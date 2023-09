Sok z malin na zimę? Zrobisz z sokownikiem i bez. Zobacz przepisy

Maliny świetnie nadają się do produkcji pysznych przetworów. | fot. Shutterstock

Maliny to jedne z najpopularniejszych w Polsce owoców, zarówno w formie świeżej, prosto z krzaczka, jak i mrożonej. Są chętnie wykorzystywane do produkcji zimowych przetworów i można z nich zrobić zarówno soki i konfitury, jak także np. musy i frużeliny. Co warto zrobić z malin na zimę?

Maliny swoją kulinarną karierę zawdzięczają nie tylko słodkiemu, soczystemu smakowi. Równie cenne są ich właściwości prozdrowotne. Charakteryzują się wysoką zawartością przeciwutleniaczy, głównie związków fenolowych, takich jak: cyjanidyn, antocyjanów, elagotanin oraz kwasów fenolowych. Przeciwutleniacze te pomagają w ochronie organizmu przed rozwojem wielu chorób dietozależnych, w tym otyłości. Związki polifenolowe w malinach regulują także stany zapalne, metabolizm lipodów, syntezę kwasów żółciowych w wątrobie oraz aktywność mikrobioty w przewodzie pokarmowym. Czytaj więcej Idealna malinówka domowej roboty Co zrobić z malin na zimę? A jeśli mowa o wykorzystaniu malin, oprócz jedzenia ich w surowej formie, mogą służyć jako baza do słodkich wypieków (ciasta, torty, tarty), ale także zapełnić domową spiżarnię w formie zimowych przetworów. Co można zrobić z malin? Zobaczcie poniższe przepisy. Domowy sok z malin na zimę - przepis Domowy sok z malin świetnie sprawdzi się zimą jako np. dodatek do gorącej, rozgrzewającej herbaty. Do przepisu na sok malinowy potrzeba używane są następujące proporcje: jeden litr wody i dwa kilogramy cukru na 4 kg malin. Wykonanie soku z malin krok po kroku Krok 1.

Zbierz maliny na domowy sok malinowy i oczyść je. Włóż je do rondelka i rozgnieć owoce. Krok 2.

Teraz dodaj wodę i gotuj maliny przez 15 minut. Miąższ owocowy przesącz przez sito, a cukier wymieszaj z sokiem. Całość ponownie zagotuj. Krok 3.

Aby zakonserwować sok malinowy, należy dodać opakowanie środka konserwującego do soku, gdy już się nie gotuje. Następnie wlać sok malinowy do sterylnych butelek. Domowy sok malinowy można przechowywać w sterylnych szklanych butelkach przez około 6 miesięcy, w zależności od sposobu przechowywania. Czytaj więcej Sok czy syrop z malin? Sprawdzone metody Jak zrobić sok z malin z sokownika na zimę? Składniki: 4 kg świeżych malin

2 szklanki cukru

500 ml wody Przepis na sok z malin z sokownika krok po kroku Krok 1.

Maliny i cukier wrzucamy do odpowiedniego garnka, w najniższym umieszczamy z kolei wodę i zagotowujemy. Krok 2.

Sok powinien się zacząć wytwarzać po ok. pół h, a najlepiej zacząć go zlewać po godzinie. W razie potrzeby należy dolać więcej wody. Krok 3.

Przelewamy sok do słoików, zakręcamy i pozostawiamy do wystudzenia. Sok z malin będzie świetnym dodatkiem do zimowej herbaty. | fot. Shutterstock Czytaj więcej Sok z aronii z sokownika i bez niego. Idealny na jesień i zimę Frużelina z malin na zimę - przepis Frużelina to inaczej owoce w żelu. W przypadku frużeliny malinowej - ta może być świetnym dodatkiem do kremów, naleśników czy gofrów. Jak ją zrobić? Składniki na frużeliną z malin z żelatyną 500 g malin

6 łyżek cukru

2 łyżki soku z cytryny

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka żelatyny Jak zrobić frużelinę z malin do słoików? Przepis krok po kroku Krok 1.

Do garnka wsadzamy oczyszczone maliny, cukier i sok z cytryny. Gotujemy całość ok. 2-3 minuty, na średnim ogniu, do rozpuszczenia cukru. Krok 2.

Łączymy mąkę ziemniaczaną z dwoma łyżkami wody i wlewamy do garnka z malinami. Z dwoma łyżkami zimnej wody mieszamy żelatynę i odstawiamy do napęcznienia. Dodajemy do garnka z frużeliną i całość mieszamy. Krok 3.

Przekładamy frużelinę do słoików i szczelnie zamykamy. Odwracamy słoiki do góry dnem. Mus malinowy będzie świetnym dodatkiem do deserów i ciast. | fot. Shutterstock Jak zrobić mus z malin na zimę? Jest gęstszy od soku i również może się nadać do przygotowywania słodkości, można go przechowywać w słoikach. Świetnie nadaje się tortów, serników, naleśników, a także bezy. Puszysty mus z malin do ciasta - składniki 1 kg malin

0,5 kg cukru

sok z jednej cytryny Przepis na szybki mus z malin do słoików - krok po kroku Krok 1.

Miksujemy i przepuszczamy przez sito maliny, odrzucając pestki owoców. Krok 2.

Mus zostawiamy na 2-3 godzin zasypany cukrem w garnku. Następnie dodajemy sok z cytryny, a całość gotujemy do zagotowania na małym ogniu. Krok 3.

Wlewamy mus do wyparzonych słoików, które pasteryzujemy przez 20 minut. Przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu.

