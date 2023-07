Odwiedzając Grecję, zagłębiamy się w krąg smaków bałkańskich. W przypadku jednak tej wyprawy będą nam również towarzyszyć dobrze znane aromaty śródziemnomorskie.

Na Półwyspie Bałkańskim spotykają się różne grupy etniczne, kultury i religie, których wspólny mianownik to właśnie konieczność współistnienia owej wielości oraz historyczna pamięć długotrwałego tureckiego panowania. Grecja nie przeżywa tak burzliwych przemian terytorialnych, jakie jeszcze niedawno były udziałem państw byłej Jugosławii, ale sąsiaduje z nimi. A całe Bałkany to tygiel – nie tylko kulturowy, lecz także kulinarny.

Grecja – kuchnia pogranicza

Na naszej mapie kulinarnych podróży nie może zabraknąć Grecji. Kuchnia grecka łączy tradycję lokalną wywodząca się z kultury rolniczo-pasterskiej, elementy śródziemnomorskie ze względu na ciepły klimat i bliskość morza oraz wpływy orientalne – skutek bliskości Turcji i pamiątka po ich historycznej obecności na tych terenach.

Śródziemnomorski klimat wpływa na sposób jedzenia i upodobania kulinarne Greków.

Śniadania – typowo dla kuchni śródziemnomorskiej – są skromne lub nie ma ich wcale. Bywa, że zastępuje je kawa. Mogą też jej towarzyszyć drobne ciasteczka, owoc albo gęsty jogurt z dodatkiem owoców i miodu. W ciągu upalnego dnia dużo się pija, a mało jada. Bogactwo napojów rozpoczyna się od różnych rodzajów kaw (najpopularniejsze to: „po grecku” przygotowywana w specjalnym tygielku i frappe – na zimno, z lodem), ciągnie przez soki ze świeżych owoców i chłodzone napoje gazowane, aż po lokalne piwa i wina, które mimo iż nie zyskały światowej sławy, jak trunki francuskie czy włoskie, jednak znalazły swoje miejsce w kuchni oraz kieliszkach Greków i ich gości. Nie można też zapomnieć o mocniejszych trunkach, jak metaxa czy ouzo o specyficznym, anyżkowym smaku.

W gorący dzień Grecy chętnie sięgają po lekkie dania w wersji mini, które szybko zaspokajają głód (meze, mezes). W ciągu dnia to wystarczy. Pożywniejszy posiłek przypada na popołudnie i wieczór, gdy robi się nieco chłodniej i można spotkać się w większym gronie w tawernie. Na stołach pojawiają się dania gotowane czy pieczone (moussaka, saganaki czy souvlaki), również z dużym udziałem warzyw i serów, ale także z dodatkiem mięsa (często drób albo baranina), owoców morza (małże, krewetki, kalmary) czy ryb.

A do tego ożywczy powiew wieczornego powietrza, nadmorskie krajobrazy, biel skał i domów, głęboki błękit wody, kawa, wino i odrobina słodyczy – owoce, bakalie, bałkańskie łakocie: chałwa, baklava (wypieki z ciasta filo z gęstym słodkim syropem), lukumia (inaczej: rachatłukum, słodycze o żelowej konsystencji i owocowym smaku, z dodatkiem bakalii, posypane cukrowym pudrem).

Meze, czyli greckie przekąski

Głównymi składnikami typowych greckich przekąsek (meze, mezes) są warzywa (głównie pomidory, oliwki, ogórki, cebula, bakłażany i cukinie) oraz nabiał – sery (feta, haloumi, kefalotyri) i jogurt (czysty, na słodko – z miodem albo na ostro – z ogórkami i czosnkiem w postaci sosu tzatziki). Podaje się z pieczywem oraz doprawione oliwą i przyprawami (koperek, oregano, mięta, pieprz, sól morska, cynamon, cytryna) o nieco bardziej korzennym, słodko-kwaśnym, orientalnym aromacie.

