Przedpremierowe granie w Farming Simulator 22

Seria Farming Simulator przez lata zyskiwała popularność na całym świecie, wśród wielu graczy na PC i konsolach, stając się jedną z najpopularniejszych na świecie gier symulujących prowadzenie gospodarstwa. Już niedługo, 22 listopada, będzie dostępna w najnowszej wersji. Farming Simulator 22 ukaże się na PC oraz konsole PlayStation® 5 (PS5™), PlayStation® 4, Xbox Series X|S i Xbox One.





Podczas przedpremierowej prezentacji mieliśmy okazje zagrać w najnowszą wersję Farming Simulator. To już 22 edycja tej znanej i lubianej na świecie gry, która przenosi nas w świat wirtualnego rolnictwa. Od 2008 roku na całym świecie sprzedano ponad 25 milionów wersji Farming Simulator. Gra została stworzona oraz wydana przez Giants Software, w Polsce oficjalnym partnerem firmy jest Cenega. Jeśli zatem macie ochotę spróbować swoich sił w nowej gałęzi produkcji, pojeździć najnowszymi rolniczym maszynami lub po prostu oddać się wirtualnym rozgrywkom z innymi farmerami, najnowsza wersja gry jest dla Was.

Co nowego w Farming Simulator 22?

Tryb wieloosobowy

Gracze w tej wersji mogą spodziewać się nowych upraw, nowych map, nowych maszyn i marek, a do tego pojawiają się pory roku, więc gospodarowanie zyskuje nowy, sezonowy wymiar. Dwie nowe mapy oraz zaktualizowana mapa alpejska Erlengrat położą nacisk na różnice w działalności rolniczej w różnych porach roku. Oprócz tego w grze dokonano wielu ulepszeń technicznych, dzięki którym gracze zostaną wciągnięci jeszcze głębiej w wirtualny, rolniczy styl życia, chociażby poprzez bardziej realistyczne dźwięki silników traktorów.

W trybie wieloosobowym najnowszej odsłony serii Farming Simulator 22 pojawi się rozgrywka międzyplatformowa. Dzięki nowym funkcjom, możliwa stanie się praca na wirtualnym gospodarstwie w towarzystwie innych graczy niezależnie od platformy oraz stworzenie własnej postaci w specjalnym edytorze. Tryb wieloosobowy dostępny jest dla maksymalnie 8 graczy na konsolach i 16 graczy na komputerach PC.

Nowe maszyny: Claas Trion

Dzięki zestawowi ponad 400 maszyn i narzędzi od ponad 100 autentycznych marek rolniczych, gracze mogą spodziewać się ulepszonej i realistycznej symulacji. Nawet nowym graczom łatwo jednak będzie zagłębić się w rolnictwo, hodowlę zwierząt (w tym zwierząt domowych) i leśnictwo. Jedną z nowości w Farming Simulator 22 jest to, że gracz będzie mógł wybrać spośród trzech dostępnych modeli kombajnu Claas Trion - 720, 730 oraz 750. Każdy z nich posiada gąsienicowe podwozie Terra Tras, które nie uszkadza gleby podczas pracy na polu. Najnowszy model Trion 750 napędzany jest silnikiem o mocy 435hp. i posiada zbiornik na zboże o pojemności 12 tysięcy litrów, dokładnie jak jego rzeczywisty odpowiednik.

Każdy, kto chciałby zobaczyć, jak prezentuje się kombajn zbożowy Trion 750 Terra Tras marki Claas, może dokładnie przyjrzeć się maszynie w rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystując kamerę swojego telefonu. Aby to zrobić wystarczy zeskanować kod QR dostępny na stronie gry.

Mulczowanie, usuwanie kamieni i wałowanie

W najnowszej wersji zostały wprowadzone nowe mechaniki rozgrywki takie jak: mulczowanie, zbieranie kamieni oraz wałowanie gleby. Te trzy nowe rodzaje pracy w terenie dostarczą więcej wirtualnych doświadczeń. Bardziej realistyczne odwzorowanie rolnictwa pozwoli graczom jeszcze poprawić jakość gleby na uprawianym przez nich polu.

Nowe uprawy

Dzięki nowej funkcji łańcuchów produkcyjnych, wirtualni farmerzy mogą teraz zasadzić winogrona i oliwki, a z zebranych plonów uzyskać pyszny sok oraz oliwę. Do listy roślin uprawnych zostało również dodane sorgo. Wraz z nowymi uprawami pojawią się kolejne maszyny rolnicze, jedną z nich będzie kombajn do zbierania winogron New Holland Braud 9070L.

Więcej indywidualnych postaci

W Farming Simulator 22 na graczy czeka wiele możliwości w edytorze tworzenia swojej postaci, takich jak nowe sylwetki, style uczesania, ubrania oraz akcesoria. Stroje dostępne w grze zawierać będą autentyczną i firmową odzież Case IH, Claas, Fendt, John Deere oraz wiele innych znanych w przemyśle rolniczym marek. W edytorze postaci pojawią się również ubrania ochronne niemieckich firm Elten i Engelbert Strauss.

Rolnictwo precyzyjne

Pierwsza wersja dodatku Rolnictwa Precyzyjnego do gry Farming Simulator 19 okazała się sukcesem i pobrano ją ponad milion razy na PC i konsolach. W związku z tym projekt Rolnictwa Precyzyjnego powraca udoskonalony w dodatku do najnowszej wersji gry. Rozszerzenie pomoże obniżyć ślad ekologiczny w wirtualnym rolnictwie. Darmowe rozszerzenie ukaże się wiosną 2022 roku.