Skuteczne ogrodzenie domu przed dzikimi zwierzętami

Coraz częściej dzikie zwierzęta przychodzą na tereny zabudowane. Próbują dostać się na nasze podwórka, powodując przy tym niekiedy znaczne szkody. Niektóre z nich są jednak w naszych ogrodach mile widziane. Jak ogrodzić posesję, aby zapobiec wtargnięciu dzika, a wpuścić do środka jeża?

Przyczyn zapuszczania się dzikich zwierząt do ludzkich siedzib jest wiele. Niestety w dużej mierze spowodowane jest to działalnością człowieka.

Dynamiczna urbanizacja, rozszerzająca się sieć dróg, rosnące wysypiska śmieci i niszczenie naturalnych terenów żerowania zwierzyny, wszystko to sprawia, że coraz częściej stajemy oko w oko z gatunkami, które wcześniej funkcjonowały w oddaleniu od nas.

W poszukiwaniu pożywienia, podchodzą coraz bliżej naszych domów, a ich wizyta na posesji może wiązać się ze zniszczeniami, których wolelibyśmy uniknąć.

– Coraz częściej zgłaszają się do mnie klienci, którzy chcą jak najszybciej ogrodzić swoją posesję, ponieważ pod ich dom podchodzą zwierzęta żyjące na wolności – przyznaje Paweł Zajkowski z firmy ZED, partner handlowy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Co ciekawe, problemy z dzikami mają częściej mieszkańcy miast i to mieszkający nie tylko na ich obrzeżach. Najważniejszą kwestią jest w takiej sytuacji odpowiednio przemyślane, szczelne ogrodzenie działki, dostosowane do typu czworonożnych gości, jakich możemy się w danym miejscu spodziewać.

Dzik problemem nie tylko na wsi, ale też i terenów podmiejskich

Jednym ze zwierząt powodujących największe zniszczenia na terenach zabudowanych jest dzik. Kiedy dostanie się do ogrodu, może nie tylko stratować grządki i rabaty, ale też zryć trawnik czy nawet zdewastować elementy małej architektury. Przestraszone zwierzę stanowi też zagrożenie dla człowieka. Jakie ogrodzenie wybrać, aby uniemożliwić mu przedostanie się na naszą posesję?

– Dzik jest stworzeniem bardzo silnym, a więc plecione siatki czy panele z cienkiego drutu mogą nie być dla niego wystraczającą przeszkodą – podpowiada ekspert. – W tym wypadku lepiej postawić na masywniejsze stalowe przęsła, np. z kolekcji Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. Ważny jest też sposób montażu ogrodzenia w jego dolnej części. Dzik ryje w ziemi, zatem dobrze jest zrobić podmurówkę, która zapobiegnie podkopaniu. Może być ona wykonana z gotowego prefabrykatu, wylana z betonu lub wymurowana.

Do wędrówek pod ludzkie domy zachęca dziki przede wszystkim łatwość zdobycia tam pożywienia. Kuszą je nie tylko warzywa w ogródku, ale i pozostawione na zewnątrz śmieci.

– Doskonały węch pozwala dzikom bez trudu wyczuć resztki jedzenia, a że są to zwierzęta niebywale inteligentne, potrafią nie tylko dobrać się do stojących luzem worków ze śmieciami, ale też przewrócić kubły – przestrzega Paweł Zajkowski. – Warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu przydomowych śmietników. Dobrym rozwiązaniem jest zrobienie przy ogrodzeniu specjalnego zamykanego boksu, do którego mieszkańcy będą mieli dostęp od podwórza, a służby oczyszczania miasta od strony ulicy. Ma to przy okazji tę zaletę, że doskonale ukrywa tę mało estetyczną strefę.

Ogrodzenie domu idealne na skoczne sarny

Trochę inną barierę należy zbudować, jeśli nasz dom leży niedaleko lasu i pod nasze okna pochodzą sarny lub inne jeleniowate.

– W takiej sytuacji nie potrzebujemy aż tak masywnej przegrody co w przypadku dzików – radzi partner handlowy firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Kluczowa jest tu natomiast wysokość ogrodzenia. Sarny są bowiem w stanie przeskoczyć nawet znaczne przeszkody. Minimalna wysokość przęseł, jaka może zniechęcić te zwierzęta, to 1,5 m, najlepiej jeśli jest to 1,8-2 m.

Pamiętajmy też, że ostre zakończenia w żaden sposób nie odstraszą zwierzęcia. Istnieje natomiast niebezpieczeństwo, że przy próbie sforsowania takiego ogrodzenia dojdzie do nieszczęśliwego wypadku i nabije się ono na nie.

Ogrodzenie przyjazne małym zwierzętom

Nie wszyscy dzicy goście są w naszym ogrodzie niepożądani. Budując płot, warto zadbać o to, by zapewniał on przejście dla mniejszych stworzeń, takich jak gady, płazy czy jeże.

– Lepszym rozwiązaniem niż lity mur z punktu widzenia małych zwierząt są przęsła ażurowe – stwierdza Paweł Zajkowski z Firmy ZED z Grabic koło Gubina. – Już niewielkie prześwity pozwolą wpuścić na nasz teren żaby czy jaszczurki. Jeżeli mamy podmurówkę, a chcemy zaprosić do ogrodu jeże, można zrobić w niej przepusty. Pamiętajmy jednak, że pozostawienie zbyt dużych wolnych przestrzeni pozwoli dostać się do środka lisom czy borsukom, a także umożliwi ucieczkę na zewnątrz domowym pupilom – kotom i mniejszym psom.

Proekologicznym działaniem jest również stworzenie tzw. zielonego płotu. Ogrodzenia porośnięte roślinnością, nie tylko pięknie się prezentują, ale też mogą stać się domem dla owadów.

Odpowiednio zaplanowany żywopłot będzie schronieniem, źródłem pokarmu, a nawet miejscem zakładania gniazd dla ptaków. Gęsto zasadzone krzewy w linii ogrodzenia dodatkowo utrudnią przejście większej zwierzynie.