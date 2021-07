Prefabrykaty betonowe sprawdzą się też w domowym ogrodzie

Kostki i płyty betonowe od lat wiodą prym jako materiały wykończeniowe nawierzchni w otoczeniu domów. Nie są to jjedyne prefabrykaty betonowe, które można wykorzystać w aranżacji ogrodu. Galanteria betonowaobejmuje również wiele dekoracyjnych, a zarazem funkcjonalnych elementów małej architektury.

W Polsce beton po raz pierwszy został użyty do budowy fundamentów kościoła na Ostrowie Lednickim, jednego z pierwszych obiektów murowanych na ziemiach polskich. Od tamtego czasu stał się popularnym materiałem budowlanym.

Prawdziwą karierę rozpoczął 150 lat temu, a jego zastosowanie zdecydowanie upowszechnił modernizm. Beton cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością, dlatego w aranżacji warto wykorzystać produkowane z niego prefabrykaty. Przemawiają za tym ich nieodłączne cechy, takie jak trwałość, elegancja oraz łatwość i szybkość montażu.

To one zadecydowały o tym, że elementów betonowych zaczęto używać do budowy nawierzchni w przestrzeniach publicznych i przydomowych, a także elementów małej architektury, takich jak murki, donice czy stopnie schodowe.

Murki w małej architekturze ogrodowej

Prefabrykat Grando można wykorzystać m.in. do budowy donic, osłony niecki fontanny, ogrodowych mebli, ale przede wszystkim… murka. To jego podstawowe przeznaczenie, Grando najczęściej jest wykorzystywany do budowy murków ogrodowych.

Pojedynczy element posiada długość 60 cm oraz wysokość 15 cm, a jego grubość wynosi 25 cm. Murek Grando występuje w jednej fakturze (łamanej) i trzech kolorach: piaskowym, grafitowym i paloma. Pamiętajmy, że konstrukcje wznoszone z tego prefabrykatu nie powinny być zbyt wysokie.

Można z nich także zbudować meble ogrodowe, takie jak ławka czy stół. W tym przypadku z betonowych prefabrykatów wznosimy jedynie nogi przyszłego mebla, które należy rozstawić w odpowiednich odległościach. Natomiast blat lub siedzisko wykonuje się z drewna.

Murki to również wspaniały pomysł na stworzenie ram dla ogrodowej zieleni, aczkolwiek tu ciekawą alternatywą są gotowe betonowe donice oraz obrzeża.

Betonowe donice sprawdzą się w ogrodzie

Donica Tigela wyróżnia prosta, kubistyczna forma oraz minimalistyczny, ale jednocześnie elegancki wygląd. Dodatkowo występuje w dwóch modnych, neutralnych i nowoczesnych kolorach: stalowym i grafitowym, co sprawia że można ją wkomponować w prawie każdą aranżację, zarówno jako pojedynczą wolnostojącą donicę czy ścianę zbudowaną z donic, jak i ich kaskadę zlokalizowaną po obu stronach stopni schodowych.

Kostki i płyty betonowe nie są jedynymi prefabrykatami, które można wykorzystać przy projektowaniu aranżacji ogrodu. Jest ich znacznie więcej, a ich nominalne zastosowanie zwykle nie jest jedynym możliwym. Sprawia to, że wykonane z nich elementy małej architektury mogą nadać otoczeniu domu unikatowy wygląd.