Najbardziej typowe mezes to:

dolmades – gołąbki w wersji mini – ryż z dodatkami (mięso, grzyby, cebula, pomidory, rodzynki) i przyprawami (mięta, natka), zawijany w liście winorośli. Podaje się jako przekąskę, przestudzone lub na zimno, z sosem tzatziki lub gęstym jogurtem. Lekko kwaskowaty smak to zasługa liści poddanych wcześniejszej konserwacji oraz gotowania w wodzie z dodatkiem soku z cytryny;

– gołąbki w wersji mini – ryż z dodatkami (mięso, grzyby, cebula, pomidory, rodzynki) i przyprawami (mięta, natka), zawijany w liście winorośli. Podaje się jako przekąskę, przestudzone lub na zimno, z sosem tzatziki lub gęstym jogurtem. Lekko kwaskowaty smak to zasługa liści poddanych wcześniejszej konserwacji oraz gotowania w wodzie z dodatkiem soku z cytryny; oliwki – najpopularniejsze i uznawane za jedne z najszlachetniejszych są czarne oliwki typu kalamata, które mają nieco fioletowawe zabarwienie. Jednak obok tej typowo greckiej odmiany w kuchni greckiej spotykamy wszelkie rodzaje oliwek: czarne, zielone, z pestkami, drylowane, nadziewane…

– najpopularniejsze i uznawane za jedne z najszlachetniejszych są czarne oliwki typu kalamata, które mają nieco fioletowawe zabarwienie. Jednak obok tej typowo greckiej odmiany w kuchni greckiej spotykamy wszelkie rodzaje oliwek: czarne, zielone, z pestkami, drylowane, nadziewane… souvlaki – szaszłyki z kurczaka lub wieprzowiny, opiekane na grillu, w piekarniku lub na patelni. Tajemnicą sukcesu jest krótkie pieczenie i długie marynowanie (nawet do 12 h) w mocno kwaśnej marynacie, dzięki czemu mięso nie wysycha. Jada się je same w towarzystwie kwaśnej sałaty bądź z dodatkiem warzyw, frytek lub ryżu – jako pełne danie, podaje się też w chlebku pita wraz z warzywami i sosem;

– szaszłyki z kurczaka lub wieprzowiny, opiekane na grillu, w piekarniku lub na patelni. Tajemnicą sukcesu jest krótkie pieczenie i długie marynowanie (nawet do 12 h) w mocno kwaśnej marynacie, dzięki czemu mięso nie wysycha. Jada się je same w towarzystwie kwaśnej sałaty bądź z dodatkiem warzyw, frytek lub ryżu – jako pełne danie, podaje się też w chlebku pita wraz z warzywami i sosem; halloumi – mimo iż ser ten pochodzi z Cypru, to w Grecji również cieszy się popularnością. Ten twardawy, lekko gumowaty w konsystencji, słonawy i delikatny w smaku ser dobrze nadaje się do zapiekania, dlatego często podawany jest z grilla lub smażony;

– mimo iż ser ten pochodzi z Cypru, to w Grecji również cieszy się popularnością. Ten twardawy, lekko gumowaty w konsystencji, słonawy i delikatny w smaku ser dobrze nadaje się do zapiekania, dlatego często podawany jest z grilla lub smażony; sałatka grecka – znane połączenie warzyw (pomidory, oliwki, sałata, papryka, cebula, ogórek) z serem feta, przyprawione oliwą i ziołami;

– znane połączenie warzyw (pomidory, oliwki, sałata, papryka, cebula, ogórek) z serem feta, przyprawione oliwą i ziołami; tzatziki – jogurt grecki wymieszany ze startym ogórkiem i rozdrobnionym czosnkiem, może być z dodatkiem ziół (koperek, kolendra); podawany oddzielnie, ale częściej jako dodatek do mięs, pieczywa i przystawek;

– jogurt grecki wymieszany ze startym ogórkiem i rozdrobnionym czosnkiem, może być z dodatkiem ziół (koperek, kolendra); podawany oddzielnie, ale częściej jako dodatek do mięs, pieczywa i przystawek; pita – puszyste placki drożdżowe, w których podczas pieczenia tworzy się wewnątrz bąbel powietrza (długo rosnące ciasto z mąki chlebowej, z dodatkiem drożdży); po upieczeniu mogą służyć jako dodatek do sosów, dipów, hummusów, dań mięsnych i warzywnych, jako chlebowa kieszeń na farsz, np. souvlaki lub inne mięso z warzywami i sosem.

