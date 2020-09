RolnicyMailePiszą w sprawie tzw. Piątki dla zwierząt

Rolnicy z sieci rozpoczynają akcję #RolnicyMailePiszą. Chodzi o bezpośrednie, powszechne wyrażenie opinii w sprawie kontrowersyjnej dla branży, a procedowanej właśnie w Parlamencie - "Piątki dla zwierząt".

Temperatura sporów wokół propozycji nowej ustawy dot. ochrony zwierząt cały czas jest bardzo gorąca. Rolnicy wciąż mają nadzieję, że uda się doprowadzić do jej odrzucenia w trakcie toczących się właśnie prac parlamentarnych. Dlatego podejmują coraz ciekawsze akcje - które mają zwrócić uwagę na bardzo groźne - w opinii branży - konsekwencje jej przyjęcia. Również w mediach społecznościowych.

Michał Nowacki, znany Youtuber - RolnikNieprofesjonalny - zachęca na swoim profilu:

"Nie bądźmy bierni! Weź sprawy w swoje ręce! Poświęć 5 minut by zabrać głos i powiedz głośno, że ustawa PiątkaDlaZwierząt jest ustawą antyrolniczą! Co trzeba zrobić? Wysłać e-maile! Do kogo? Do senatorów i senatorek, którzy teraz pracują nad ustawą i jej wyglądem!"

W ramach akcji #RolnicyMailePiszą, RolnikNieprofesjonalny proponuje: - Otwórz swoją skrzynkę e-mail i utwórz nową wiadomość. Wyraź swoją opinię na temat ustawy, opisz siebie, powiedz jak wpłynie ona na Twoje życie i gospodarstwo. Pamiętaj o kulturze języka! Udostępnij to dalej! Zachęć znajomych! Pokażemy, że rolnicy potrafią się zjednoczyć, nawet gdy "wódz PiSu" wrzuci ustawę do prac w tak ważnym dla nas okresie zbiorów i zasiewów! Każdy z Was może pokazać swój sprzeciw nie wychodząc z domu! Nie bądźmy obojętni!

Chętni, którzy chcieliby włączyć się do akcji - mogą skorzystać z gotowych propozycji treści zamieszczonych na profilu Michała Nowackiego. Znajduje się tam też lista adresów mailowych przedstawicieli Senatu.