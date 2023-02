W zimie korzystamy przede wszystkim z zasobów magazynowych. Ziemniaki, warzywa korzeniowe i cebula – wszystkie dobrze znamy. Warto jednak spojrzeć świeżym okiem na „starych znajomych” i wykorzystać ich potencjał.

Cebula jest bardzo wdzięcznym obiektem przechowywania – zachowuje długo trwałość i świeżość. Trzeba tylko pamiętać o odpowiedniej temperaturze przechowywania: gdy jest za ciepło, więdnie i kiełkuje, a gdy zbyt chłodno, to przemarza – robi się szklista, miękka, słodkawa i niezdatna do spożycia.

Dobrze znana cebula to bardzo cenne warzywo. Jest nisko kaloryczna i ostra w smaku, można ją spożywać na surowo, pieczoną, smażoną, duszoną w sosie. Jest zarówno składnikiem dań, jak i przyprawą. To warzywo wbrew pozorom nieoczywiste, nieco tajemnicze i mocno niedoceniane. Cebula ma warstwy nie tylko w dosłownym znaczeniu – działa wielowymiarowo: zawiera wiele cennych składników, można ją stosować w bardzo różnych postaciach, wspomaga też funkcjonowanie bardzo wielu układów.

Jak każde warzywo, cebula jest bogata w błonnik, witaminy (A, C, E, grupa B, kwas foliowy B9, pirydoksyna B6) oraz składniki mineralne (potas, wapń, żelazo, magnez, mangan, fosfor, siarka, kwercetyny). Zawiera również fruktany, czyli błonniki prebiotyczne odżywiające pożyteczne bakterie w jelitach, dzięki którym poprawia się funkcjonowanie okrężnicy, a także przeciwutleniacze oraz związki obniżające trójglicerydy i poziom cholesterolu. Wpływa też korzystnie na ciśnienie tętnicze oraz poziom cukru we krwi, działa antyzapalnie i przeciwnowotworowo, wspomaga trawienie oraz kondycję kości i skóry. Cebula, choć uznawana za najsilniejszy naturalny antybiotyk, nie ma właściwości leczniczych, tylko wspomagające w profilaktyce wielu chorób, dysfunkcji i niedoborów. Jako naturalne lekarstwo występuje w postaci syropu na kaszel, który otrzymujemy, zasypując pokrojoną cienko cebulę cukrem lub zalewając miodem. Sok, który w ten sposób powstanie, można zażywać w ilości 3-4 łyżek dziennie jako lekarstwo na uporczywy, suchy kaszel.Podobne działania jak cebula mają inne warzywa z rodzaju Allium (roślin kwitnących), m.in.: czosnek, szalotka, por czy szczypiorek. Dlatego warto, aby stanowiły codzienny element zrównoważonej diety wspartej zdrowym trybem życia.

1. Zupa cebulowa

zupa

900 g cebuli

3 ząbki czosnku

2 łyżki masła, 2 łyżki oliwy

1 łyżka suszonego tymianku

1 łyżka cukru

2 łyżki mąki

250 ml białego wytrawnego wina

1 l bulionu drobiowego lub wołowego

60 ml koniaku lub brandy

sól, pieprz do smaku

grzanki:

bagietka

1 ząbek czosnku

150-200 g tartego żółtego sera

tymianek: świeży lub suszony

Cebulę obrać i pokroić w piórka. W szerokim garnku rozpuścić masło wraz z oliwą. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę oraz cebulę. Smażyć ok. 15 min, aż cebula zrobi się szklista. Dodać sól i cukier. Smażyć na małym ogniu przez kolejne 15 min, aż cebula lekko zbrązowieje. Mieszać, aby cebula nabierała koloru równomiernie i nie spaliła się.

Wsypać mąkę, wymieszać i chwilę smażyć. Dodać wino, bulion i tymianek. Gotować na małym ogniu, pod przykryciem, przez 1-1,5 godziny. Na koniec doprawić solą i pieprzem, dodać koniak i pogotować jeszcze chwilę.

Kromki bagietki podpiec w piekarniku lub w tosterze, aby zrobiły się chrupiące. Gorące bułeczki natrzeć czosnkiem, posypać startym serem i tymiankiem.

