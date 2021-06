Poziomy czy pionowy? Jaki wzór ogrodzenia wybrać na posesję?

Poziomo ułożone przęsła ogrodzenia o wyraźnie horyzontalnych liniach kojarzą się z nowoczesnością i coraz chętniej montowane są przy nowo wybudowanych domach. Jednak płoty z pionowych kształtowników nie dają za wygraną i wcale nie odchodzą do lamusa. Jaki wzór ogrodzenia domu wybrać?

Zanim zdecydujesz się na konkretny wzór ogrodzenia, zastanów się nad efektem wizualnym jaki chcesz uzyskać. Dobrze dobrane ogrodzenie jest tym dla domu, czym rama dla obrazu.

Może subtelnie wpisywać się w jego kontekst, pozostając niemal niezauważalnym, podkreślać walory i cechy charakterystyczne danego stylu, czy wręcz przykuwać wzrok i stanowić wyraźną ozdobę.

Ogrodzenie może też dużo powiedzieć o właścicielach posesji – czy stawiają na oszczędność i prostotę, czy wręcz przeciwnie lubią przepych i wyraźne ozdobne akcenty, otwierają się na otaczającą przestrzeń, czy raczej odgradzają się od tego co na zewnątrz, idą za najnowszymi trendami lub są zwolennikami tradycji.

Zanim wybierzesz wzór ogrodzeni spójrz na dom z dystansu

Układ elementów na ogrodzeniu, ich wzajemne ułożenie względem siebie, w znacznym stopniu determinują jego wygląd. Szerokie, horyzontalnie ułożone poprzeczki, gęsto zestawione jeden przy drugim pionowe pręty, czy też wygięte kształtowniki tworzące ażurowe wzory?

Każde z przęseł, choć wykonane z tego samego materiału i w tym samym kolorze, będzie miało całkiem inny charakter. Do czego zatem je dopasować?

- Wybierając konkretny model ogrodzenia, klienci zwykle w pierwszej kolejności kierują się własnym gustem, czyli tym, co im się wizualnie podoba – stwierdza Agnieszka Gierszewska, ekspert z Plast-Met Centrum Systemy Ogrodzeniowe. – I nic w tym dziwnego. To naturalne, że dążymy do tego, aby przestrzeń, którą dla siebie tworzymy była dla nas przyjemna i zgodna z naszymi upodobaniami. Pamiętajmy jednak, aby nie rozpatrywać ogrodzenia w oderwaniu od kontekstu. To, że jakiś model uznajemy za atrakcyjny, nie znaczy jeszcze, że będzie dobrze prezentował się w konkretnej przestrzeni. Głównym punktem odniesienia powinien być budynek - zauważa ekspertka.

Specjalistka radzi, aby uważnie przyjrzeć się bryle domu i wykończeniu elewacji. Zwróćmy uwagę, jakie linie dominują. Jeśli mamy do czynienia z niskim, rozłożystym budynkiem parterowym z płaskim dachem lub horyzontalnym układem desek na elewacji, z takim obrazem świetnie skomponuje się ogrodzenie poziome.

Natomiast wyraźny układ wertykalny, wytyczony np. przez przeszklenia czy spadzistą linię dachu, będzie współgrał z pionowo ustawionymi kształtownikami przęseł.

- Warto zwrócić uwagę na detale, które mogą stać się motywem przewodnim – podpowiada ekspertka z firmy Plast-Met. – Wzór z balkonowej barierki czy poręczy przy schodach wejściowych, powtórzony na ogrodzeniu, będzie stanowił kropkę nad „i” całej aranżacji przestrzeni.

Ogrodzenie pionowe, czy poziome w zgodzie z modnymi trendami?

Czy układ pionowy i poziomy możemy przypisać do konkretnych stylów architektonicznych?

- Do niedawna w naszym krajobrazie dominowały ogrodzenia pionowe, bez względu na to, czy były wykonane z metalowych prętów czy drewnianych sztachet – mówi Agnieszka Gierszewska. – Od pewnego czasu przy naszych domach zagościły jednak odgrodzenia poziome, których popularność stale rośnie. Obecnie najlepiej sprzedającymi się modelami są u nas zdecydowanie Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe o układzie horyzontalnym. Prym wiodą Malachit oraz Trawertyn, a więc wzory o płaskich, szerokich poprzeczkach z mniejszymi lub większymi prześwitami.

Moda na ogrodzenia poziome jest bezpośrednio powiązana z wyraźnym wprowadzeniem do architektury domów jednorodzinnych nowoczesnego budownictwa, czerpiącego wzorce z modernizmu początku XX w. Proste, zgeometryzowane formy budynków z płaskimi dachami zyskują coraz większe grono zwolenników. Podobnie, jak oszczędne w wyrazie tzw. nowoczesne stodoły. W tego rodzaju architektoniczne trendy doskonale wpisały się nowoczesne ogrodzenia poziome.

- Ogrodzenia pionowe kojarzone są z architekturą tradycyjną – stwierdza specjalistka Plast-Met Centrum Systemy Ogrodzeniowe. – Decydują się na nie zarówno właściciele typowych polskich domów ze skośnym dachem, jak też miłośnicy historyzujących dworków czy klasycznych rezydencji. Pamiętajmy jednak, że tego typu ogrodzenie może mieć wiele twarzy. Wśród przęseł o horyzontalnym układzie znajdziemy modele, które wpiszą się w posesje utrzymane w tradycyjnym, jak też nowoczesnym stylu.

Ogrodzenie nie tylko modne, ale bezpieczne dla dzieci i zwierząt

Nie zapominajmy jednak, że ogrodzenie to przede wszystkim element funkcjonalny na naszej działce. Czy zatem wybór układu pionowego lub poziomego będzie miał wpływ na aspekty praktyczne?

- Zarówno ogrodzenia pionowe, jak i poziome mogą być funkcjonalne i świetnie spełniać swoją rolę – uspokaja specjalistka. – Każdy z modeli jest dostępny u nas w pełnym systemie zawierającym nie tylko przęsła, ale też wygodne furtki, a także bramy dwuskrzydłowe i przesuwne. Bez względu na układ, są zaprojektowane tak, aby były trwałe i stabilne. Wzory o gęsto ułożonych, poziomych poprzeczkach, mogą zachowywać się jak żagiel i są bardziej narażone na parcie wiatru. Trzeba więc wziąć to pod uwagę przy doborze siłowników poruszających skrzydłami bram.

Pionowe czy poziomie ogrodzenie jest trudniejsze do sforsowania?

Jedną z podstawowych funkcji ogrodzenia, jest zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. Jak pod tym względem wypadają modele poziome i pionowe?

- I pionowe, i poziome ogrodzenia w większości wypadków stanowią wystarczającą barierę – zapewnia Agnieszka Gierszewska. – Owszem, przez pionowo ustawione pręty, zwłaszcza zakończone grotem, trudniej przejść niż po poziomych poprzeczkach, jednak pamiętajmy, że żadne ze standardowo stosowanych ogrodzeń nie stanowi przeszkody nie do sforsowania dla włamywaczy i nie taka jest ich rola. Warto jednak zwrócić uwagę na ten aspekt, jeśli na podwórku będą bawić się małe dzieci. Poziome poprzeczki mogą bowiem zachęcać do wspinania się. W takich sytuacjach polecam raczej modele pionowe, zwłaszcza te zagęszczone w dolnej części. Sprawdzą się też świetnie w przypadku zwierząt domowych - podsumowuje ekspertka.

A ty jakie ogrodzenie byś wybrał: pionowe czy poziomie na swoją posesję? Podziel się z nami informacją w komentarzu!