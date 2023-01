Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników i rolniczki do wzięcia udziału w Programie Wymiany Młodych Rolników Polska - Teksas 2023.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Czy warto wziąć udział?

- Byłam, widziałam, nawet jeździłam kombajnem i polecam serdecznie! - komentuje ogłoszenie kolejnego naboru do programu wymiany Hanna Jarosławska, autorka serii artykułów publikowanych w ub. roku na farmer.pl pod wspólnym tytułem: "Farmerka w Teksasie":

Teksańskie rolnictwo pod wieloma względami oczywiście różni się w sposób znaczący od gospodarowania w Polsce. Nie oznacza to jednak, że oba te dwa światy dzieli przepaść, wszakże w mniejszym lub większym stopniu zarówno jedni, jak i drudzy farmerzy mierzą się z podobnymi problemami oraz wyzwaniami.

- 5 tygodni w Teksasie minęło bardzo szybko. W tym czasie udało mi się sporo zobaczyć oraz dowiedzieć wiele na temat specyfiki tamtejszego rolnictwa. Dowiedziałem się między innymi, że pomimo iż Polskę i Teksas dzieli kilka tysięcy kilometrów, to rolnicy w dużej mierze stoją przed tymi samymi problemami, jak chociażby deficyt wody, rosnące koszty produkcji, czy chociażby dziki dewastujące pola uprawne – relacjonował z kolei swoje doświadczenia z wyjazdu w ramach cyklu „Farmer w Teksasie” na farmer.pl Tomasz Kuchta, młody rolnik z Podkarpacia i nasz redakcyjny kolega.

Jak zauważa Tomek, otwarte głowy młodych rolników potrafią z takiego wyjazdu wyciągnąć ciekawe wnioski oraz spostrzeżenia. Co ważne, wiele z tych doświadczeń zostaje z farmerami na zawsze, nierzadko mając duży wpływ na ich późniejsze poczynania:

Co czeka młodego farmera?

Celem Programu Wymiany jest zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych; wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych; pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie oraz budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy oboma krajami.

Co czeka młodego farmera? Pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej; zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii; udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym oraz poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków.

Organizatorem wymiany jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Współpraca: SGGW w Warszawie, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Syngenta, Procam, Agrocentrum, Agro Biznes Klub.

Ze strony amerykańskiej jest to Teksas A& M University oraz TALL Program.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Wyjazd polskich rolników planowany jest w dniach 19 czerwca – 21 lipca 2023. Długość trwania programu: 5 tygodni. Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat. Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze. Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację. Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze.

Inne wymagania dotyczące młodych rolników:

Każdy z uczestników zobowiązany będzie do udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej

Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę

Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany

Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Rozmowa kwalifikacyjna

Jak informuje PZPRZ, rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie 31 stycznia 2023 roku o godz. 10.00. Spotkanie planowane jest w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro.

Wcześniej trzeba przesłać formularz zgłoszeniowy i inne podpisane zobowiązania. Formularze te znajdują się na stronie www PZPRZ.