Włoskie gnudi z hiszpańskiem sosem romesco na bazie polskiej papryki – świeże, lekkie, międzynarodowe danie na ostatnie dni lata.

Papryka ceniona jest przede wszystkim jako bogate źródło witamin: C, A, E oraz z grupy B, a także dzięki niskiej kaloryczności oraz bogactwu odmian i smaków. Popularne odmiany papryki – czerwona, żółta, pomarańczowa – mają świeży, słodkawy smak, podczas gdy np. niepozorna, podłużna papryczka chili dzięki obecności kapsaicyny ostro traktuje nasze kubki smakowe i potrafi wycisnąć łzy.

Najczęściej dodajemy paprykę do kanapek, sałatek i – oczywiście – do jesiennego przeboju, jakim jest leczo, a chili jako pikantny dodatek do potraw gotowanych i pieczonych.

Dziś przedstawiamy nieco inne oblicze papryki. Podczas warsztatów kulinarnych Moc Polskich Warzyw mieliśmy okazję przekonać się, że papryka jest doskonałą bazą sosów i warzywnych past. Pod fachowym okiem Joanny Banach, cukierniczki i dietetyczki, przygotowaliśmy gnudi z kremowym sosem romesco z pieczonych warzyw oraz krewetek.

To hiszpańsko-włoskie danie jest lekkie i mocno warzywne, a jednocześnie sycące dzięki dodatkowi orzechów, sera oraz krewetek. W sam raz na początek jesieni.

Gnudi z kremowym sosem romesco z pieczonymi warzywami i krewetkami

Gnudi – włoski odpowiednik naszych leniwych – mają neutralny, nieco słonawy smak, zatem są dobrą bazą do dań z wytrawnymi sosami: warzywnymi, mięsnymi czy grzybowymi. Mają delikatniejszą konsystencję niż kopytka, ale są bardziej zwarte niż leniwe. Warto spróbować.

Natomiast sos romesco to hiszpański gęsty sos paprykowy często podawany z rybami i owocami morza. W naszej aranżacji występuje w udanym ducie z winno-czosnkowymi krewetkami smażonymi na oliwie.

Składniki

Gnudi

900 g ricotty

2 jajka

2 żółtka

1 łyżka pieprzu

1 łyżeczka soli

100 g tartego parmezanu

ok. 300 g mąki

Sos romesco

200 g orzechów laskowych

0,5 szkl. oliwy z oliwek

10 czerwonych papryk

2 cukinie

4 pomidory malinowe

8 ząbków czosnku

8 łyżek octu z białego wina

20 ml białego wina

1,5 łyżeczki wędzonej papryki

0,5 łyżeczki pieprzu cayenne

sól

50 surowych krewetek tygrysich bez pancerzy

Wykonanie

Cukinie i papryki pokrój i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. C na ok. 20 minut. Gdy nieco przestygną, zdejmij z papryki skórkę.

Orzechy zmiksuj z papryką, cukinią, pomidorami pokrojonymi w kostkę. Sos przelej do garnka i gotuj, aż zgęstnieje. Dopraw do smaku solą, papryką i octem.

Gdy sos się gotuje, obierz czosnek i pokrój w cienkie plasterki. Na patelnię wylej kilka łyżek oliwy, dodaj czosnek i smaż krewetki, aż zrobią się lekko różowe. Krewetki przygotowuj partiami, odkładając usmażone do miski i dodając stopniowo na patelnię nowe partie oliwy i czosnku, na końcu każdej tury dodaj trochę wina. Gdy sos paprykowy jest odpowiednio gęsty, dołóż krewetki z czosnkiem i oliwą. Chwilę gotuj i odstaw na bok.

Podczas gdy powstaje sos, przygotuj kluseczki. Ze wszystkich składników zagnieć ciasto na gnudi – by było miękkie, ale nie lepiło się do rąk. Jeśli jest zbyt klejące, dodaj łyżkę lub dwie mąki. Za pomocą dwóch łyżek formuj niewielkie (ale nie małe) wałeczki. Kluseczki gotuj we wrzątku, aż wypłyną.

Gnudi podajemy od razu po przygotowaniu, z sosem i krewetkami, przybrane kleksem mascarpone lub gęstej śmietany.