Rolnicy o jutrzejszych konsultacjach: Pokażmy, że nie jesteśmy paprochem, który można zamieść pod dywan

Rolnicy znani z działalności w mediach społecznościowych i aktywności medialnej apelują do kolegów i koleżanek z branży, by środę przyjechali do Warszawy. Cel jest jeden: okazać sprzeciw wobec procedowanej ustawy o ochronie zwierząt i powstrzymać projekt na etapie prac parlamentarnych. Czy rolnikom uda się wpłynąć na głosujących w Senacie lub na prezydenta Dudę, który jako ostatni podpisze lub zawetuje wspomnianą ustawę?

We wtorek na Twitterze Grzegorz Bardowski oraz Mateusz "Kula" Kulecki nagrali filmiki adresowane do rolników, w których zachęcają ich do wzięcia udziału w środowym wydarzeniu przeciw procedowanej ustawie o ochronie zwierząt.

– To nie jest protest, to są konsultacje z rolnikami, z branżą rolniczą – stwierdził Grzegorz Bardowski. Jednocześnie, choć jak sam zaznacza, w gospodarstwie zajmuje się tylko produkcją roślinną, to wyraża swój sprzeciw wobec ustawy.

– Rząd skłamał, że „piątkę dla zwierząt” konsultował z MRiRW i ministrem rolnictwa. On sam się wypowiada (minister Ardanowski – przyp. red.), że nic takiego nie miało miejsca – tłumaczył Bardowski. Według niego „w tym kraju decyzje są podejmowane przez ludzi, którzy nie mają do tego kompetencji”.

– Zamyka się biznesy, które budowaliśmy latami, które wy dotowaliście (…). Wy potraficie coś zniszczyć z dnia na dzień. Takie sprawy powinien regulować popyt. Takie sprawy powinny dziać się powoli – zwócił się do polityków, zarzucając im przy tym dwulicowość w dbaniu o ochronę praw zwierząt. – Mięsko, restauracje, hotele, skóry w aurach, skórzane buty – nie bądźcie hipokrytami – nawoływał.

Cześć chciałbym dzisiaj ZAMKNĄĆ POLSKIE ROLNICTWO! Powód? Bo mnie boli, ale główny to wstałem lewa noga. Dziękuję za uwagę

Zgromadzenie organizowane wspólnie przez rolników i hodowców rozpocznie się 30 września o godzinie 10:00 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Jak dowiadujemy się z wiadomości od OPZZRiOR, w tym dniu zaplanowano przejście pod siedzibę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie pod Pałac Prezydencki.

– Jutro 30 września, dzień jak co dzień, ale możemy sprawić, że ten dzień będzie wyjątkowy (..), być może historyczny. To wszystko zależy od nas. Chodzi o to, byśmy się spotkali 30 września o 10.00. Bez względu na to, jaką gałęzią rolnictwa się zajmujecie przyjedźcie i pokażcie, że jesteśmy jednością – apelował do rolników Mateusz Kulecki.

– Pokażmy, że to nie może tak wyglądać, by garstka aktywistów przewracała branżę do góry nogami – zaznaczył youtuber.

Obornika i gnojowicy nie bierzemy do stolicy w myśl zasady "nie zabieraj drewna do lasu"

Obornika i gnojowicy nie bierzemy do stolicy w myśl zasady "nie zabieraj drewna do lasu"

Widzimy się jutro.

Do apelów przyłączył się także prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jacek Zarzecki.

– Myślicie, że posłowie i senatorowie stęsknili się za rolnikami w Warszawie? -pytał Zarzecki. – Sądzę, że tak, dlatego widzimy się jutro na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Musimy powiedzieć stop głupim ustawom i głupiemu prawu – dodał w swoim nagraniu.

Myslicie, ze poslowie i senatorowie stesknili sie za rolnikami w Warszawie? Ja sadze, ze TAK dlatego widzimy sie jutro na Placu Trzech Krzyzy w Warszawie

Wcześniej do wyrażania opinii na temat ustawy zachęcał rolników Michał Nowacki, znany jako RolnikNieprofesjonalny.