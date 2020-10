Rozwiązania dla inteligentnych domów mają się coraz lepiej mimo pandemii

Chociaż światowa gospodarka odczuwa wyraźne osłabienie spowodowane pandemią, wygląda na to, że branża smart home może odetchnąć z ulgą.

Zgodnie z najnowszym raportem M&M wartość rynku urządzeń inteligentnego domu do 2025 roku ma wzrosnąć z 78,3 miliardów USD do 135,3 miliardów, ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 11,6%. Co za tym stoi?

Inteligentne rozwiązania do domu mają się dobrze

O tym, że rynek smart home w końcowym rozrachunku nie odczuje tak poważnych zawirowań, jak wiele innych segmentów świata nowych technologii, świadczyć mogą zachowania konsumentów w okresie kwarantanny.

- Zauważyliśmy, że w ciągu pierwszych tygodni lockdownu liczba instalacji nowych urządzeń Netatmo faktycznie spadła, w szczególności w krajach południowej Europy, takich jak Hiszpania czy Włochy. Jednak już w połowie kwietnia statystyki wróciły do poziomu bliskiemu analogicznemu okresowi sprzed roku – wyjaśnia Fred Potter, założyciel firmy Netatmo – producenta urządzeń inteligentnego domu.

Konsumenci stopniowo uczyli się jak radzić sobie w nowych okolicznościach, a dłuższy czas spędzony w domu pozwolił na dostrzeżenie obszarów, w których przydałby się większy komfort.

- Nigdy wcześniej nie byliśmy zmuszeni do spędzania tak wiele czasu w domowym zaciszu, a pandemia sprawiła, że zaczęliśmy dostrzegać jak ważne jest przebywanie w komfortowym środowisku. Wiele osób pracujących z domu uzmysłowiło sobie, że rozwiązania smart home mogą zaoszczędzić czas, zwiększyć efektywność pracy oraz wygodę – dodaje Potter.

Przykładowo, inteligentne wideodzwonki z wbudowaną kamerą i mikrofonem zapobiegną konieczności kontaktu twarzą w twarz z kurierem dostarczającym przesyłkę. Po otrzymaniu powiadomienia w aplikacji wystarczy nawiązać rozmowę i poprosić o pozostawienie paczki pod drzwiami.

Dlaczego smart home?

Aspekt ekonomiczny może odgrywać ważną rolę przy wyborze rozwiązań inteligentnego domu.

- Wobec niepewności ekonomicznej, użytkownicy poszukują urządzeń, które w dłuższej perspektywie pozwolą na zaoszczędzenie pieniędzy. Najlepszym przykładem są technologie inteligentnego ogrzewania, które poza zmniejszeniem rachunków za media, poprawiają także komfort domowników – dodaje Potter.

Jednym z takich rozwiązań jest inteligentny termostat. Urządzenie monitoruje otoczenie i na bieżąco dostosowuje do niego działanie kotła, tak aby użytkownicy nie musieli o tym pamiętać.

Dynamika rozwoju

- Szacuje się, że średnia liczba inteligentnych urządzeń przypadających na jedną osobę do końca 2022 roku wzrośnie z 2,75 do 5. W samym sektorze usług ta wartość może się potroić (Badanie Rethink) w perspektywie kolejnych trzech lat . Rozwija się także rynek asystentów głosowych, który jest bezpośrednio powiązany z rynkiem urządzeń inteligentnego domu. Według danych firmy Tractica do 2021 aż 1,83 miliarda osób będzie korzystać z asystentów głosowych – podsumowuje Fred Potter.