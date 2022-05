Ministerstwo zdrowia szykuje ważne zmiany w przepisach dotyczących wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe. Najważniejsza zmiana to ta, że to pacjent a nie lekarz NFZ, ma zdecydować, gdzie jechać na leczenie. Planowane zmiany potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Faktem".

O nadchodzących zmianach w przyjęciu do sanatorium opowiedział minister Adam Niedzielski w rozmowie z "Faktem". Potwierdził on, że planowane są ważne zmiany w zasadach kierowania do sanatorium z NFZ, które mają pomóc pacjentom.

- Ta reforma to będzie ogromny przeskok jakościowy dla polskich. Chcemy, by pieniądze szły za pacjentem. Będą wybierać te ośrodki, które gwarantują wysokie standardy. To zachęci także sanatoria do inwestycji – powiedział szef resortu zdrowia na łamach dziennika cytowany przez WP.

Według dalszych wyjaśnień poczynionych przez ministra wynika, że plan reformy zakłada, że to sami pacjenci będą wybierali miejsce, do którego chcieliby pojechać.

Jak podaje "Fakt", Polacy najczęściej korzystają z ośrodków znajdujących się nad morzem – niektórzy czekają nawet kilka lat na pobyt. Rocznie z uzdrowisk korzysta nawet 430 tys. osób, według danych dziennika.

Więcej na stronie: rynekzdrowia.pl