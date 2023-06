Od grudnia 2021 r. Wody Polskie odmówiły zatwierdzenia nowych taryf aa wodę i ścieki w 526 przypadkach Paweł Rusiecki, wiceszef Wód Polskich. Dodał, że mimo trwających prac nad nowelą przepisów dot. m.in. ustalania taryf nadal mają one być ustalane raz na 3 lata.

Rusiecki podkreślił, że jednak blisko 37 proc. decyzji Wód Polskich o zmianę taryf było rozpatrzone pozytywnie dla wnioskujących, czyli zatwierdzono proponowane podwyżki za wodę i ścieki.

Z kolei stanowisko Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich, wskazuje że przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacji są jak najbardziej za nowelizowaniem przepisów i wdrażania dyrektywy ściekowej, ale wiąże się to z wzrostem kosztów.

A sytuacja finansowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i tak jest trudna z powodu zablokowania ustalania nowych taryf przez Wody Polskie oraz koniecznością implementacji unijnych przepisów.

Od końca grudnia 2021 r. przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne złożyły 1126 wniosków o skrócenie obowiązujących taryf za wodę i ścieki i wyznaczanie nowych na następne trzy lata.

Ze względu na błędy proceduralne odrzucono 132 wnioski. Decyzję wydano w przypadku 829 wniosków - 303 zgody na nowe taryfy i 526 odmów.

Jak zauważył wiceprezes Wód Polskich, sama zmiana taryf odbywa się na podstawie art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z tym przepisami tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Rusiecki podkreśla że nie wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne chcą podwyżek. Zgodnie z analizami Wody Polskie tylko 35% firm, które miały zatwierdzoną taryfę w 2021 r., złożyło wniosek o ich skrócenie, a wszystkie firmy funkcjonują w podobnych warunkach ekonomicznych.

Zatwierdzone podwyżki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wahają się one w granicach od 20do 30 proc. .Wysokość podwyżki taryfy za wodę i ścieki uzależniona jest y głównie od wielkości gminy, gdzie operuje dane przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. W mniejszych samorządach podwyżki są wyższe niż w pozostałych miejscach.

Samorządy w niektórych gminach decydują się też na dopłaty do metra sześc. wody i ścieków. Obecnie jak podał wiceprezes Wody Polskie w 303 przypadkach jednostki samorządu terytorialnego zdecydowały się na dopłaty.

Przedstawiciel Wód Polskich odniósł się też do niedawnego orzeczenia WSA w Warszawie, który orzekł, że regulator nie może odmówić zatwierdzenia taryfy, posługując się pozaprawnymi argumentami. Sprawa dotyczyła braku zatwierdzenia nowej taryfy przez białostockie wodociągi.

Wyrok WSA nie jest prawomocny i odwołamy się od niego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona przed nieuzasadnionym wzrostem cen dla mieszkańców. Póki nie ma prawomocnego wyroku NSA, Wody Polskie będą analizowały, rozpatrywały wnioski firm wodno-kanalizacyjnych zgodnie z dotychczas przyjętymi standardami. Oznacza to, że do czasu rozstrzygnięcia nowa taryfa nie zostanie przez nas zatwierdzona- zadeklarował przedstawiciel Wód Polskich w rozmowie z PAP.