Z winogron ciemnych najchętniej przyrządzamy wino, ale to nie jedyny sposób na ich wykorzystanie. Gdy resztki winogron miękną warto pokusić się o przygotowanie przetworów lub soków.

Związki zawarte w ciemnych winogronach mają szereg działań prozdrowotnych. Szczególne działania przypisuje się związkom polifenolowym w winogronach ciemnych, które znajdziemy w pestkach i skórkach owoców. Znaczenie prozdrowotne mają zwłaszcza procyjanidyny i resweratrol o działaniu przeciwutleniającym, chroniącym organizm przed chorobami nowotworowymi.

Winogrona ciemne a indeks glikemiczny. Cukrzycy powinni ich unikać

Same winogrona są jednak dość kaloryczne, więc powinny uważać na nie osoby zmagające się z otyłością. 100 g winogron ciemnych to 70 kcal. Składają się w od 12 do 25 procent z cukru, głównie łatwo przyswajalnej fruktozy i glukozy. Pomimo niskiego indeksu glikemicznego (IG 45) powinny ich unikać osoby chorujące na cukrzycę.

Winogrona nie dla wszystkich. Są mocno kaloryczne. | fot. Shutterstock

Jak zrobić sok z winogron z sokownika?

Ci, którzy używali sokownika parowego wiedzą, że to nieocenione urządzenie. trzy ustawione jeden na drugim garnki, w którym na dole umieszcza się wodę, a w środkowym owoce (lub warzywa), z których chcemy przyrządzić sok. W górnym garnku będzie się znajdował gotowy napój.

Sok z winogron z sokownika - składniki

winogrona ciemne

200 g cukru/l gotowego soku

Przepis na domowy sok z winogron krok po kroku

Krok 1.

Umyć winogrona i obrać je z łodyg, po czym przełożyć do sokownika.

Krok 2.

Całość po uruchomieniu sokownika powinna parować minimum 30 minut. Warto kontrolować stan wody, aby nie wygotowała.

Krok 3.

Gotowy sok posłodzić i przelać do wyparzonych słoików. Słoje pasteryzować tradycyjnie w wodzie ok. pół godziny.

A jeśli nie sok? Przetwory z winogron. Np. dżem z winogron ciemnych

Domowy dżem z winogron można wykonać w naprawdę łatwy sposób, bez obierania winogron.

Składniki na dżem z winogron

1,5 kg ciemnych winogron

1 szklanka wody

1 1/4 szklanki cukru

3 łyżki pektyny o niskiej zawartości cukru

1/4 do 1/2 szklanki soku z limonki lub cytryny

Przepis na dżem z winogron ciemnych krok po kroku

Krok 1.

Przygotuj garnek na wrzącą wodę i wysterylizuj 5 półlitrowych słoików, gotując je przez 10 minut. Umyj pokrywki i pierścienie i gotuj na wolnym ogniu w osobnym, małym rondlu z wodą. Wyłącz ogrzewanie i pozostaw słoiki, pokrywki i pierścienie w gorącej wodzie.

Krok 2.

Umyj winogrona, usuwając uszkodzone. Nie martw się, jeśli na owocach pozostaną małe łodygi, ponieważ zostaną one usunięte wraz z nasionami. W rondlu o grubym dnie zagotuj winogrona i wodę, a następnie zmniejsz ogień.

Gotuj winogrona, mieszając i miażdżąc je, aż nasiona będą widoczne pływające w mieszance, około 10 minut. Zdejmij z ognia i lekko ostudź.

Krok 3.

Przygotuj sito o najmniejszych oczkach (lub przecierak/rozdrabniacz) i ustaw nad dużą miską. Przelej przez niego winogrona wraz z płynem dociskając, aż pozostaną tylko nasiona, skórka i łodygi.

Krok 4.

W tym samym rondlu wymieszaj miąższ winogronowy z cukrem, pektyną i sokiem cytrusowym i zagotuj na dużym ogniu. Gotuj, aż mieszanina osiągnie temperaturę 220°.

Wyłącz ogień i usuń pianę łyżką. Wlej dżem do przygotowanych słoików, pozostawiając trochę wolnego miejsca (ok. 0,5 cm). Wytrzyj brzegi pokrywek słoików czystym ręcznikiem kuchennym lub papierowym i zamknij.

Krok 5.

Czas na konserwację słoików. Włóż je do wysokiego garnka, tak aby poziom wody przekracza pokrywki słoików o co najmniej o kilka centymetrów. Jeśli to konieczne, w trakcie dodaj więcej wody. Gdy woda się zagotuje, ustaw minutnik na 10 minut.

Po 10 minutach wyłącz ogień i pozostaw słoiki w wodzie na kolejne 5 minut. Następnie wyjmij słoiki do studzenia.

Krok 6.

Gdy słoiki osiągną temperaturę pokojową, sprawdź, czy wszystkie pokrywki są prawidłowo zamknięte. Jeśli którekolwiek nie są zamknięte, przechowuj je w lodówce. Przechowuj zamknięte słoiki w chłodnym i ciemnym miejscu.