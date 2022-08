Sektor budowlany odpowiada obecnie za niemal 40% globalnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prefabrykowane budownictwo szkieletowe jest odpowiedzią nie tylko na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale też i na przyspieszenie procesu budowy.

Najkrócej rzecz ujmując, system szkieletowy charakteryzuje się współpracą elementów nośnych z poszyciem oraz rozdzieleniem funkcji nośnej od wypełnienia. Za przenoszenie obciążeń odpowiada w nim szkielet słupowo-belkowy, najczęściej wykonany z elementów stalowych lub drewnianych.

Technologia szkieletowa umożliwia swobodne kształtowanie planu budynku, dając przy tym niemal nieograniczone możliwości w kontekście stosowanego wypełnienia. I tu właśnie wkraczają materiały budowlane składające się na prawdziwie kompleksowe systemy, wysokiej jakości rozwiązania tworzące ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, dachy, okna, przyłącza itd., dzięki którym całość jest wysokowydajna, ekologiczna i energooszczędna, czyli spełniająca obowiązujące standardy zrównoważonego budownictwa.

Budynek w systemie szkieletowym może być wykonany praktycznie w 100% poza miejscem budowy, a następnie dostarczony w miejsce posadowienia w formie gotowych do zainstalowania elementów – od płyty fundamentowej, po kompletnie wyposażone moduły

. Proces ten, czyli prefabrykacja, polega na zainstalowaniu w kontrolowanych warunkach w hali fabrycznej wszystkich (lub prawie wszystkich) elementów budynku, by tak złożoną, harmonijną całość przetransportować do docelowej lokalizacji.

Budownictwo szkieletowe to powrót do koncepcji sprzed wieków

Wbrew pozorom budownictwo szkieletowe nie jest odkryciem ostatnich lat. Znakomity przykład stosowania tej technologii stanowią domy z „muru pruskiego”, których konstrukcje wykonane z dębowych lub świerkowych belek były wypełniane różnorakimi materiałami – najczęściej cegłami, choć zdarzała się i zwykła glina lub trzcina. Elewacja następnie była bielona wapnem albo pokrywana tynkiem.

Tego typu budowle znane były w Polsce już od czasów średniowiecza, a najczęściej można było je spotkać w zabudowie miejskiej. Tą techniką wznoszono nie tyko domy i gospody, ale i dwory czy kościoły. Budownictwo ryglowe przyjęło się także w innych częściach Europy, jak choćby Anglii, Niemczech, Holandii czy Szwecji. W naszym kraju było ono popularne zwłaszcza na Śląsku, Kaszubach, Warmii czy Mazurach.

Współczesne domy szkieletowe zyskały ogromną popularność na kontynencie północnoamerykańskim i w Skandynawii, stając się wręcz symbolem tamtych rejonów, a trend ten przejmujemy z chęcią również w naszym kraju.

Domki o konstrukcji drewnianej są nie tylko wyjątkowo estetyczne, ale i trwałe, bowiem siarczyste mrozy i silny wiatr wymagały opracowania konstrukcji odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne i zapewniających użytkownikom wysokie bezpieczeństwo.

Serca inwestorów skradły także dzięki łatwości w montażu oraz dostępności i prostocie używanych do ich wznoszenia surowców, co miało i ma niebagatelny wpływ na koszt budowy, transportu i eksploatacji. Oto przykład połączenia idealnego – pragmatycznego i pięknego zarazem.

Jakie są zalety budownictwa szkieletowego?

Różnica w porównaniu z domem murowanym jest znacząca przede wszystkim pod względem kosztu i czasu potrzebnego na wzniesienie budynku. Przy użyciu pojedynczych elementów potrzeba od kilku do kilkunastu tygodni, zaś złożenie domu z elementów prefabrykowanych to zaledwie od kilku godzin do kilkunastu... dni.

Na dodatek domy szkieletowe można stawiać również zimą, ponieważ nie ma konieczności wykonywania prac mokrych – z wyjątkiem fundamentów. Dom marzeń możemy zatem wybudować nie tylko taniej, ale i w naprawdę krótkim czasie, a to argumenty trudne do zbicia.

Za konstrukcjami szkieletowymi przemawia też ich bardzo dobra izolacja cieplna. W tym przypadku bowiem izolatorami ciepła są ściany i dach – całymi swoimi grubościami.

To właśnie stwarza możliwość tworzenia domów i obiektów ekologicznych, energooszczędnych i pasywnych, zgodnych z Warunkami Technicznymi 2021 oraz obowiązującymi standardami energetycznymi dla nowo powstających inwestycji.

Prawdziwą doskonałość pod tym względem można osiągnąć przy użyciu najwyższej jakości elementów prefabrykowanych, czyli segmentów konstrukcyjnych w całości wykonywanych w halach montażowych, co upraszcza logistykę budowy.

Ta sprowadzona jest praktycznie wyłącznie do ustawienia i połączenia przygotowanych wcześniej, stosunkowo lekkich modułów, dopasowanych perfekcyjnie niczym puzzle. Zmniejszamy zatem częstotliwość transportu z użyciem ciężkiego sprzętu i tym samym ograniczamy ślad węglowy całego przedsięwzięcia. Ekologicznie, ale i ekonomicznie.

– Efektywne i przyjazne środowisku technologie są odpowiedzią na globalne wyzwania klimatyczne. Kluczem do dekarbonizacji sektora budowlanego staje się m.in. budownictwo szkieletowe, które cieszy się obecnie coraz większą popularnością wśród polskich inwestorów. To sposób na mniej kosztowną, szybszą i bardziej efektywną budowę w porównaniu do wznoszenia konstrukcji tradycyjnych, dlatego w naszym portfolio nie mogło zabraknąć rozwiązań i systemów przeznaczonych dla budownictwa szkieletowego i modułowego – mówi Sławomir Kocur, menadżer sprzedaży Prefab & Inicjatyw Wspólnych Saint-Gobain. – Produkowane i dystrybuowane przez nas materiały oraz systemy stosowane w budownictwie szkieletowym mają istotny wpływ na komfortowe życie człowieka i lepszą przyszłość całej ludzkości, odpowiadają więc na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a aspekt ten jest dla nas niezwykle cenny. Nasze rozwiązania umożliwiają nie tylko budowanie w technologii szkieletu drewnianego, ale i stalowego, a obiekty powstające z ich udziałem uzyskują certyfikaty budownictwa energooszczędnego. Dlatego właśnie stają się podstawowym wyborem najlepszych wykonawców.