Poznaj 5 korzyści, jakie daje klimatyzacja w domu

Gorące dni w sposób szczególny wzmagają zainteresowanie systemami klimatyzacyjnymi. Jednak nie każdy wie, że klimatyzacja sprawdzi się także w czasie jesienno-zimowym i wspomoże pracę pracę tradycyjnych instalacji grzewczych. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą montaż klimatyzatora w domu?

W podstawowym trybie pracy klimatyzator służy do chłodzenia pomieszczeń. Poprzez cykl termodynamiczny zachodzący pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną, urządzenie to zdolne jest transportować energię cieplną pobieraną z powietrza w budynku i oddawać ją na zewnątrz.

Siłą napędową tego procesu jest energia elektryczna. Istotne jest jednak to, że ilość tej energii jest kilkukrotnie mniejsza od energii cieplnej odebranej z pomieszczeń.

Oznacza to, że wbrew powszechnej opinii, klimatyzator wcale nie musi być urządzeniem kosztownym w eksploatacji, a korzyści wynikające z jego zastosowania z pewnością są większe niż koszty.

Poniżej przedstawiamy pięć atutów, jakie niesie za sobą instalacja klimatyzacji.

Po pierwsze, klimatyzator sprawdzi się w każdym budynku

Ze względu na łatwy montaż, klimatyzatory znajdą swoje zastosowanie zarówno w budynkach nowych, jak i już zamieszkanych. Bez znaczenia również jest to, czy jest to dom jednorodzinny czy mieszkanie.

W podstawowej wersji klimatyzator typu split, jak np. Vaillant climaVair exclusive, składa się z jednostki wewnętrznej wieszanej w chłodzonym pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej, najczęściej umieszczanej na elewacji budynku lub balkonie.

Obie jednostki łączą specjalne rury, w których krąży czynnik chłodniczy. Wymagają również zasilenia energią elektryczną.

Po drugie klimatyzator to uzupełnienie tradycyjnego systemu grzewczego

Klimatyzator najczęściej utożsamiamy z urządzeniem służącym jedynie do chłodzenia pomieszczeń. Nic bardziej mylnego. Klimatyzatory Vaillant mogą pracować również w trybie ogrzewania.

Dzięki temu klimatyzacja może wspomagać pracę tradycyjnego systemu grzewczego, a w okresach przejściowych nawet całkowicie je zastąpić. Wiosną oraz jesienią często występują dni o dużych wahaniach temperatury.

Nie jest więc wymagana ciągła praca urządzenia grzewczego, lecz czasem trzeba podnieść szybko temperaturę w pomieszczeniach. Dzięki klimatyzacji często nie będzie konieczne uruchamianie na przykład tradycyjnego kotła. Praca klimatyzatora w trybie ogrzewania zapewni nam ekologiczne zachowanie komfortu cieplnego.

Po trzecie, klimatyzator zadba o komfort cieplny domu

Najważniejszą funkcją klimatyzacji jest zachowanie komfortu cieplnego w Twoim domu przez cały rok. To oznacza nie tylko zwiększony poziom wygody, ale również poprawę samopoczucia. Dzięki klimatyzacji nie zaznasz uczucia duchoty i przegrzania pomieszczeń latem. To z kolei sprawi, że Twój dom będzie zawsze komfortowym miejscem do wypoczynku.

Po czwarte, klimatyzator poprawi jakość powietrza w domu

Ze względu między innymi na działanie urządzeń elektrycznych, w powietrzu we wnętrzach domów często dominują jony dodatnie, czyli cząstki posiadające ładunek dodatni. Przyczyniają się one do powstania tak zwanego elektrosmogu – dobrego nośnika dla kurzu. Ten z kolei może przenosić zarodniki grzybów, bakterie czy pyłki.

Klimatyzatory Vaillant climaVair exclusive posiadają funkcję aktywnej jonizacji powietrza. Oznacza to, że podczas pracy „produkują” jony ujemne, które mają za zadanie neutralizowanie jonów dodatnich w powietrzu, a tym samym jego oczyszczenie.

Po piąte, klimatyzator podniesie wartość nieruchomości

Zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych środowisku źródeł energii stanowi duży atut zarówno na rynku sprzedaży, jak i wynajmu nieruchomości.

Posiadanie systemu klimatyzacji może więc sprawić, że Twój dom lub mieszkanie będzie bardziej atrakcyjne, a tym samym wzrośnie jego wartość.