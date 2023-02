W ramach kulinarnych podróży zaglądamy do północnego zakątka Europy – do Skandynawii, regionu odległego geograficznie i kulturowo, choć pod względem smaków znacznie nam bliższego.

W rzeczywistości – ze względów historycznych i kulturowych – do krajów skandynawskich zalicza się Szwecję, Norwegię i Danię. Geograficznie często dołącza do nich Finlandia, ponieważ częściowo leży na Półwyspie Skandynawskim i graniczy ze Szwecją. Kulinarnie jako Skandynawię potraktowaliśmy całą daleką Północ, z którą o tej porze roku łączy nas wszechobecne, przejmujące zimno.

Ryby przede wszystkim

Każdy kraj skandynawski ma swoją kulinarną odrębność i specyfikę, ale łączy je głównie prostota oraz bogactwo ryb i owoców morza. Z wysuniętą najbardziej na południe Danią, zajmującą wyspy między Morzem Bałtyckim a Północnym, łączy nas zamiłowanie do śledzi i kanapek. Duńskie smørrebrød mają nieco inną postać niż znane nam polskie, składane kanapki – wyróżnia je przede wszystkim bogactwo dodatków. Są to głównie śledzie, łosoś lub inne ryby, krewetki, mięso i warzywa ułożone na cienkiej kromce ciemnego pieczywa – wszystkiego jest tak dużo, że niemożliwe bywa zjedzenie kanapki bez noża i widelca. Śledzie są również lubiane w Szwecji – to stamtąd pochodzi surströmming, słynny kiszony śledź, którego ostry aromat jest uznawany za jeden z najohydniejszych zapachów świata. Im dalej na północ, tym popularniejsze stają się ryby morskie. W Norwegii królują przede wszystkim łosoś i dorsz. Łososia podaje się w bardzo różnych postaciach: na surowo, wędzonego, ugotowanego, pieczonego, smażonego, z grilla… Gravlax, surowy marynowany łosoś, to potrawa norweska, ale ma odpowiedniki w innych państwach skandynawskich.

Szwedzki klopsik

Dużą popularnością cieszą się też ciepłe dania – najprostsze z nich, a zarazem najbardziej typowe to właśnie pieczony łosoś z ziemniakami i sałatką z ogórków lub köttbullar, mięsne klopsiki w gęstym sosie, z dodatkiem konfitury z borówek lub żurawiny. Te dania są w Polsce dość dobrze znane za sprawą restauracji znanych sklepów meblowych, gdzie cieszą się dużą popularnością.

Kraina kawą płynąca

W kontekście Skandynawii nie można także nie wspomnieć o kawie. Dla Fina normą jest 5 filiżanek kawy dziennie (dla Polaka – 1-1,5 filiżanki). Według danych Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO, International Coffee Organization) Skandynawia z wynikiem 10 kg na osobę na rok jest w czołówce, jeśli chodzi o spożycie kawy. W większości statystyk na pierwszym miejscu są Finowie, którzy wypijają po 12 kg na osobę na rok (wg ICO), a tuż za nimi: Norwegowie (9,9 kg), Islandczycy (9 kg), Duńczycy (8,7 kg), Holendrzy (8,4 kg) i Szwedzi (7,9 kg).

Wystarczy uważna lektura popularnych u nas ostatnio skandynawskich (głównie szwedzkich i norweskich) kryminałów pod nieco innym kątem, żeby uświadomić sobie ogrom tego zjawiska – bohaterowie niemal w każdej scenie piją kawę. Nie ma rozmowy, narady czy spotkania bez kubka kawy w ręku każdego bohatera. Niezapowiedziany gość, o ile nie jest wrogiem, już na wejściu zostaje poczęstowany kawą i ciasteczkiem, często w formie drożdżówek (fińskie pulla) lub maślanych bułeczek z różnymi dodatkami, np. z kardamonem, cynamonem, rodzynkami, migdałami.

Michael Blomkvist może nie jeść, ale kawę wypić musi. Erica Falck nie dość, że opija się kawą, to jeszcze piecze (lub odmraża) bułeczki cynamonowe. Może najbardziej powściągliwy, jeśli chodzi o kawę jest Harry Hole, który nadużywa czegoś zupełnie innego, jednak nieraz właśnie kawa stawia go na nogi, gdy jest mocno zmęczony dniem wczorajszym.

