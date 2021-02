Poznaj redakcję „Farmera”

Nasza redakcja to z jednej strony niezła mieszanina temperamentów i osobowości, z drugiej – zgrana drużyna niebojąca się żadnych wyzwań. Żebyście mogli nas poznać i żeby było sprawiedliwie, każdy z nas odpowiedział na takie same trzy pytania: czym się zajmuje, za co kocha swoją pracę i co robi, gdy się nudzi. Jak patrzymy na te same sprawy? Przekonajcie się.

Nasza redakcja to nie byle jaki skład fachowców i pasjonatów rolnictwa. Na łamach miesięcznika i na portalu publikują eksperci z zakresu agrotechniki, techniki rolniczej, finansów, aktualności, prawa, a także zootechniki. Nasza załoga to istna mieszanina temperamentów! Łączy nas jednak rolnictwo i, jak się okazało, brak nudy!