Zupę przelać do żaroodpornych naczyń, w których będziemy ją podawać, a na wierzchu ułożyć grzanki. Całość zapiekać do chwili, aż ser się rozpuści.

Grzanki można również zapiec osobno i podawać jako dodatek do zupy.

2. Quiche z porami i kozim serem

fot. Shutterstock

ciasto:

250 g mąki

125 g masła

1 jajo

1-2 łyżki wody

szczypta soli

nadzienie:

2 pory

2 łyżki oleju

4-5 jajek

250 ml gęstej śmietany (kremówki)

1 łyżeczka suszonego tymianku

sól, pieprz

150 g miękkiego koziego sera

Z podanych składników zagnieść ciasto. Schłodzić w lodówce przez co najmniej 0,5 godziny.

Z porów zostawić białą i jasnozieloną część – umyć, osuszyć, pokroić na półplasterki i podsmażyć na oleju; po ok. 5 min posolić i smażyć, aż zmiękną. Zostawić do wystudzenia.

Ciasto rozwałkować i wyłożyć nim formę do tarty, nakłuć widelcem, wyłożyć folią aluminiową, obciążyć suszonym grochem lub fasolą i zapiekać przez ok. 15 min w 180 st. Zdjąć folię i dopiec ciasto przez 10 min, aż się lekko zrumieni.

Jajka roztrzepać, dodać śmietanę i przyprawy – wymieszać na jednolitą masę. Dodać pory i pokruszony ser. Nadzienie wyłożyć na podpieczony spód i zapiekać przez ok. 30-40 min, aż masa się zetnie, a wierzch przyrumieni.

Quiche można podawać zarówno na ciepło jako danie obiadowe, np. z dodatkiem świeżej sałaty, jak i na zimno jako przekąskę.

3. Łosoś na porach w cieście francuskim

fot. Shutterstock

ok. 0,5 kg łososia

2 pory

płat ciasta francuskiego

2 łyżki serka mascarpone

sól, pieprz, suszony tymianek

sok z połówki cytryny

olej do smażenia

żółtko

Pory pozbawiamy zielonych liści. Białą część myjemy, suszymy i kroimy w półplasterki – smażymy na oleju, aż zmiękną. Doprawiamy solą, pieprzem i tymiankiem. Zdejmujemy z patelni.

Łososia myjemy, kroimy na szerokie pasy, solimy, skrapiamy sokiem z cytryny i obsmażamy z każdej strony po kilka minut. Rozwijamy ciasto francuskie, na jednej połowie płata układamy podsmażone pory, smarujemy serkiem mascarpone, a na wierzchu układamy łososia, przykrywamy drugą połową, zalepiamy brzegi. Smarujemy rozmąconym żółtkiem i pieczemy ok. 30-40 min w 180 st. C, aż ciasto się zarumieni.

4. Krążki cebulowe

fot. Shutterstock

3 średnie cebule

7 łyżek mąki

1 jajko

ok. 150 ml mleka lub wody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

przyprawy: sól, papryka słodka, oregano, pieprz

olej do smażenia – ok. 0,5 l

bułka tarta do panierowania

Na początku przygotowujemy gęste ciasto naleśnikowe – mąkę miksujemy z jajkiem, mlekiem, proszkiem do pieczenia i przyprawami. W głębokim naczyniu rozgrzewamy olej do ok. 160-170 st. C – jeśli mamy termometr cukierniczy, dobrze zmierzyć temperaturę; jeśli nie – robimy to orientacyjnie. Podgrzanie ok. 0,5 l oleju na średnim ogniu powinno zająć 10-15 min, a próba ciasta po wrzuceniu powinna się od razu zacząć smażyć na złoto, ale nie spalać.

Cebulę obieramy i kroimy w plastry. Delikatnie rozdzielamy krążki i lekko oprószamy mąką, zanurzamy w cieście naleśnikowym, obtaczamy w tartej bułce i smażymy na głębokim oleju na złotobrązowy kolor, po ok. 1 min z każdej strony – tyle wystarczy, aby krążki usmażyły się i pozostały w środku chrupiące. Podajemy ciepłe z ulubionym sosem.