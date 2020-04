Przednówek: Kiedy gotuję, to nie marnuję!

Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich - podzielcie się przepisem na danie z... resztek!

Od zamierzchłych czasów okres wczesnej wiosny stanowił niemałe wyzwanie w gospodarstwach domowych. Gdy zaczynało brakować żywności, spiżarnie świeciły pustkami, a ziemia nie wydała jeszcze plonów, potrawy przyrządzano z tego co zostało. Nie marnowano żywności, a każdy okruch był na wagę złota. Zapobiegliwe gospodynie domowe czyniły więc co mogły aby z ubiegłorocznych zapasów żywności wykarmić rodzinę. Okres ten nazywano przednówkiem, bowiem poprzedzał on nowe plony z przydomowych ogródków i pól.

Pojęcie to wyszło niemal zupełnie z codziennego użycia, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości problem braku żywności nie dotyka rozwiniętych gospodarczo społeczeństw. Pojawił się natomiast problem nadmiaru żywności i jej marnowania. Ma on wymiar ekonomiczny, kulturowy i ekologiczny. Obecnie stan epidemii ogranicza naszą mobilność i zmusza nas do robienia zakupów rzadziej, ale większych. Stąd, gdy w lodówce zaczyna brakować produktów, pojawia się problem jak ugotować smaczne danie z tego co zostało…

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił właśnie konkurs na przepis kulinarny z wykorzystaniem żywności uchronionej przed wyrzuceniem lub pozostałej z innego posiłku. Konkurs ten pozwoli wykorzystać przepisy i receptury gospodyń domowych i jednocześnie stać się inspiracją dla innych.

- Zachęcamy do przesłania nam swojego przepisu kulinarnego, przyrządzenia z niego potrawy i wykonania zdjęcia, abyśmy mogli pokazać je światu – mówi Karol Krajewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do w terminie do dnia 17 maja 2020 roku.

Na wygranych czekają nagrody pieniężne.