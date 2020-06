Prawidłowa impregnacja kostki brukowej

Pomimo, że nawierzchniowe prefabrykaty betonowe produkowane są z materiałów o bardzo dobrych parametrach technicznych, potwierdzonych atestami budowlanymi i certyfikatami to by utrzymać je w dobrym stanie, należy jednak zadbać o ich właściwą konserwację.

Kostki i wielkoformatowe płyty betonowe to materiały najczęściej używane do budowy nawierzchni wokół posesji i w przydomowym ogrodzie. Podpowiadamy, jak o nie dbać, żeby cieszyć się ich pięknym wyglądem przez długi czas.

Układaj i nie impregnuj

Reżim prawidłowej pielęgnacji kostek i płyt betonowych zaczyna się już na etapie wykonywania nawierzchni. Niezwykle ważny jest porządek w miejscu pracy.

– Często układanie nawierzchni wokół posesji nie jest jedyną czynnością, którą wykonuje się na placu budowy w tym samym czasie. Bardzo ważne jest, aby miejsce, w którym układamy nawierzchnię z prefabrykatów betonowych odpowiednio przygotować, zapewniając materiałom brukarskim ochronę przed różnego rodzaju zabrudzeniami. Dotyczy to zwłaszcza trudnych do usunięcia plam powstałych po naniesieniu na nie farb, lakierów, zapraw, tynku, klejów lub betonu – mówi Krzysztof Wilk, Główny Technolog z firmy Polbruk.

Równie ryzykowne może być używanie do wypełnienia fug piasku płukanego zanieczyszczonego pyłem lub gliną. Dlatego na etapie spoinowania warto rozważyć użycie piasku polimerowego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy betonowymi prefabrykatami.

Po pierwsze nie zawiera on gliny lub pyłu, które mogłyby trwale zabrudzić nawierzchnię. Po drugie, ze względu na swoje właściwości ułatwia utrzymanie i konserwację alejek, tarasów czy podjazdów w przyszłości. Łatwość utrzymania wynika z właściwości piasku polimerowego, który posiada zdolność do dostosowywania się do warunków atmosferycznych. Po opadach staje się on elastyczny, natomiast podczas suszy twardnieje. Te cechy sprawiają, że nie jest wypłukiwany przez deszcz, ani wywiewany przez wiatr, a ponadto w spoinach nie wyrastają rośliny i nie osiedlają się owady. To ważne, gdyż na dalszych etapach eksploatacji nie musimy martwić się uzupełnianiem piasku i walką z niepożądanymi chwastami.

Ostatnią bardzo istotną kwestią, o której należy pamiętać na etapie budowy nawierzchni z prefabrykatów betonowych, jest zakaz ich impregnacji po ułożeniu. W początkowym okresie użytkowania na powierzchni mogą pojawić się wykwity wapienne w postaci białych nalotów.

Jest to zupełnie naturalne zjawisko, które zwykle z czasem zanika. Ich zakonserwowanie za pomocą impregnatu może je nieodwracalnie utrwalić. Czy to oznacza, że w ogóle należy zrezygnować z tego zabiegu? Okazuje się, że nie.

Nie dopuść do plam po kawie i oleju

Impregnacja nawierzchni betonowej jest jak najbardziej pożądana, gdyż beton jest materiałem porowatym, który stosunkowo łatwo przyjmuje zabrudzenia. Zwykle specjaliści zalecają przeprowadzenie pierwszego zabiegu po kilku miesiącach od momentu jej ułożenia. Impregnat ma być tarczą, która zabezpieczy kostkę przed wchłanianiem zanieczyszczeń.

Najczęściej chodzi o uniknięcie zabrudzeń na tarasie, które mogą powstać podczas spożywania posiłków np. kawy lub wina oraz na nawierzchni podjazdu, gdzie płyty i kostki betonowe mogą zostać zabrudzone olejem silnikowym czy smarami. Na rynku dostępnych jest wiele środków, które skutecznie zabezpieczają nawierzchnię.

– Najlepszy będzie taki preparat, który pozwoli szybko oraz łatwo przeprowadzić konserwację. Zanim jednak do niej przystąpimy, należy oczyścić powierzchnię oraz spoiny. W tym celu trzeba dokładnie spłukać taras czy podjazd wodą pod ciśnieniem z węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej. Następnie należy poczekać aż nawierzchnia wyschnie, a po wyschnięciu zamieść ją i oczyścić z ewentualnego pyłu i piasku. Tak przygotowaną powierzchnię impregnujemy, nakładając środek za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego lub wałka z długim włosiem. Zastosowanie preparatu impregnującego z oferty firmy Polbruk, przeznaczonego do konserwacji nawierzchni, daje nam pewność, że całkowite wyschnięcie nastąpi po około 20 minutach. Dla uzyskania pełnego efektu, zaleca się pozostawić zabezpieczoną w ten sposób powierzchnię – tłumaczy Krzysztof Wilk z Polbruk.

W zależności od intensywności użytkowania nawierzchni należy powtarzać impregnację, ale nie częściej niż co 2-3 lata. Pozwala to zabezpieczyć kostkę w znacznym stopniu przed psującymi estetykę zabrudzeniami. Nie zwalnia nas to jednak z podstawowych czynności pielęgnacyjnych.

Od czasu do czasu kostki i płyty betonowe warto po prostu zamieść, a raz lub dwa razy do roku zalecane jest mycie nawierzchni wodą pod ciśnieniem, aby posprzątać trudno dostępne miejsca. Warto pamiętać również o odpowiedniej konserwacji w okresie zimowym. Ta sprowadza się w gruncie rzeczy do nieużywania soli do roztapiania pokrywy śnieżnej lub lodowej (powoduje ona nieestetyczne wykwity) oraz metalowych narzędzi do odgarniania śniegu, którymi można uszkodzić mechanicznie strukturę kostek lub płyt betonowych.

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad, kostki i płyty betonowe ułożone na alejach, tarasach czy podjazdach w otoczeniu domu przetrwają długie lata w dobrym stanie technicznym, wizualnym i estetycznym.