również wyjątkowo zdrowe. Zamiast jadać je okazjonalnie, warto wprowadzić je na stałe do naszego menu, jako uzupełnienie właściwie zbilansowanej diety, za co nasz organizm odwdzięczy nam się zdrowiem i energią – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii.

Ogólnopolska kampania promocyjno-edukacyjna „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień!”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.