Mazowsze jest piękne, ciekawe i różnorodne. To idealne miejsce do aktywnych wycieczek pieszych, rowerowych i wodnych/kajakowych oraz odpoczynku w rytmie slow. Pełne wspaniałych regionalnych potraw, z szeroką, zróżnicowaną ofertą noclegową. Bogate w muzea, zamki, skanseny oraz wciągające legendy. Mazowsze jest dla każdego, ponieważ tutaj każdy znajdzie to, czego szuka dla siebie. W ubiegłym tygodniu został oficjalnie otworzony sezon turystyczny na Mazowszu.

Wśród promowanych atrakcji turystycznych Mazowsza szczególne miejsce zajmuje Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Na początek trochę historii Historia Muzeum sięga 1971 r. Stało się ono ukoronowaniem inicjatywy rzeźbiarzy ludowych z Sierpca i okolic, od dłuższego czasu poszukujących miejsca, gdzie mogliby się spotykać i wystawiać swoje prace. Ich wieloletnie wysiłki uwieńczone zostały sukcesem. 24 marca 1971 r. powołano Muzeum Etnograficzne w Sierpcu. Była to instytucja o charakterze badawczo – oświatowym gromadząca dobra kultury w zakresie etnografii i sztuki ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby regionu sierpeckiego. Pierwszym kierownikiem Muzeum został Antoni Lorenc. W 1971 r. na potrzeby nowo powstałej placówki muzealnej przeznaczono dwie sale w usytuowanym w centrum miasta ratuszu, który w tym czasie był jeszcze siedzibą władz miejskich. W 1979 r. władze miejskie przekazały Muzeum cały budynek. Jeszcze w 1971 r. pojawiła się koncepcja utworzenia Parku Etnograficznego w centrum miasta wokół XVII – wiecznej chaty zwanej „Kasztelanką”. Koncepcja upadła, ale miasto Sierpc zostało uznane za najdogodniejsze miejsce lokalizacji skansenu. W 1972 r. wytypowano do przeniesienia 2 pierwsze obiekty drewniane: karczmę z Sochocina i kuźnię z Żuromina. W 1975 r. rozszerzono działalność Muzeum o oddział „Park Etnograficzny” i zmieniono nazwę na Muzeum i Park Etnograficzny w Sierpcu. Naczelnym zadaniem placówki stała się budowa skansenu w celu ochrony najcenniejszych zabytków architektury wiejskiej i małomiasteczkowej Mazowsza północno – zachodniego. W 1976 r. obszar gruntów przeznaczonych pod budowę skansenu objął 1/3 dawnego podmiejskiego majątku Bojanowo. W latach 1976-84 pozyskano 25 obiektów budownictwa wiejskiego w tym karczmę, kuźnię, budynki: mieszkalne (chałupy) i gospodarcze. Punktem wyjścia do tworzenia ekspozycji muzealnej były badania terenowe prowadzone przez pracowników Muzeum w latach 1980 – 1984. Pozwoliły one zarejestrować stan zachowania wybranych dziedzin kultury materialnej i duchowej wsi Mazowsza północno – zachodniego oraz opracować założenia zagospodarowania zagród. Przyjęto ramy czasowe prezentowanych ekspozycji: od końca XIX do połowy XX w. Pierwsze ekspozycje stałe wykonano w 1984 r. W 1985 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Parku Etnograficznego w Sierpcu. Początkowo Park Etnograficzny funkcjonował, jako oddział Muzeum Etnograficznego w Sierpcu. Dopiero w 1987 r. doszło do zespolenia obu placówek – Muzeum Etnograficznego oraz Parku Etnograficznego – i przemianowania je na Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Od 1999 r. organizatorem Muzeum jest Zarząd Województwa Mazowieckiego a ogólny nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas na terenie skansenu odtworzono wieś rzędową składającą się z 9 zagród włościańskich, zagrodę młynarską z wiatrakiem, zespół dworski z murowanym dworem otoczonym parkiem, zespół karczemny z karczmą, kuźnią i chałupą kowala, drewniany kościół wraz z dzwonnicą oraz XVIII- wieczny drewniany dwór. 23 stycznia 2009 r., na mocy umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Bieżunia i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przeszło pod zarząd Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako oddział zamiejscowy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Od 1990 r. funkcję dyrektora placówki pełni Jan Rzeszotarski. Czytaj więcej Żniwa w skansenie w Sierpcu Miejsce wyjątkowe Muzeum Wsi Mazowieckiej to wyjątkowe miejsce, w którym odwiedzający mają możliwość zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych wiejskich mieszkańców. Wizyta w sierpeckim skansenie to fantastyczna propozycja dla wszystkich tych, którzy pragną spędzić wolny czas na łonie natury i zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie. W Muzeum Wsi Mazowieckiej można, bowiem odwiedzić zarówno chałupy chłopskie, dwory ziemiańskie, wiatrak, karczmę oraz kaplicę, jak i kościół. Na panujący w skansenie niesamowity wiejski klimat wpływają bez wątpienia zwierzęta, które można spotkać w wiejskich zagrodach. Od maja do końca września w pięknej scenerii