Młodzi rolnicy są obecni w mediach społecznościowych . I dobrze, bo szerszej grupie odbiorców przybliżają praktyczny punkt widzenia. Obnażają stereotypy i sięgają po praktykę i dane w walce z politycznymi fantasmagoriami i hasłami, które dobrze brzmią jedynie na wiecach politycznych i w studiach telewizyjnych.

O co dokładanie chodzi? Michał Nowacki, rolnik-hodowca, youtuber znany jako Rolnik NIEprofesjonalny pochodzący z Cekcyna (woj. kujawsko-pomorskie) postanowił przeanalizować rozmowę posłanki partii Razem Paulina Matysiak w programie telewizyjnym. Rolnik na początku nagrania zauważył, że warto przed pójściem do telewizji zweryfikować informacje, które się przekazuje. Czyżby posłanka partii Razem tego nie zrobiła? Co konkretnie zarzuca jej Nowacki?

Hodowla zwierząt i emisja gazów cieplarnianych

Po pierwsze Matysiak powiedziała, że przemysłowa hodowla zwierząt odpowiada za "prawie chyba 1/5 emisji CO2".

- Prawie, chyba. Nie wiem, ale się wypowiem. Hodowla zwierząt w Unii Europejskiej odpowiada za trochę ponad 5 proc. emisji, a całe rolnictwo za 10 proc. - mówi Rolnik NIEprofesjonalny i na dowód pokazuje tę grafikę, wskazując, że do 20 proc. jednak trochę brakuje.

Podczas ubiegłorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie dr hab. inż. Marcin Pszczoła z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prezentował dane zgodnie, z którymi udział emisji metanu w Europie wynosi ok. 10 proc., w tym ok. 3 proc. wynikają z fermentacji jelitowej, 5 proc. z emisji z gleb, zaś 2 proc. z zarządzania odchodami.

Kolejną kwestią przytaczaną przez Paulinę Matysiak było wykorzystanie gruntów pod hodowlę zwierząt i produkcję pasz.

Na hodowle zwierząt mamy olbrzymie tereny tylko na to przeznaczone, na produkcję pasz. 71 proc. w całej Unii Europejskiej.

Rolnik skomentował, że warto byłoby wytłumaczyć ludziom, skąd te 71 proc. się bierze i sam zrobił to w tych słowach:

Pasze dla zwierząt pozyskuje się na terenach, na których ciężko jest uzyskać dobre jakościowo zboża, warzywa bądź rośliny strączkowe. Dla przykładu w naszym kraju 22 proc. użytków rolnych zajmują łąki i pastwiska, na których bardzo efektywnie prowadzona jest chociażby hodowla bydła mięsnego. Pasze dla zwierząt pozyskuje się z gruntów ornych o słabej jakości, gdzie nie można uzyskać zbóż konsumpcyjnych, czy uprawiać roślin bobowatych bądź warzyw. Więc lepiej, żeby żywności nie produkować, niż ją produkować? Przy stale rosnącej liczbie ludności?

Nowacki dodał, że pasze dla zwierząt pozyskujemy, produkując żywność dla ludzi. Gdy wyciśniemy olej z rzepaku, zostaje nam śruta rzepakowa, którą zjedzą zwierzęta. Kiedy wyprodukujemy mąkę, zostaną nam otręby, które dodajemy do paszy dla zwierząt. W momencie, kiedy robimy cukier z buraków, zostają nam wysłodki buraczane, które używane są chociażby w hodowli bydła mięsnego. Nowacki po tym wyliczeniu ironizuje, że nie podejrzewałby posłanki Lewicy o zachęcanie do marnowania żywności.

Rolnictwo ekologiczne tak, ale nie jest to tak proste

Kolejną kwestią podejmowaną przez Matysiak było rolnictwo ekologiczne. Posłanka uważa, że potencjał produkcyjny, tkwiący w branży mięsnej, wystarczyłoby przerzucić na rolnictwo ekologiczne, ale tylko w zakresie produkcji roślinnej i tę gałąź dotować i wspierać rolników.

Czy zatem rolnictwo ekologiczne dotychczas nie jest dotowane? Otóż jest. Rolnictwo ekologiczne to jedna z form wsparcia rolników, zawarta w Planie Strategicznym WPR 2023-27, co udowadniał także rolnik w swoim nagraniu.

Dotacje do hektara dla rolników ekologicznych są zdecydowanie wyższe niż dla rolników konwencjonalnych i wynoszą 1697 zł/ha.

Nowacki pokusił się jednak o zastanowienie się nad innym problemem: Skoro jest dotowane, to czemu wciąż zajmuje tak małą powierzchnie w naszym kraju? Odpowiedział:

Powodów jest kilka. Przede wszystkim niższe plony. Drugi powód to to, o czym już wspomniałem, bardzo słabej jakości ziemie. Trzecia sprawa - brakuje rąk do pracy.

I tu Nowacki sięgnął do praktycznego aspektu rolnictwa, wskazując, że mając 100-hektarowe rolnictwo konwencjonalne wystarcza dwie osoby do pracy, a mając takie samo gospodarstwo ekologiczne potrzeba już kilkunastu osób.

Co więcej Nowacki zwrócił uwagę na kolejną ważną rzecz: Polska przoduje w poprawie dobrostanu zwierząt, a dodatkowo poprawić ma to jeszcze system dopłat-zachęt, znanych jako ekoschematy, które promują właśnie te gospodarstwa, które o ten podwyższony dobrostan dbają. Co więcej podejmowanych jest szereg działań, by promować i wspierać działania dobrostanowe i prośrodowiskowe, a jednym z nich jest chociażby Strategia Polska Wołowina 2030, która niedawno została przyjęta, a o której więcej można przeczytać w artykule poniżej.

Paulina Matysiak mówiła w wywiadzie, że Polacy chętnie sami rezygnują z mięsa i sięgają po produkty roślinne, co widać w sklepach. I dlatego uważa, że dotacje powinny być kierowane właśnie do tego sektora rolnictwa. Rolnik zgodził się tu z posłanką, choć według niego to zainteresowanie słabnie, a Polacy, nawet po spróbowaniu tych produktów często wracają do mięsa. a potwierdzenie swych słów pokazuje m.in. ten artykuł portalu spożywczego, w którym mowa była tym, że 2023 r. wolumen sprzedaży segmentu roślinnych alternatyw mięsa spadł o 24%.

Odnosił się też do słów Matysiak, w których przekonywała, że jej działania nie mają na celu "zaglądania do talerza" i nie będzie żadnych zakazów.

– Festiwal hipokryzji, ponieważ praktycznie cały ten wywiad był patrzeniem ludziom na talerze. Mówienie o ograniczeniach hodowli zwierząt - to patrzenie ludziom na talerze, mówienie o wrzucaniu ograniczeń dla rolników to patrzenie ludziom na talerze, a najlepszym tego przykładem jest europosłanka Lewicy, pani Spurek, która chce zakazu rybołówstwa, wędkarstwa, o czym więcej możemy przeczytać w artykule poniżej.

Pod spodem umieszczamy także nagranie opublikowane na TikToku Pauliny Matysiak.