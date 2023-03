Mięso nie tak łatwo przygotować dobrze. Zbyt często przesuszamy pieczeń, zwęglamy skórkę i podajemy na stół ciągnące się włókna w czarnej panierce. Smażymy i pieczemy dłużej, tak na wszelki wypadek. A to poważny błąd. Jak przygotować soczyste i smaczne mięso?

Mistrz kuchni i zwycięzca 8. edycji MasterChefa Grzegorz Zawierucha podczas wielkanocnych warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez Związek Polskie Mięso pod hasłem „Polskie mięso karmi zmysły” w ramach V edycji kampanii „Marka Polskie Mięso. Polska smakuje” podzielił się z uczestnikami sprawdzonymi sposobami na przygotowanie smacznego i aromatycznego mięsa.

Kluczem do sukcesu jest jakość mięsa – powinno być świeże i ze sprawdzonego źródła. Znaczenie ma również sposób przechowywania oraz sposób przygotowania – dodatek odpowiednich przypraw i możliwie krótka obróbka termiczna w niezbyt wysokiej temperaturze. Parametry dobieramy, oczywiście, w zależności od rodzaju mięsa.

Mistrz kuchni zdradził nam również swój sprawdzony przepis.

Zapraszamy na wspólne gotowanie!

Schab z kostką w musztardzie i miodzie – składniki

4 kotleciki schabowe z kostką

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka czosnku granulowanego

1/2 łyżeczki cebuli w proszku

1/2 łyżeczki suszonego tymianku

1/2 łyżeczki suszonego rozmarynu

sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Glazura miodowa

4 ząbki czosnku, posiekane

1/4 szklanki miodu

3 łyżki sosu sojowego

1 łyżka musztardy dijon

1 łyżka oliwy z oliwek

Warzywa

10 szt. brukselek

1 dynia piżmowa

Schab z kostką w musztardzie i miodzie – sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 190 st. C. Wyłóż blachę do pieczenia folią aluminiową lub papierem do pieczenia i odłóż na bok. Osusz kotleciki wieprzowe ręcznikami papierowymi.

W małej misce wymieszaj paprykę, czosnek w proszku, cebulę w proszku, tymianek, rozmaryn, sól i pieprz.

Lekko nasmaruj kotleciki olejem rzepakowym. Ułatwi to przywieranie mieszanki przypraw. Weź mieszankę przypraw i natrzyj nią kotleciki.

W misce połącz czosnek, miód, sos sojowy, musztardę i olej; mieszaj, aż dobrze się połączą. Jeśli jest zbyt gęsty, dodaj trochę więcej oleju lub sosu sojowego. Odłóż 4 łyżki glazury do warzyw.

Wrzuć warzywa do miski (brukselki przekrojone na pół, dynia pokrojona w kostkę 2x2cm) z łyżką oliwy z oliwek i odłożoną glazurą.

Rozgrzej olej na patelni i obsmaż kotleciki, aż się zarumienią ze wszystkich stron; około 3 minut z każdej strony. Schab przełóż na wcześniej przygotowaną blachę do pieczenia i posmaruj go przygotowaną glazurą z każdej strony.

Warzywa ułóż wokół kotlecików i włóż do piekarnika ustawionego na 190 st. C na 10 minut. Po tym czasie blachę przykryj folią aluminiową, zmniejsz temperaturę do 140 st. C i piecz kolejne 10 minut.

Po tym czasie sprawdź temperaturę mięsa w środku. Jeśli osiągnie temperaturę 64 st. C, należy je wyciągnąć. Pieczeń odkładamy do odpoczęcia na 5 minut i serwujemy.