organizowane są imprezy oraz wydarzenia plenerowe. W każdą niedzielę podczas wizyty w skansenie można uczestniczyć w licznych pokazach, które odbywają się w zagrodach chłopskich, a w pierwszą niedzielę miesiąca oraz w święta skansen zaprasza na szczególne wydarzenia: Czytaj więcej Muzeum Wsi Mazowieckiej przy wsparciu unijnym chce odnowić zabytkowy ratusz w Sierpcu Noc Muzeów 13 maja 2023 (sobota) Tego dnia aż do zmroku będzie można poznawać uroki dawnej mazowieckiej wsi. Dla zwiedzających będzie dostępna wystawa “Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”, która poświęcona jest tradycji i obrzędowości ludowej związanej z okresem wiosennym. Zapraszamy również do sierpeckiego Ratusza oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, gdzie przygotowano inspirujące wystawy, które bez dwóch zdań pozwolą przenieść się w czasie i poznać dzieła lokalnych twórców. Niedziela w skansenie Każda niedziela i święto od maja do końca września, godz.10.00–18.00 Cykl imprez popularyzujących kulturę ludową, zanikające zawody oraz codzienne zajęcia wiejskie. Na terenie ekspozycji odbywają się pokazy rzemiosła i rękodzieła przygotowane przez twórców ludowych. W zagrodach chłopskich zwiedzający mają okazję spotkać dawnych rzemieślników, przyjrzeć się sztuce wykonywania papierowych ozdób, bądź sprawdzić się w praniu na tarze. Dzieci mogą pobawić się replikami dawnych zabawek z początku XX wieku i wziąć udział w grze terenowej. Dzień Dziecka w skansenie 4 czerwca, godz.10.00–18.00 W pierwszą niedzielę czerwca władzę w skansenie przejmują dzieci. Najmłodsi poznają muzealne ekspozycje związane z codziennym życiem mieszkańców dawnej wsi, uczestniczą we wspólnych zabawach i konkursach z nagrodami, zaś na scenie występują dla nich grupy teatralne i zespoły dziecięce. Dzieci mają okazję pobawić się replikami wiejskich zabawek, biorą też udział w warsztatach wykonywania wiatraczków i lalek. W poszczególnych zagrodach odkrywają tajniki warsztatu dawnych rzemieślników i twórców ludowych. Gala Orkiestr Dętych 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego – 18 czerwca 2023 r. Współorganizatorem wydarzenia jest Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Miodobranie w skansenie 2 lipca, godz. 10.00–18.00 Impreza pozwala bliżej przyjrzeć się pracy pszczelarza oraz poznać dobroczynne właściwości produktów pszczelich. Zwiedzający biorą udział w pokazach zakładania węzy, odymiania pszczół za pomocą podkurzacza, odsklepiania wosku z ramek, podbierania i wirowania miodu. Odbywają się one na terenie muzealnych pasiek z różnych okresów. Uczestnicy mają możliwość spróbowania miodu wprost z plastra. Na scenie amfiteatru występują zespoły ludowe. Wydarzeniu towarzyszy kiermasz miodów i produktów pszczelich. Żniwa w skansenie 6 sierpnia, godz. 10.00–18.00 Impreza przybliża zwyczaje i prace związane z okresem żniwnym oraz tradycyjne metody obróbki zboża. Na pola wychodzą żniwiarze z kosami i sierpami, a obok nich pracuje żniwiarka konna. Każdy uczestnik ma możliwość spróbowania swoich sił w koszeniu kosą, podbieraniu sierpem czy wiązaniu i ustawianiu styg. Na polu prezentowany jest obrzęd „strojenia przepiórki”. Dzieci uczestniczą w warsztatach „Jak to ze zbożem było?” odbywających się w stodole młynarza, podczas których poznają dawne sposoby obróbki ziarna. Kulminacją wydarzenia są widowiska dożynkowe w wykonaniu zespołów ludowych. Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnościami 26 sierpnia, godz. 10.00–18.00 Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości na temat trudności jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Biorą udział w konkursach wymagających sprytu i refleksu. Mają też możliwość pochwalić się swoim talentem na scenie. Wydarzenie kończy zaś zabawa „na dechach” z muzyką w wykonaniu wiejskiej kapeli. Wykopki w skansenie 3 września, godz.10.00–18.00 W pierwszą niedzielę września w skansenie rozpoczyna się jesień. Na polach odbywają się pokazy tradycyjnych metod zbioru ziemniaków. Gospodarze pracują przy orce konnej i bronowaniu i czeszą wełnę w gręplarni. Gospodynie międlą i rafują len, przędą na kołowrotku, kiszą kapustę i ogórki, wyciskają sok z pomidorów. W warsztatach pracują wiejscy rzemieślnicy. Na scenie amfiteatru występują zespoły ludowe prezentujące rodzimy folklor. Czytaj więcej Nagroda za wycieczkę do skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu posiada konto na youtube oraz prowadzi specjalistycznego bloga: https://www.youtube.com/@muzeumwsimazowieckiejwsier https://mwmskansen.pl/category/blog/ źródło: materiały Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

