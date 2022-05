Jeszcze w marcu br. za za 1 tonę zbrojonej stali żebrowanej płaciliśmy nawet do 9600 zł brutto. W maju br. można zaobserwować tendencję spadkową o czym sygnalizują inwestorzy budujący domu. W hurtowaniach stali budowlanej (nie we wszystkich) można zaobserwować spadek cen nawet o 1-1,5 tys. zł brutto na tonie. Czy ta tendencja spadkowa się utrzyma?

Jeszcze w marcu br., pręty żebrowane z kręgu mogliśmy kupić od 7.700 zł netto do 8.000 zł netto za tonę. Z podatkiem 23% VAT cena waha się od 9500 zł/t do ok. 9.900 zł/t (brutto).

W maju br. ceny spadły i brutto za tonę zapłacimy o 1000-1500 zł brutto mniej za tonę czyli w granicach 7100-8000 zł za tonę brutto.

Nie wszystkie hurtownie stali i budowlane obniżyły ceny stali w maju br.; wciąż można kupić stal budowlaną w cenie 9000-9500 zł brutto za tonę.

Na początku marca br. ceny stali budowlanej oszalały i sięgały nawet ponad 9500 zł/tonę. W maju br. ewidentnie widoczna jest tendencja spadkowa co potwierdzają też indeksy cen stali PUDS.

Są to ceny sprzedaży stali, wyrażone w cenach netto w postaci uśrednionej ceny maksymalnej i minimalnej, po jakich dystrybutorzy dokonywali transakcji w danym tygodniu. I w tym tygodniu wszystkie indeksy PUDS od prętów żebrowany o średnicy 12 mm po blachę konstrukcyjną mają wyraźną tendencję spadkową.

Nie pozostaje to bez wpływu na kształtowanie się cen w hurtowniach stali budowlanej, gdzie zauważalny jest trend spadkowy Przy czym należy zaznaczyć że ceny te są uzależnione od regionu i od polityki poszczególnych hurtowni.

W wielu hurtowniach stali budowlanej nadal można kupić stal budowlaną za 9200-9500 brutto z tonę, ale obserwujemy tendencję spadkową i zejście z cen nawet do 1500 zł brutto od tony.

Jednak są większe problemy z dostępnością do prętów zbrojeniowych o różnej średnicy. Często w hurtowniach stali zapasy są na wyczerpaniu, albo brakuje konkretnych rodzajów stali budowlanej.

Ceny stali budowlanej w maju w porównaniu do marca br.

Do budowy domu stosuje się najczęściej pręty zbrojeniowe gładkie o średnicy do 10 mm, pręty żebrowane ze stali do 40 mm.

W przypadku prętów żebrowanych z kręgu o długości ok. 12 m ceny wyglądają następująco:

średnica 8 mm - 8600 zł (brutto) za tonę w marcu br.; ok. 7800 zł (brutto) w maju br.

średnica 10 i 12 mm - ok. 8.300 zł brutto za tonę w marcu; ok. 7160 zł (brutto) w maju br.

Za pręt fabrykowany żebrowany cięty o średnicy 8 mm zapłacimy 7870 zł za tonę (brutto) w maju br.

Pręt fabrykowany żebrowany gięty o średnicy: 12, 14, 16, 20, 25, 32 mm tu zapłacimy ok. 7760 zł za tonę (brutto) w maju - problemy z dostępnością z mniejszymi średnicami.

Za pręt żebrowany prosty o średnicy 20 mm o długości 12 m zapłacimy ok. 6900 zł brutto za tonę w maju br.

Za pręt żebrowany prosty o średnicy 6 mm i długości 6 m zapłacimy ok. 7700 zł brutto w maju br.

W przypadku strzemion zbrojeniowych sytuacja cenowa wygląda w następujący sposób.

Strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 i 8 mm zapłacimy ok. 9550 zł brutto za tonę w marcu br.

W maju br. strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 8 mm - cena brutto 7875 zł za tonę, czyli o ok. 1600 zł taniej.

W maju br. strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 mm - cena brutto 8350 zł brutto zł za tonę, czyli o ok. 1200 zł taniej.

Strzemiona zbrojeniowe z zbrojeniowych prętów 6 mm wykonane na wymiar np., 20 x 50 cm kosztowały ok. 3,5 zł brutto za sztukę w marcu br. W maju br. zapłacimy 3,44 brutto za sztukę.

Siatka zbrojeniowa zgrzewana o wymiarach 5000 mm x 2150 mm średnica 8 mm zakupimy w cenie ok. 550 zł za sztukę w marcu br. Ta sama siatka w maju b. kosztuje ok. 495 zł za sztukę.