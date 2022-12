Wigilijne ryby to smaczna i zdrowa tradycja, a wybierane przez nas gatunki mają niepodważalne zalety.

W polskiej kuchni rybnej od dawna króluje śledź – po tę rybę sięgamy przez cały rok. Śledź w śmietanie, w oleju, z cebulką, suszonymi pomidorami, jako składnik sałatek, w towarzystwie oryginalnych dressingów, jajek, ogórków, buraków, ziemniaków, kaparów, oliwek… – nie tylko pojawia się na wigilijnym stole, lecz także stanowi obowiązkowy punkt bankietowego kateringu czy restauracyjnego menu. Zaskoczyć można – a nawet trzeba – nie tyle śledziem, co dodatkami i sposobem podania.

Śledź to zdrowy i bezpieczny wybór. Jest rybą morską o niskiej zawartości rtęci i jednym z niewielu gatunków, których się nie hoduje, co oznacza, że nie zawiera antybiotyków ani śladów obecności sztucznej karmy. Mięso śledzia ma wyższy poziom kwasów omega-3 niż sardynki, pstrągi czy makrele, jest też źródłem witamin A, D i E oraz B6, a także żelaza, cynku, miedzi, fosforu i jodu. Śledź zaliczany jest do tłustych ryb, ale nie przytłacza liczbą kalorii (ok. 160 kcal/100 g). Jego niekwestionowane zalety to powszechna dostępność i fakt, że część ryb pochodzi z polskich połowów, co oznacza skrócenie drogi „od morza do stołu”.

Drugim lokalnym gatunkiem – popularnym raczej sezonowo – jest karp. To ryba słodkowodna, chuda, niskokaloryczna (ok. 130 kcal/100 g). Karp odznacza się wysoką zawartością wapnia – ma go ponad 2 razy więcej niż pstrąg i ponad 3,5 razy więcej niż łosoś. Jeśli pochodzi ze sprawdzonej, tradycyjnej polskiej hodowli, jest rybą zdrową, bezpieczną i smaczną – mięso powinno być delikatne i pozbawione mulistego posmaku. Karp smażony lub w galarecie jest stałym punktem wigilijnej wieczerzy. Jeśli chodzi o czas i formę podania tej ryby, to jesteśmy zdecydowanie mniej kreatywni i elastyczni niż w przypadku śledzia. Aby odkryć smak karpia na nowo, wyzwolić go z tradycyjnej panierki i wprowadzić do codziennego menu, podajemy przepisy przygotowane przez szefa kuchni Kamila Klekowskiego w ramach kampanii Karp – Zdrowy z Natury.

1. Śledziowe „sushi” owijane buraczkiem

5 gotowanych buraków

2 gotowane marchewki

4 jajka

4 ogórki kiszone

4 płaty śledziowe w oleju

1 cebula

majonez, musztarda

sól, pieprz

Ugotowane i schłodzone buraczki kroimy na cienkie, duże plastry. Układamy na przezroczystej folii, na macie do zwijania sushi, tak aby zachodząc na siebie, tworzyły jednolitą płaszczyznę.

Marchew ścieramy na tarce, ogórki kroimy w słupki i osuszamy, śledzie odsączamy z oleju i kroimy w podłużne paski, cebulę – w cienkie piórka.

Z jajek i majonezu przygotowujemy pastę, doprawiamy musztardą, pieprzem i solą.

Na buraczkach rozsmarowujemy cienką warstwę marchewki i pasty jajecznej. Blisko brzegu (ale zostawiając trochę miejsca z brzegu na zawinięcie) układamy paski ogórków, śledzia i piórka cebuli. Zwijamy podobnie jak tradycyjne sushi.

Tak zwinięte rolady (z podanej ilości powinny wyjść dwie) schładzamy w lodówce. Kroimy tuż przed podaniem.

2. Cytrusowe śledzie z bakaliami

Cytrusowe śledzie z bakaliami (fot. Shutterstock)

0,5 kilograma filetów śledziowych

2 cebule

½ szkl. rodzynek

½ szkl. pokrojonych śliwek wędzonych

2 łyżki suszonej żurawiny

1 łyżeczka przyprawy korzennej

1 łyżka miodu

1 łyżeczka octu jabłkowego

1/3 szkl. soku wyciśniętego z pomarańczy

sól, pieprz

olej do smażenia

Filety śledziowe wymoczyć, aby nie były zbyt słone. Cebule pokroić w piórka i usmażyć na oleju. Gdy się zeszklą, dodać miód, ocet, przyprawę korzenną, sok z pomarańczy i bakalie. Podgrzewamy kilka minut, aż składniki połączą się i sos nieco zgęstnieje. Studzimy sos.

Śledzie kroimy na kawałki i zalewamy cytrusowo-bakaliowym sosem. Chłodzimy w lodówce. Podajemy następnego dnia.

3. Pierogi z wędzonym karpiem

Pierogi z wędzonym karpiem (fot. M&CC/polskikarp)

karp wędzony ok. 2,5 kg

seler naciowy

natka pietruszki

jajko

przyprawy, sól

0,5 kg mąki

0,5-1 szkl. gorącej wody

gruby plaster masła – ok. 30 g

Masło rozpuścić we wrzątku. Gorącym płynem zalać mąkę, dodać pół łyżeczki soli i zagnieść ciasto – powinno być elastyczne, dlatego odkładamy je na godzinę do lodówki. Mięso z karpia siekamy, dodajemy gotowane jajko (posiekane), seler naciowy i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Ciasto wałkujemy dość cienko i lepimy pierogi. Gotujemy tradycyjnie – wyjmujemy 2-3 minuty po wypłynięciu. Podajemy z kleksem kwaśnej śmietany.

4. Strudel z karpiem, szpinakiem i serem pleśniowym

Strudel z karpiem, szpinakiem i serem pleśniowym (fot. M&CC/polskikarp)

0,5 kg wędzonych lub gotowanych brzuszków z karpia

200 g szpinaku

1 cebula

obrany czosnek

1 camembert

kilka kromek chleba tostowego

czarnuszka, sól, pieprz

jajka

1 opakowanie ciasta francuskiego

Brzuszki z karpia doprawić do smaku solą i pieprzem. Ciasto francuskie rozwałkować – na wierzch układać: tosty pszenne, następnie szpinak podsmażony z cebulą i czosnkiem, rybę, a na koniec plastry sera pleśniowego. Wszystko zawinąć w ciasto, posmarować jajkiem i posypać czarnuszką. Piec w 190 stopniach przez ok. 20 minut.