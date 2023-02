Zazwyczaj proces budowania domu zaczynamy od etapu planowania, w tym określenia budżetu, jaki przeznaczymy na realizację inwestycji, Jak wynika z raportu Oferteo.pl., rok 2022 był jednym z najbardziej wymagających pod względem utrzymania reżimu budżetowego przy budowie domu.

Rosnące ceny materiałow budowlanych i robocizny spowodowały że niektórzy inwestorzy musieli sięgnąć po dodatkowe środki finansowe albo wstrzymać się z realizacją inwestycji

Mimo rosnących kosztów, np. materiałów budowlanych, Polacy w 2022 roku nie rezygnowali ze stawiania domów o dużym metrażu. Powierzchnia użytkowa blisko połowy z nich liczyła

od 101 do 150 m².

W badaniu zapytano również o średnie szacunkowe koszty budowy. Najczęściej, bo w 32% przypadków, inwestorzy na doprowadzenie domu do stanu końcowego planowali wydać między 401 a 600 tysięcy złotych. Następne były przedziały od 201 do 400 tysięcy złotych (22%) oraz od 601 do 800 tysięcy złotych (19%) – wynika z danych Oferteo.