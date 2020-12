Poznaj 5 zalet wynikających z posiadania kominka w domu

Prezentujemy 5 najważniejszych powodów, dla których warto zainwestować w kominek przeznaczony do ogrzewania domu.

Z pomysłem umieszczenia kominka we wnętrzu domu często wiążą się pewne obawy. Pierwszą z nich zwykle stanowi stwierdzenie dotyczące bałaganu, który pojawi się za sprawą zainstalowania kominka. Nic bardziej mylnego!

W łatwy sposób można uniknąć tego bałaganu albo sprawnie mu zapobiegać. W przypadku kominków gazowych temat bałaganu praktycznie nie istnieje. Gaz pali się nie pozostawiając praktycznie żadnych osadów, ale i też nie brudzi przestrzeni dookoła kominka.

Jeżeli chodzi o kominki tradycyjnie, opalane drewnem lub innym paliwem, to przede wszystkim warto wyodrębnić konkretną przestrzeń, która będzie przeznaczona na przechowywanie pewnej ilości paliwa przy kominku.

Należy blisko tej przestrzeni umieścić zmiotkę lub najlepiej niewielki odkurzacz, który pozwala to sprzątnięcie wszelkich drobin np. drewna, zanim te rozniosą się po całym domu.

Inną obawą przy posiadaniu kominka są względy bezpieczeństwa. Warto mieć świadomość, że konstrukcje dzisiejszych kominków są przemyślane i zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać maksimum bezpieczeństwa. Przy zachowaniu nieco zdrowego rozsądku nie ma prawa zdarzyć się niebezpieczna sytuacja związana z ich użytkowaniem. Pomimo tego warto zawsze dmuchać na zimne i zadbać o to, aby w pobliżu kominka nie znajdowały się żadne substancje łatwopalne.

Jedną z największych zalet, które przemawiają za kominkiem jest ekonomiczność tego rozwiązania. Ogrzewanie za pomocą drewna w kominku może być nawet 2 razy tańsze od ogrzewania gazowego. Nie jest to jednak jego jedyna zaleta. Kominek posiada bardzo dobry wpływ na ciało i umysł człowieka.

Po pierwsze, niepowtarzalny klimat

W zimowe wieczory nie ma nic lepszego niż obecność płonącego drewna w salonie. Tworzy to niesamowity klimat i sprzyja relaksowaniu się, co z kolei obniża poziom kortyzolu – hormonu stresu.

Niski poziom hormonu stresu pozwala na osiągnięcie niższego ciśnienia i poprawia jakość pracy serca. Jest to szczególnie ważne dla osób z nadciśnieniem. Dodatkową zaletą jest niepowtarzalny zapach drewna, który wprowadzi do atmosfery domu nieco świeżości i naturalności.

Po drugie, spokojny sen

Światło, które emituje płonień, posiada niską temperaturę barwową rzędu 1800 K. Ewolucja stworzyła człowieka w takim sposób, że światło o tej barwie kojarzy się z zachodzącym słońcem, a to z kolei jest sygnał dla mózgu, że zbliża się czas nocnego wypoczynku.

Analogicznie światło białe, o wysokiej temperaturze barwowej, bardzo pobudza i nadaje się do pracy, dlatego wieczorem należy go unikać. Światło kominka uspokaja, relaksuje i przygotowuje mózg do odpoczynku, dlatego też kominek jest idealnym rozwiązaniem na poprawę jakości snu.

Po trzecie, domowe ciepło

Kominek emituje bardzo dużo ciepła, szczególnie w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany. Jego obecność pozwala przyspieszyć proces leczenia w przypadku wszelkich przeziębień, ale i nie tylko. Ciepło ognia sprzyja również w ograniczaniu bólów reumatycznych.

Po czwarte, mniejsza wilgotność powietrza

Choć nie jest to oczywista zaleta, to zdecydowanie warto o niej wspomnieć. Obecność kominka może obniżyć wilgotność powietrza nawet o kilkadziesiąt procent! W ten sposób można pozbyć wszelkiej pleśni, która tworzy się w warunkach wilgoci i negatywnie wpływa na układ oddechowy.

Po piąte, domowa estetyka

Istotna jest również estetyka kominka. Na rynku obecnych jest szereg różnych modeli i rozwiązań: kominki do zabudowy, wolnostojące lub też biokominki. W związku z tym bez problemu można znaleźć kominek, który będzie idealnie dopasowany do stylu przestrzeni, w której ma zostać umiejscowiony.

Ładnie urządzona przestrzeń zwiększa komfort psychiczny, a także poczucie wartości. W końcu komplementy od znajomych na temat pięknego salonu i klimatycznego kominka są zawsze przyjemne.

