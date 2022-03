Rolnicy kradną czołgi - gra inspirowana działaniami farmerów w Ukrainie

Po raz kolejny na bazie rzeczywistych wydarzeń powstała gra komputerowa. Zaledwie kilka dni temu świat obiegła informacja o tym, że ukraiński rolnik ukradł rosjanom czołg. ​Na podstawie tej informacji pojawiła się w sieci gra "Farmers Stealing Tanks".

Akcja gry odbywa się na ukraińskiej wsi i polega na sterowaniu ciągnikiem i kradzieży rosyjskich czołgów. Aby można było ukraść czołg musi mu zabraknąć paliwa - trzeba uważać bo gdy je posiada to strzela i można przedwcześnie zakończyć rozgrywkę. Aby przejąć czołg trzeba do niego podjechać blisko ciągnikiem i wtedy automatycznie jest on brany na hol. Aby zdobyć punkty trzeba go zaciągnąć do wiaty na naszym podwórku.

Gra ma prostą grafikę, jest dynamiczna, a sterowanie odbywa się za pomocą kursorów lub klawiszy WASD. Jako bonus rozmieszczone są na mapie butelki z ukraińskim alkoholem Nemiroff - po ich zdobyciu szybkość naszego ciągnika podwaja się na 10 sekund.

Grę można znaleźć w sieci pod tytułem "Farmers Stealing Tanks"

Na stronie jest również odnośnik do akcji wsparcia ukraińskich sierot - wpłata na ich rzecz ma być symbolicznym podziękowaniem dla jej twórców.

Tak wyglądała prawdziwa sytuacja, która zainspirowała jej twórcę do stworzenia gry.