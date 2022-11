Kapusty nie trzeba Polakom przedstawiać. To ponadczasowy must have naszych tradycyjnych dań.

To warzywo znamy doskonale zarówno w klasycznych odsłonach, jak i w bardziej współczesnych aranżacjach. Niesłabnącą popularnością cieszą się u nas dania z kapusty białej, włoskiej i czerwonej, w tym tradycyjne potrawy narodowe, które można zamówić w większości lokali gastronomicznych – gołąbki, bigos i wszelkiego rodzaju kapuściane surówki serwowane jako dodatek do dań głównych. Jeśli z karty dań wybieramy np. tradycyjne kotlety (schabowe czy mielone), bitki lub pierogi, a daniom towarzyszy „bukiet surówek”, to możemy mieć pewność, że kapusta wystąpi w co najmniej dwóch z nich – najprawdopodobniej będzie to kapusta kiszona, coleslaw lub surówka z czerwonej kapusty.

Zarówno my Polacy, jak i przyjeżdżający do nas turyści lubimy tradycyjne polskie dania – są smaczne, sycące i… ekonomiczne. Kapusta jest powszechnie dostępna i tania, dzięki czemu m.in. doczekała się tak wielu potraw, w których gra główną rolę. Poza tym to bardzo zdrowa pozycja w naszym menu – zawiera dużo witaminy C (30-36 mg w 100 g), a także witaminy z grupy B, A, E, K, wapń, potas, magnez, żelazo, kwas foliowy, rutynę oraz związki o silnym działaniu antynowotworowym. Działa nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie – zmiażdżone liście kapusty są stosowane jako okłady na stłuczenia, bóle stawów, problemy laktacyjne, a nawet… kaszel i katar.

Zresztą kapusta jest znana i doceniana nie tylko u nas. Bardzo popularnym odpowiednikiem naszej kapusty kiszonej jest znane na całym świecie koreańskie kimchi – fermentowana kapusta pekińska z dodatkiem innych warzyw. W zeszłym roku podawaliśmy w „Farmerze” przepis zarówno na nasze rodzime kiszonki, jak i na koreański specyfik. Nie będziemy się zatem powtarzać, a zainteresowanych odsyłamy na portal Farmer.pl, gdzie można znaleźć więcej „kiszonych” przepisów. W tym numerze podpowiadamy, jak przygotować tradycyjne kapuściane dania w wersji „dla leniwych” – przygotujemy je mniejszym nakładem pracy, zrobią się właściwie same, a będą równie smaczne co klasyka.

1. Czerwona kapusta duszona z jabłkiem, czarną porzeczką i porto

1 główka czerwonej kapusty

1 czerwona cebula

1 jabłko

2 łyżki dżemu z czarnej porzeczki lub 4 łyżki świeżych owoców

kilka łyżek porto

sól, pieprz, sok z cytryny, cukier

Cebulę drobno pokroić i podsmażyć na oleju. Dodać poszatkowaną czerwoną kapustę, sól i pieprz. Smażyć chwilę, następnie dodać kilka łyżek porto, czarną porzeczkę lub dżem porzeczkowy, przykryć i dusić ok. 20 min, aż kapusta zmięknie. Jabłka pokroić na półplasterki, obtoczyć w cukrze i podsmażyć na suchej patelni, aby cukier się skarmelizował. Dodać do jabłek, wymieszać i jeszcze chwilę poddusić. Podawać na ciepło lub na zimno, jako dodatek do mięsa. Jeśli chcemy, aby surówka była mniej słodka, jabłka możemy podsmażyć bez cukru, a zamiast dżemu użyć świeżych, niedosładzanych owoców.

2. Zupa kimchi

fot. Shutterstock

słoik kimchi

1,5 l bulionu

1 cebula

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka cukru trzcinowego

dymka, prażony sezam

ostra papryczka

100 g makaronu chińskiego

Cebulę posiekać i podsmażyć przez kilka minut na oleju, dodać koncentrat pomidorowy i cukier. Dodać pokrojone kimchi, bulion oraz makaron – gotować kilka minut. Podawać z posiekaną dymką i podprażonym sezamem.

3. Gołąbki bez zawijania

fot. Shutterstock

0,5 kg mielonego mięsa

0,5 kg białej lub włoskiej kapusty

1 cebula

2 jajka

½ szkl. surowego ryżu

4 łyżki oleju

2 łyżki mąki

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, majeranek

3 szkl. przecieru pomidorowego

1 szkl. bulionu lub wody

5 łyżek śmietany

sól, cukier, papryka słodka, bazylia, oregano

Cebulę drobno posiekać, a czosnek wycisnąć przez praskę – podsmażyć kilka minut na oleju. Dodać posiekaną kapustę. Smażyć chwilę, dodać kilka łyżek wody i dusić ok. 10 min, aż kapusta zmięknie. Zawartość patelni przestudzić i połączyć z mielonym mięsem, ryżem, jajkami i przyprawami. Wymieszać wszystko i uformować kotlety – obtoczyć w mące i obsmażyć krótko z każdej strony.

Przecier pomidorowy wymieszać z bulionem, śmietaną i przyprawami – zagotować. Pulpety ułożyć w żaroodpornym naczyniu, zalać sosem i przykryć folią aluminiową. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C na ok. godzinę. Podać z ziemniakami, posypane koperkiem.

4. Bigos pieczony

fot. Shutterstock

1,5 kg kiszonej kapusty

0,5 kg białej kapusty

4 cebule

200 g kiełbasy

100 g boczku wędzonego

200 g suszonych grzybów

200 g wędzonych śliwek

200 ml czerwonego wytrwanego wina

2 łyżki koncentratu pomidorowego (opcjonalnie)

sól, pieprz, kminek, majeranek – do smaku

olej rzepakowy

Suszone grzyby zalewamy wodą i pozostawiamy na noc. Następnego dnia przygotowujemy bigos. Kapustę kiszoną odciskamy i drobno siekamy. Kapustę białą również szatkujemy.

Cebulę siekamy i smażymy z dodatkiem pokrojonej kiełbasy i boczku. Dodajemy przyprawy. Śliwki i grzyby kroimy w cienkie paseczki.

Na dno żaroodpornego naczynia wlewamy cienką warstwę oleju, wkładamy kapustę kiszoną, zalewamy wodą z grzybów i winem, dobrze mieszamy. Dalej układamy: pokrojone grzyby i śliwki, a następnie białą kapustę i na wierzchu podsmażoną cebulę z kiełbasą i boczkiem. Przykrywamy pokrywką i pieczemy ok. 60 min w 160°C. Po tym czasie wyjmujemy garnek z pieca, dodajemy koncentrat pomidorowy, jeśli chcemy go użyć, i mieszamy dokładnie całość. Bigos zapiekamy przez kolejne 120 min, od czasu do czasu mieszając. Na ostanie 30 min można garnek odkryć, jeśli chcemy, aby bigos nieco odparował i zgęstniał.