Moussaka – składniki

Muossaka (fot. Shutterstock)

0,5 kg mięsa mielonego (wieprzowina, wołowina, baranina)

2 bakłażany

5-6 ziemniaków

1 szkl. przecieru pomidorowego

6-7 średnich pomidorów

75 ml czerwonego wina

3 ząbki czosnku

1 cebula

przyprawy: sól, pieprz, 3 liście laurowe, szczypta gałki muszkatołowej, cynamonu, zmielonego ziela angielskiego, oregano, tymianku

oliwa z oliwek

beszamel: 4 łyżki masła, 4 łyżki mąki, 3 szklanki mleka, 1/3 szkl. parmezanu lub tartego ostrego sera, po szczypcie: soli, białego pieprzu i gałki muszkatołowej

Moussaka – przepis

Bakłażany myjemy, kroimy w plasterki, zasypujemy solą i układamy w durszlaku, aby odciekły. Zostawiamy na ok. pół godziny.

W tym czasie obieramy ziemniaki, kroimy na plastry, podsmażamy przez ok. 5 min na oliwie i układamy na dnie żaroodpornego naczynia.

Na patelni rozgrzewamy oliwę i podsmażamy czosnek z cebulą. Dodajemy mięso mielone, a gdy się usmaży, dokładamy przecier pomidorowy i pomidory obrane ze skórki, pokrojone w drobną kostkę. Po ok. 30 min dolewamy wino i przyprawiamy. Gotujemy kolejne 30 min na wolnym ogniu.

Bakłażany odsączamy, wycieramy papierowym ręcznikiem i smażymy – podobnie jak ziemniaki: na oliwie, przez ok. 5 min, z obu stron, aż zrobią się złociste. Połowę układamy na ziemniakach.

Gdy mięsno-pomidorowy sos dusi się, przygotowujemy beszamel. Rozpuszczamy masło i dodajemy 4 łyżki mąki. Gdy powstanie zasmażka, dodajemy powoli mleko, cały czas mieszając trzepaczką lub mikserem na wolnych obrotach. Doprawiamy i dodajemy ser. Sos gotujemy jeszcze kilka minut, cały czas mieszając, aż zgęstnieje.

Z sosu usuwamy liście laurowe i połowę wlewamy do naczynia, na bakłażany. Następnie układamy: drugą warstwę bakłażanów, resztę sosu mięsno-pomidorowego i zalewamy beszamelem.

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180ºC na 45-60 min.

Saganaki – składniki

Saganaki (fot. Shutterstock)

To nazwa nie tyle potrawy, co sposobu jej podania – w małym naczynku do zapiekania lub na patelence z uchwytami z obu stron. Danie jest zazwyczaj jednoosobowe. Najczęściej w gęstym, aromatycznym, pomidorowym sosie ze świeżych, soczystych pomidorów zapieka się krewetki, małże, ser. Składniki w naszym przepisie obliczone są na 4 osoby, a danie można przygotować zgodnie z tradycją – w oddzielnych naczyniach, ale również w jednym większym. Podajemy ze świeżym pieczywem (może być bagietka lub pita), którym będziemy mogli wytrzeć sos z talerza.

3 cebule

6 ząbków czosnku

32 duże krewetki (lub więcej mniejszych)

5-6 świeżych, dojrzałych mięsistych pomidorów, obranych, odpestkowanych i pokrojonych w kostkę

½ szklanki białego wina

przyprawy: oregano, pieprz, ewentualnie sól

opakowanie greckiej fety

oliwa z oliwek

Saganaki – przepis

Posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek szklimy na oliwie. Dodajemy oregano i pomidory. Dusimy ok. 15 min, aż sos nieco odparuje. Dolewamy wino i gotujemy dalej, aż pomidory rozgotują się, a całość zgęstnieje w aromatyczny sos.

Krewetki smażymy na oliwie z dodatkiem czosnku.

Do naczyń wlewamy sos, aby przykrył dno, układamy na wierzchu krewetki, posypujemy pokruszoną fetą i szczyptą oregano i skrapiamy oliwą. Zapiekamy ok. 15 minut w 200ºC, aż feta nieco się rozpuści i przyrumieni.