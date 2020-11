Prosty i ponadczasowy dom inspirowany modernistycznymi pawilonami

Dom Pawilon czerpie z tradycji modernizmu i wyróżnia się biało-czarną elewacją oraz geometrycznymi bryłami. Został zaprojektowany dla działki o znaczącej różnicy poziomów – uformowanie budynku z kilku mniejszych brył pozwoliło dopasować go do nierówności gruntu.

Dom Pawilon czerpie z tradycji modernizmu - lekki, prosty i ponadczasowy kształt to cel, jaki przyświecał przy tworzeniu budynku Annie Paszkowskiej-Grudziąż i Rafałowi Grudziążowi z warszawskiej pracowni 81.waw.pl.

Surowość i klarowność struktury architekci podkreślili także za pomocą zastosowanych materiałów oraz kolorów.

Jak opisują sami architekci: Z zewnątrz budynek sprawia wrażenie modernistycznego pawilonu. Główna część została podkreślona wielkoformatowymi płytami ze spieka kwarcowego z charakterystycznymi żyłami, który jest podzielony horyzontalnymi liniami białych stropów. Kształt dachu odzwierciedla kształt tarasu. Parter został wykończony czarnym, jednolitym spiekiem, który nie stanowi konkurencji dla piętra, a jeszcze bardziej łączy budynek z gruntem.

Stonowane, biało – czarne elewacje doskonale współgrają ze skromną, czytelną w swojej prostocie bryłą domu.

Życie jest łatwiejsze w dwóch strefach

Uformowanie budynku z kilku mniejszych brył pozwoliło dopasować go do nierówności gruntu. Od strony ulicy budynek sprawia wrażenie parterowego, ale od strony ogrodu ma dwie kondygnacje, w tym jedną niewidoczną z przodu. Górna bryła wyglądem przypomina mały, modernistyczny dom pawilon. Ma powierzchnię ok. 100 mkw. i stanowi strefę dzienną.

W osi głównego wejścia umieszczony został basen z bezpośrednim wyjściem na ogród, od którego oddziela go w pełni przeszklona ściana. Z drugiej strony pozostaje zabudowany. Dom został zaprojektowany w taki sposób, że jedną bryłę domu przecina wejście i basen.

Powoduje to, że otoczony pomieszczeniami główny hol zyskał naturalne światło poprzez zastosowanie przeszkleń po obu stronach. Skutecznie doświetla ono i ociepla wnętrze, jednocześnie podkreślając bryłę i wejście.

- Okna otwierają się głównie na wschód, jedynie z jadalni można podziwiać widok na zachód. Dodatkowo, aby domownicy nie musieli nosić zakupów z garażu przez cały dom, powstała mała winda gastronomiczna, łącząca go ze spiżarnią. Jest to rozwiązanie praktyczne i ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Całość strefy dziennej okala duży taras z głównym otwarciem na wschód i południe, zapewniając doskonałe miejsce relaksu – mówi Anna Paszkowska-Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Otwarta na przestrzeń górna kondygnacja

Góra to otwarta przestrzeń z kuchnią, jadalnią i salonem. Ścianka z kominkiem oddziela pokój, w którym umieszczony zostanie stół bilardowy. Przesuwne drzwi pozwolą na otwarcie tego pomieszczenia na salon lub całkowite odizolowanie od reszty piętra.

Z holu po lewej stronie można przemieścić się do strefy nocnej, gdzie znajduje się łazienka, garderoba, pokój gościnny i strefa głównej sypialni, czyli oddzielna sypialnia, łazienka i garderoba, połączone w jedną całość.

Funkcjonalnie i przytulnie

- Na dole zlokalizowany jest m.in. garaż na dwa samochody i wiatrołap, z którego można przejść do holu głównego, gdzie umieszczono spiralną klatkę schodową na piętro. Przy wejściu znalazło się również miejsce na wewnętrzne patio, którego rolą jest doświetlenie gabinetu – dodaje Rafał Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Dom Pawilon to kolejny zrealizowany przez pracownię 81.waw.pl projekt niebanalnego budynku. Architekci znani są z opracowywania kształtów domów jednorodzinnych optymalnie dopasowanych do otoczenia i wkomponowanych w krajobraz, ale też spełniających oczekiwania i potrzeby przyszłych mieszkańców.

