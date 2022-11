Nicienie, amerykańska kukurydza GMO oraz zakaz jej importu do pewnych krajów, nowy szkodnik w japońskich uprawach oraz bardzo ciekawy projekt dla uczniów w Australii – czym żył rolniczy świat w październiku?

Obok wielkich wydarzeń na świecie dzieje się wiele spraw mniejszych, które może nieco mniej spektakularnie, ale równie skutecznie zmieniają historię. Małe wydarzenia – jak przysłowiowa kropla – mają swoją moc: drążą dzieje, a to kształtując lokalną społeczność, a to kierując myślenie na inne tory, czegoś uczą, inspirują, czasem bawią…

Warto poczytać i poszukać inspiracji u innych. Może jakieś niestandardowe, a skuteczne działania da się przenieść na nasze podwórko?

USA: sztuczna inteligencja kontra nicienie

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Wirginii badają, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do identyfikacji obecności nicieni sojowych pasożytujących na roślinach, które każdego roku powodują w USA straty o wartości przekraczającej miliard dolarów. Chodzi konkretnie o dwa gatunki szkodników: Meloidogyne incognita i mątwika sojowego Heterodera glycines. Wizualne objawy nicieni sojowych można pomylić z innymi czynnikami stresogennymi w uprawie, co opóźnia rozpoznanie problemu. W dodatku wszelkie dostępne do tej pory metody badawcze opierają się na analizie laboratoryjnej próby glebowej, która zwyczajnie trwa zbyt długo, by farmer mógł zamówić nasiona odporne na konkretny szczep nicieni. Jak mówią autorzy projektu, ważnym aspektem badań jest również ochrona środowiska, bowiem wszystkie dostępne na amerykańskim rynku nematocydy są nieselektywne, z związku z czym ze środowiska glebowego eliminowane są również te, które są pożyteczne, a mianowicie uczestniczą w obiegu węgla. Jaka jest metodyka badań? W ubiegłym sezonie w Wirginii pobrano 20 prób glebowych oznaczonych geotagami na farmach. Następnie ponad 40 tys. obrazów mikroskopowych poddano analizie, przetworzeniu, identyfikacji i zliczeniu, by wytrenować algorytm do ich rozpoznawania. Jak widać każdy kraj, a Stany Zjednoczone w szczególności, ma problem z chorobami wynikającymi z uprawy roślin w monokulturach.

Meksyk: zakaz kukurydzy GMO z USA?

Zostało zaledwie 14 miesięcy do wejścia w życie dekretu dotyczącego wycofania kukurydzy GMO pochodzącej z USA. Meksyk, kolebka współczesnej kukurydzy, importuje jej z USA rocznie około 17 mln t. Kraj ten produkuje jednak wystarczającą ilość białej kukurydzy, aby utrzymać produkcję tortilli dla 130 mln obywateli Meksyku. Badanie przeprowadzone przez przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego z obydwu krajów wykazało, że nagła zmiana w imporcie ziarna GMO doprowadziłaby do znacznego wzrostu cen ziarna niemodyfikowanego. Co ciekawe, prawie 70 proc. meksykańskich dań zawiera pewną ilość kukurydzy, a 10 proc. populacji Meksyku nie ma już dostępu do odpowiednich zapasów żywności. W związku z proponowanym zakazem politycznym badanie przewiduje, że poziom ten podwoi się lub potroi w najbiedniejszych stanach Meksyku, co wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe, produkcję zwierzęcą i inflację. Sama segregacja ziarna, wykonanie testów genetycznych przy imporcie z USA kosztowałaby miliard dolarów, a koszty te zostałyby poniesione przez meksykańskich konsumentów.

Australia: edukacyjna pszenica

Sprzedaż pszenicy przez uczniów zamiast ciast, by zarobić na wycieczkę? Czemu nie! Siedmioro dzieci w wieku od przedszkola do klasy szóstej uczęszczających do szkoły publicznej w Hermidale, położonej ponad 600 kilometrów na zachód od Sydney, każdego dnia zamienia mundurki na robocze koszule i buty, by pielęgnować 85-hektarowe uprawy pszenicy. Ziemia na cele projektu została podarowana przez byłego absolwenta, który zwyczajnie nie miał czasu jej uprawiać. Jak mówią nauczyciele w rozmowie z prasą, jeszcze trzy lata temu, podczas katastrofalnej suszy, wiele dzieci zostało zmuszonych do pozostania w domach ze względu na niszczycielskie burze pyłowe. Następnie na drodze lokalnej społeczności stanęła plaga myszy oraz pandemia COVID-19. W tym sezonie dzieci mogą osobiście przekonać się, skąd się bierze chleb, jak ciężko jest go wyprodukować i jaka jest droga ziarna pszenicy ,,od pola do stołu”. Rodzice, którzy wspierają swoje dzieci w całym przedsięwzięciu, szacują plon na 2-2,5 t/ha, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na początek. Szacowany zysk to ok. 50 tys. dolarów australijskich, które zostaną następnie wykorzystane do wysłania uczniów na wycieczki po całym kraju, np. do Newcastle, aby zobaczyli, jak ich pszenica jest ładowana w porcie. Pomysł zdecydowanie warto wykorzystać w realiach polskich, tym bardziej że z roku na rok świadomość konsumencka na temat żywności dramatycznie spada.

Japonia: plaga śmierdzących robaków

W ostatnich latach w Japonii pojawiły się alarmujące liczby tzw. śmierdzących robaków, szeroko pojętych przedstawicieli owadów z rodziny tarczówkowatych, które mogą powodować poważne szkody w uprawach rolnych. Globalne ocieplenie jest prawdopodobnie przyczyną wzrostu populacji szkodnika żywiącego się płynami roślinnymi, a eksperci ostrzegają, że jego liczebność może nadal rosnąć. Ostrzeżenia zostały wydane w 35 z 47 prefektur przeciwko trzem rodzajom owadów – tym, które wysysają składniki odżywcze z roślin ryżu i odbarwiają je, owadom, które przebijają skórkę owoców i wyciągają z nich soki, a także owadom, które atakują soję. Jak rolnicy radzą sobie z nimi dotychczas? Jak sami twierdzą, stosowanie jedynie insektycydów nie rozwiązuje problemu, bowiem owady stale nalatują z innych, dzikich terenów. Jednym z rozwiązań jest stosowanie żółtego światła fluorescencyjnego, które odstrasza tarczówkowate. Jak mówią rolnicy, skala zniszczeń upraw przez nowego szkodnika jest w tym roku rekordowa. – Uszkodzenia w tym roku są najgorsze w historii – ubolewał 47-letni Toru Kawana, hodowca wysokiej jakości japońskich gruszek w Kawasaki w prefekturze Kanagawa. Wyprodukowane przez niego owoce mają nierówny kształt z powodu częściowo wyssanych soków roślinnych przez tzw. śmierdzące robaki.