Kawa – obok ryb i pieczywa – jest Skandynawowi niezbędna jak powietrze.

PRZEPISY

Smørrebrød, duńskie kanapki

Smørrebrød - obowiązkowo ciemne pieczywo i dużo dodatków: śledź i jajko bardzo udane połączenie (fot. Shutterstock)

Nie oddajemy dokładnych proporcji ani składników duńskich kanapek. Zasada jest prosta: ciemne pieczywo plus ulubione dodatki – dużo, świeżo, kolorowo i do syta. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Najsłynniejsze duńskie knajpki podają kilkadziesiąt, a zdarza się, że i kilkaset rodzajów kanapek.

Smørrebrød - na kanapce dobrze też sprawdzą się owoce morza albo wołowina, obowiązkowo w towarzystwie warzyw

Na zdjęciach kilka inspiracji. Do ciemnego, pełnoziarnistego pieczywa proponujemy wykorzystać: śledzie, sardynki, łososia, krewetki, jajko sadzone, kawior, salami, szynkę, ser żółty, serek kremowy, oliwki, rzodkiewki, ogórki, pomidorki koktajlowe, marynowane: ogórki, grzyby, paprykę itp.

Smørrebrød z awokado wzmocnionym płatkami chilli i jajko w koszulce to przekąska sycąca na długie godziny (fot. Shutterstock)

Köttbullar, szwedzkie klopsiki

Köttbullar, szwedzkie klopsiki (fot. Shutterstock)

klopsiki

500 g mięsa dwukrotnie mielonego mieszanego wołowo-drobiowego lub tylko wołowego

1 cebula

½ szkl. śmietany kremówki

1 szkl. bułki tartej

1 małe jajko

olej rzepakowy

przyprawy: sól, pieprz do smaku

sos

1 spora łyżka masła

2 łyżki mąki

1 szkl. bulionu wołowego

½ szkl. śmietanki

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka ostrej musztardy (np. Dijon)

przyprawy: sól, pieprz do smaku

Cebulę drobno posiekać i zeszklić na oleju. Bułkę namoczyć w śmietance. Kiedy rozmięknie, rozetrzeć na gładką masę. Dodać cebulę, mięso, jajko i przyprawy do smaku. Wyrobić na gładką masę.

Dłonie zwilżyć wodą i formować z masy pulpeciki wielkości orzecha włoskiego. Smażyć na rozgrzanym oleju, aż pulpeciki przyrumienią się z każdej strony. Patelnię przykryć pokrywką i smażyć klopsiki na małym ogniu, aby były miękkie w środku. Podawać koniecznie z ziemniakami purée (choć niektórzy wolą z frytkami), konfiturą borówkową oraz sosem śmietanowo-musztardowym.

Gravlax, marynowany łosoś norweski

Gravlax, marynowany łosoś (fot. Shutterstock)

1 kg filetu z łososia ze skórą

1 szklanka soli

1 łyżka cukru

3 pęczki koperku

1 cytryna

50 ml wódki

2 łyżki soku z buraka (opcjonalnie)

Umyty i osuszony koperek posiekać. Z cytryny zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Koperek, sok i skórkę z cytryny, sól, cukier, wódkę i ewentualnie sok z buraka – wymieszać.

Łososia oskrobać z łusek, umyć, osuszyć, ułożyć w płaskim naczyniu skórą do dołu, obłożyć powstałą mieszanką. Całość przykryć folią spożywczą, obciążyć z góry i wstawić do lodówki na 2 dni. W międzyczasie przewrócić łososia na drugą stronę i wylewać gromadzący się pod nim sok. Następnie usunąć przyprawy, osuszyć rybę (nie myć), jeszcze raz przykryć folią i wstawić do lodówki na kolejną dobę.

Podawać pokrojonego w cienkie plasterki, z dodatkiem pieczywa, zielonej sałaty i koperkowych sosów o kremowej konsystencji, przygotowanych na bazie jogurtu czy śmietany.