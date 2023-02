Zima wciąż trwa – zarówno na kartkach kalendarza, jak i za naszymi oknami. Gdy na zewnątrz ostry mróz, lodowaty wiatr i przeszywające zimno, nasz organizm potrzebuje więcej energii, aby się ogrzać i, niestety, odłożyć co nieco na cięższe czasy. Dziś jednak na chwilę zapomnijmy o diecie – walentynki to dobra okazja, aby nadać słodkiej miłości konkretny kształt.

Okazji do okazywania sobie ciepłych uczuć, miłości, przyjaźni i życzliwości nigdy dość. I nie musimy wcale ograniczać się do naszej drugiej połówki. Kochamy przecież naszych rodziców, dzieci, przyjaciół, niektórzy potrafią nawet wrogów… Serce na szczęście jest pojemne i im mocniej kochamy, tym bardziej się rozszerza. Taki paradoks.

Okazujemy miłość na wiele sposobów: dając swój czas, uwagę, troskę – to chyba najważniejsze i najpiękniejsze wyznania. Można też próbować nadać jej symboliczny kształt i ofiarować np. tradycyjny upominek: serduszko, kwiatek, misia, karteczkę z odręcznie napisanymi życzeniami albo też żar uczuć zamknąć w odrobinie słodyczy – tym cenniejszej, że przygotowanej własnoręcznie.

Walentynkowe słodkości

Wśród naszych słodkich propozycji walentynkowych każdy znajdzie coś odpowiedniego. Na pierwszym miejscu proponujemy tiramisu – słynny włoski deser o zniewalającym smaku, którego sława obiegła cały świat. Nazwa tego cenionego również u nas przysmaku nawiązuje od włoskiego słowa tirami su, co można przetłumaczyć jako „poderwij mnie”. Połączenie kawy, likieru i lekkiej słodyczy stawia na nogi i daje zastrzyk energii. Może też być wyrafinowaną formą walentynki – wyznania, propozycji… Nic więc dziwnego, że w kilku regionach Włoch, walczących o prawo do miana kolebki tego smakołyku, uchodzi on za afrodyzjak.

Nic lepiej nie symbolizuje słodyczy i nie wyrazi naszych uczuć niż czekolada – bomba energetyczna, źródło witamin i nośnik endorfin, czyli hormonów szczęścia, wywołujących dobry nastrój, zadowolenie z siebie i euforię. Stąd pozostałe propozycje – łatwe do wykonania, nieprzytłaczające formą i zniewalające dawką czekolady: ciastka-wulkany oraz pralinki. A dla tych, którzy pragną słodyczy, ale nie chcą jednak rezygnować z diety, mus czekoladowy na bazie owoców. Dla tradycjonalistów – ciasto z owocami, i inne przepisy z naszego portalu:

Życzymy wszystkim smacznych walentynek i duuużo miłości!

PRZEPISY NA WALENTYNKOWE SŁODKOŚCI

Tiramisu

Tiramisu to po włosku: "podnieś mnie", "poderwij mnie" (fot. archiwum/DM)

2 opakowania podłużnych biszkoptów

1,5 szklanki mocnej kawy

1 kieliszek likieru amaretto lub brandy

250 ml schłodzonej śmietanki 30%

5 łyżek cukru pudru

250 g serka mascarpone

kakao do posypania

czekoladowe serca do ozdoby

Ostudź kawę i wymieszaj ją z alkoholem. Po kolei z obu stron nasączaj biszkopty i układaj je w formie, jeden obok drugiego. Pamiętaj, aby zbyt długo nie moczyć biszkoptów, bo za bardzo zmiękną.

Zacznij ubijać śmietankę, gdy zacznie gęstnieć, dodawaj po łyżce cukru. Na koniec połącz z serkiem mascarpone i delikatnie zmiksuj.

1/3 masy rozprowadź na biszkoptach i ułóż kolejną warstwę, znów przełóż 1/3 masy i obłóż biszkoptami (oczywiście nasączonymi), czynność powtórz jeszcze raz. Wierzch posyp kakao i ozdób czekoladą. Zabezpiecz folią i porządnie schłodź w lodówce.

Lava cake

Lava cake - czekoladowy wulkan (fot. archiwum/DM)

100 g gorzkiej czekolady, min.70% kakao

100 g masła + masło do wysmarowania foremek

1 jajko

4-5 łyżek cukru

2 łyżki mąki

1 łyżeczka kakao do wysmarowania foremek

Nastaw piekarnik na 180 stopni. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę z masłem. Przestudź.

Ubij jajka z cukrem na jasną, gładką masę, dodaj mąkę, delikatnie, ale dokładnie wymieszaj. Masę połącz z czekoladą.

Każda foremkę bardzo dokładnie wysmaruj masłem i obsyp kakao. Przelej masę do foremek, wypełniają je do 2/3 wysokości. Piecz 8-9 min (czas pieczenia zależy od piekarnika). Po wyjęciu odczekaj 2-3 minuty i przy pomocy cienkiego noża okrój babeczki dookoła. Delikatnie przełóż na talerz.

Podawaj z żurawiną albo lodami.

Czekoladowe pralinki

Domowe, czekoladowe praliny (fot. archiwum/DM)

składniki (10-15 szt.)

250 g gorzkiej czekolady (min. 70% kakao)

125 ml śmietany kremówki

25 g masła

duża garść uprażonych i zmielonych orzechów laskowych

50 g kakao

przepis

Zagotuj kremówkę, dodaj masło, wymieszaj i zalej tą miksturą połamaną na kawałki czekoladę, delikatnie mieszaj, aby czekolada się rozpuściła ( 2-3 łyżki masy odłóż do ozdobienia pralinek). Dodaj orzechy i jeszcze raz wymieszaj. Chłodź w lodówce przynajmniej przez 2-3 godziny. Małą łyżeczką nakładaj masę na rękę i formuj niewielkie kulki. Obtaczaj w kakao i skrop masą czekoladową.

Owocowy mus czekoladowy

Lekki owocowy mus czekoladowy (fot. archiwum/DM)

1 dojrzałe awokado

1 dojrzały banan

2 łyżki kakao

2 syropu klonowego

2 łyżki mleka

szczypta soli morskiej

ew. łyżeczka mocnej kawy

Do blendera wrzuć wszystkie składniki i zmiksuj na gładki krem. Prze­łó­ż do pu­char­ków, schło­dź, przybierz np. żurawiną i podawaj.

Ciasto półkruche z owocami

Ciasto półkruche z owocami (fot. archiwum/DM)

2,5 szklanki mąki

125 g masła

1 jajko

1,5 łyżki gęstej śmietany

2 łyżeczki proszku do pieczenia

pół szklanki cukru

szczypta soli

cukier waniliowy

½ kg mrożonych wiśni

½ szklanki mielonych migdałów

cukier puder do posypania

Z podanych składników szybko zagnieć ciasto, podziel je na dwie nierówne części, owiń folią i włóż do lodówki.

Wiśnie przesyp na durszlak i zostaw, aż owoce się odmrożą. Posyp 2 łyżkami cukru pudru i zostaw do odsączenia.

Rozgrzej piekarnik do 180°C.

Wyjmij większą część ciasta z lodówki i rozwałkuj. Najlepiej zrobić to na arkuszu papieru do pieczenia podsypanym mąką. Podpiecz 10 minut.

Wysyp połowę migdałów na spód, a resztę wymieszaj z wiśniami. Ułóż owoce i przykryj je drugą częścią rozwałkowanego ciasta. Zlep starannie boki.

Piecz ok. 40-45 min.

Ostudzone ciasto oprósz cukrem pudrem i przyozdób owocami.