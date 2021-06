Poznaj najważniejsze zalety kotłów kondensacyjnych

Chcesz zapewnić komfort cieplny w domu oraz mieć dostęp do ciepłej wody użytkowej, a przy okazji oszczędzić na ogrzewaniu? Nowoczesne, kompaktowe kotły kondensacyjne połączone z innym urządzeniami OZE są odpowiedzią na powyższe wymagania.

Technika kondensacji, stosowana w nowoczesnych kotłach grzewczych, to gwarancja wysokiej efektywności, oszczędności ciepła oraz wciąż najbardziej przyszłościowe rozwiązanie w urządzeniach gazowych.

Jakie są najważniejsze zalety kotła kondensacyjnego. Źródło: Vaillant

Technika kondensacji umożliwia też wykorzystanie w pełni energii, która powstaje w trakcie spalania gazu, w tym również energii pary wodnej, która w kotłach tradycyjnych ulatnia się przez komin. Para wodna ulega skropleniu (kondensacji), podczas którego oddaje ciepło wykorzystywane następnie do podgrzania wody i osiągania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.

To rozwiązanie dodatkowo pozwala zaoszczędzić. W jaki sposób?

Oszczędność połączenia z kotłem kondensacyjnym

Poza ograniczeniem zużycia energii i kosztów jej uzyskania dzięki połączeniu np. z instalacją solarną możesz ponadto oszczędzić do 40% energii. Dodatkowo instalacja wentylacyjna z odzyskiem ciepła pozwoli zachować jeszcze kilka procent wykorzystywanej energii.

Woda użytkowa podgrzana już w 5 sekund?

Nowoczesne kotły kondensacyjne dają dostęp do ciepłej wody już w ciągu zaledwie 5 sekund. Łącząc kocioł z zasobnikiem, niwelujemy konieczność oczekiwania na nagrzanie się wody w wymienniku – możemy praktycznie od razu cieszyć się ciepłą wodą w kranie.

- W kotle kondensacyjnym ecoTEC plus praca urządzenia jest płynna i cicha. Kocioł nie uruchamia się, kiedy chcemy pobrać małą ilość wody – wykorzystywana jest wtedy ta dostępna w zasobniku. Mamy możliwość wyboru spośród różnych pojemności zasobników z naszej oferty: od 68 aż do 500 litrów, co pozwala odpowiednio dopasować pojemność do zapotrzebowania na wodę całej rodziny. Dostępny jest również kocioł połączony z zasobnikiem. Urządzenie zajmuje jedynie 0,3 m2, więc jest rozwiązaniem idealnym do małych pomieszczeń – wyjaśnia Michał Durka, koordynator ds. doradztwa technicznego Vaillant.

Inteligentne połączenie to energooszczędne korzyści

W domach wolnostojących, aby jeszcze skuteczniej korzystać z możliwości kotła kondensacyjnego, warto połączyć go z innymi rozwiązaniami systemowymi np. tymi wykorzystującymi odnawialne źródła energii, które docelowo pozwolą stworzyć jeszcze bardziej energooszczędny oraz inteligentny budynek.

Jeśli zależy nam zarówno na ogrzewaniu, jak i podgrzewaniu wody użytkowej, możemy wybrać kilka rozwiązań.

- Pierwszym wyborem może być połączenie kotła ecoTec VC plus z systemem solarnym, zasobnikiem solarnym oraz regulatorem pogodowym do ogrzewania i wentylacji sensoComfort Jeśli zastanawiamy się jednak nad stworzeniem układu hybrydowego, to świetnie w tej sytuacji sprawdzi się ecoTec plus połączony z pompą ciepła aroTerm monoblok, zasobnikiem wody oraz regulatorem – wskazuje Michał Durka, koordynator ds. doradztwa technicznego Vaillant.

Największe korzyści z zainwestowania w kocioł kondensacyjny płyną w wypadku połączenia tego urządzenia OZE np. z pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi. W takim wypadku właściciel domu może zaoszczędzić nawet do 40% zużywanej energii na ogrzewanie C.O. i C.W.U.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!