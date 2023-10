Sok z pigwy to bogate źródło witaminy C. Można go przygotować na kilka sposobów (fot. Shutterstock)

Jeśli chcemy w zimie wzmacniać odporność za pomocą herbaty z dodatkiem soku z naszej „polskiej cytryny”, już teraz należy poszukać pigwy lub pigwowca. Jaki przepis na sok wybrać?

Pigwa powraca do łask jako cenny składnik przetworów wzmacniających odporność w sezonie jesienno-zimowym.

Sok z pigwy lub pigwowca można przygotować na kilka sposobów. Sprawdź, który Ci najbardziej odpowiada.

Metody pasteryzacji przetworów z pigwy.

Pigwa, zwana polską cytryną, ze względu na wyrazisty, kwaśny smak i prozdrowotne właściwości staje się z roku na rok coraz popularniejsza. W październiku warto skorzystać z owoców zarówno pigwy, jak i pigwowca, aby przygotować przetwory na zimę.

Kiedy zbierać pigwę?

Jeśli owoce dojrzały już, są żółte i aromatyczne, to można zbierać je prosto z krzaka. Niektórzy jednak radzą, aby zostawić je jeszcze i zebrać dopiero po pierwszych przymrozkach, kiedy stracą nieco goryczki.

Co zrobić z pigwy?

Owoce pigwy/pigwowca stymulują odporność, działają przeciwzapalnie, wspomagają leczenie przeziębień i grypy; wpływają też korzystnie na działanie układu pokarmowego – poprawiają apetyt, oczyszczają, zapobiegają niestrawnościom, wymiotom, biegunce oraz wzdęciom; obniżają też poziom cukru we krwi, regulują poziom cholesterolu, przez co wpływają korzystnie na wątrobę i metabolizm. Przygotowujemy z nich zazwyczaj dżemy, konfitury, galaretki, nalewki, soki i syropy.

Jeśli chodzi o domową produkcję soku, to mamy kilka możliwości w zależności od upodobań smakowych, sprzętu i miejsca do przechowywania przetworów.

Najpopularniejsze sposoby przygotowania soku z pigwy to:

syrop z pigwy z kawałkami owoców – przechowujemy go w lodówce lub po pasteryzacji w chłodnym miejscu, np. w spiżarni;

sok z owoców z pigwy lub pigwowca zasypanych cukrem;

sok pigwowy z sokownika.

Jak przygotować syrop z pigwy?

Potrzebujemy 1 kg kawałków pigwy lub pigwowca, czyli owoców musimy mieć odpowiednio więcej. Pigwa ma większe owoce, więc czeka nas mniej obierania i mniej odpadów. Pigwowiec raczej bywa drobny, więc z jednego owocu zostanie nam mniej miąższu.

Krok 1. Ile cukru i owoców pigwy potrzeba na sok?

Aby przygotować syrop, stosujemy proporcję owoców do cukru 1:1, czyli kilogram obranych i drobno pokrojonych owoców zasypujemy kilogramem cukru. Owoce powinny być obrane, pozbawione gniazd nasiennych i dość drobno pokrojone – tak, aby łatwo puszczały sok.

Krok 2. Jak zasypywać owoce pigwy cukrem?

Owoce wsypujemy do dość dużego słoja, przesypując cukrem – warstwa owoców, warstwa cukru, warstwa owoców, warstwa cukru i tak do wyczerpania składników. Ostatnią warstwę powinien stanowić cukier.

Krok 3. Ile czasu musi stać syrop z pigwy?

Słój ustawiamy w kuchni w zacienionym miejscu i czekamy, aż owoce puszczą sok – zazwyczaj trwa to kilka dni, a czas zależy od temperatury otoczenia oraz jędrności i dojrzałości owoców. Pamiętajmy, że gdy owce zaczną puszczać sok, to co najmniej raz dziennie dobrze jest je przemieszać, kołysząc słojem, aby cukier docierał równomiernie do wszystkich kawałków pigwy i szybciej się rozpuszczał.

Krok 4. Kiedy zlać sok z pigwy?

Kiedy cukier jest już rozpuszczony, a owoce zmniejszyły się, czyli oddały sok, możemy zlewać nasz syrop. Owoce odcedzamy (można je również wykorzystać jako dodatek do herbaty), a syrop zlewamy do garnka. Doprowadzamy do wrzenia, gotujemy kilka minut i zlewamy na ciepło do butelek. Można też zlać gotowy syrop do butelek lub słoiczków bez gotowania i pasteryzować.

Krok 5. Jak pasteryzować sok z pigwy?

Pasteryzować możemy na dwa sposoby. Gotując butelki w garnku z wodą przez ok. 5-10 minut od zagotowania albo podgrzewając w piekarniku w temperaturze ok. 120-130 st. C przez ok. 20 minut. Jedna i druga metoda są tak samo skuteczne, więc można wybrać tę, która nam bardziej odpowiada. Pamiętajmy, że jeśli gotujemy w garnku słoiki czy butelki, to dobrze jest położyć na dnie ścierkę, aby szkło nie podskakiwało i nie popękało w gotującej się wodzie. W piekarniku natomiast zmieści się więcej słoików.

Jak zrobić sok z pigwy w sokowniku?

W sokowniku przygotujemy więcej soku z tej samej ilości owoców i możemy dodać mniej cukru – to zalety tej metody. Nie wykorzystamy jednak resztek owoców i musimy mieć specjalny sprzęt. Uwaga, nie należy mylić sokownika z wyciskarką wolnoobrotową – w tym urządzeniu przygotowujemy świeże soki do bezpośredniego spożycia. Oczywiście, możemy dodać pigwę do świeżo wyciskanego soku np. z jabłek, gruszek czy soków wieloowocowych, ale zawsze będą to

Krok 1. Ile cukru i owoców pigwy potrzeba na sok z sokownika?

Tutaj zmniejszamy proporce cukru – wystarczy połowa cukru w stosunku do owoców, chyba że zależy nam na uzyskaniu bardzo słodkiego syropu, wtedy możemy zwiększyć ilość cukru. Owoce obieramy, pozbawiamy gniazd nasiennych i kroimy na większe kawałki.

Krok 2. Jak przygotować sok z sokownika?

Postępujemy zgodnie z instrukcją urządzenia – razem z owocami dodajemy cukier i przechodzimy cały proces produkcji soku. Gotowy sok zlewamy do butelek i pasteryzujemy – patrzy wyżej Krok 5.