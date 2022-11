Oświetlenie, żelazko, czajnik elektryczny a może lodówka? Małe czy duże AGD? Sprawdź, które urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu w domu i co możesz zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej?

Oszczędzanie prądu ma służy obniżeniu rachunków oraz zmniejszeniu wpływu na środowisko. Często wiąże się to z ograniczeniem zużywania większej ilości energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła sieciowego lub jakiejkolwiek innej formy energii, którą otrzymujemy od dostawcy i za którą płacimy.

Oszczędzanie prądu nie takie trudne jak może się wydawać

Innym sposobem na zmniejszenie zużycia drożejącej energii elektrycznej jest zainwestowanie we instalację fotowoltaiczną aby produkować tani i ekologiczny prąd na własne potrzeby.

Jednak jest to dosyć kosztowne i wymaga zaangażowania także własnego czasu, a co ważniejsze ma swoje ograniczenia - mieszkańcy bloków na razie nie mogą pozwolić sobie na tego typu inwestycje (przepisy pożarowe, brak technologii która jest tania i dostępna, itd.).

Jednak oszczędzanie energii elektrycznej w domu może być naprawdę bardzo proste. Aby zmniejszyć jej zużycie wystarczy wyłączać światła lub urządzenia elektryczne kiedy ich nie potrzebujemy, ograniczyć przepływ ciepła na termostacie w zimie i mniej intensywnie korzystać z klimatyzatora w lecie.

Wystarczą niewielka modyfikacja codziennych nawyków życiowych, abyśmy szybko zauważyli rezultaty takich oszczędności w naszym domowym budżecie.

Jak sprawdzić samodzielnie pobór prądu w domu?

Co roku rosną rachunki za energię elektryczną, dlatego warto szukać sposobu, żeby wydatki na prąd mieć pod kontrolą. To oznacza, że powinniśmy wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Można samodzielnie przeliczyć, ile kosztuje nas praca poszczególnych sprzętów domowych.

Takie obliczenia będą zdecydowanie dokładniejsze niż wszelkie zestawienia znalezione w internecie, ponieważ będą dostosowane do realiów naszego gospodarstwa domowego. My wiemy przecież najlepiej, ile czasu pracują poszczególne urządzenia.

Jak sprawdzić pobór prądu i koszt działania konkretnego sprzętu domowego? Eksperci z PGNiG, podkreślają że należy przygotować do tego kilka danych, które będą potrzebne do obliczeń. Przede wszystkim należy zapisać, ile czasu pracują poszczególne urządzenia w godzinach. Potem trzeba sprawdzić moc każdego sprzętu podaną w watach (W).

To konieczne, ponieważ konkretne urządzenia zużywają różną ilość energii elektrycznej. Gdzie znaleźć moc urządzenia? Taka informacja jest podawana często w instrukcji, a na pewno znajduje się na tabliczce znamionowej sprzętu.

Jak podkreślają eksperci PGNiG, Na fakturze za energię elektryczną, którą otrzymaliśmy od dostawcy prądu, należy sprawdzić, jaka jest cena za 1 kWh. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, czy mamy stałą stawkę za prąd (taryfa G11), czy też jest ona różna w zależności od konkretnych godzin.

Jak to wygląda zużycie domowego pądu w praktyce?

Jak wykorzystać powyższe dane? Należy pomnożyć moc wybranego urządzenia i czas jego pracy. Wynik trzeba podzielić przez tysiąc, żeby uzyskać wartość w kWh. Potem trzeba pomnożyć tę wartość i cenę 1 kWh z faktury za energię elektryczną.

Przyjmijmy, że nasze przykładowe urządzenie pobiera 40 W i działa dziennie 3 godziny. Średnia cena w najpopularniejszej taryfie G11 to 0,69 zł*. Obliczenia wyglądają następująco: 40 W x 3 h = 120 / 1000 = 0,12 kWh dziennie Teraz obliczamy koszt dzienny działania urządzenia: 0,12 kWh * 0,69 zł = 0,08 zł. Można też obliczyć koszt działania urządzenia w skali roku: 0,08 zł * 365 dni = 29,20 zł. * Wyliczenia własne, opracowane na podstawie danych urządzeń producentów: www.amica.pl, www.bosch-home.pl, www.lenovo.com, www.samsung.com, www.lg.com oraz zestawieniem rachuneo.pl/artykuly/ile-pradu-zuzywaja-sprzety-domowe.

Jakie urządzenia i AGD są najbardziej "prądożerne" w domu?

W dzisiejszym gospodarstwie domowym znajduje się bardzo wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną. Niektóre z nich są konieczne i działają przez wiele godzin dziennie, inne – przez 1-2 godziny na dobę.

Eksperci PGNiG sprawdzili ile prądu zużywają poszczególne sprzęty domowe i które z nich generuje największe zużycie. Oczywiście to wyniki uśrednione, bo jedne gospodarstwa domowe mogą częściej używać danego urządzenia, inne – rzadziej.

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny?

Na początek eksperci PGNiG sprawdzili, jaki jest pobór prądu czajnika elektrycznego. To urządzenie nie jest duże, ale działając potrafi pobierać niemało prądu. Czajnik jest używany kilka razy dziennie, co w sumie daje około 0,33 godziny na dobę. Moc czajnika to średnio 2000 W.

Dziennie zużywa on zatem 0,66 kWh, co kosztuje 0,45 zł. Roczne zużycie energii elektrycznej przez czajnik elektryczny to 240 kWh i to kosztuje 164,25 zł.

Ile kosztuje naładowanie telefonu?

Najnowsze smartfony generują mniejsze koszty, bo mają bardzo pojemne baterie, a więc nie trzeba ich ładować tak często. Oczywiście zależy to od intensywności ich użytkowania. Można jednak przyjąć, że codziennie podłączamy telefon do ładowania na 1 godzinę. Podczas ładowania telefonu pobór to około 6,8 W.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,0068 kWh;

koszt dzienny: 0,0046 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 2,48 kWh;

koszt roczny: 1,68 zł.

Ile prądu zużywa lodówka?

Należy pamiętać, że to urządzenie działa przez całą dobę. Eksperci PGNiG sprawdzili koszt pracy chłodziarko-zamrażarki A++. Producenci deklarują dzienne i roczne zużycie prądu w specyfikacji:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,74 kWh;

koszt dzienny: 0,51 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 270 kWh;

koszt roczny: 186,15 zł.

Ile prądu zużywa telewizor?

Telewizor to ciągle centrum domowej rozrywki, szczególnie w czasach pandemii. Obecnie Polacy spędzają na oglądaniu telewizji około 5 godzin dziennie. Oczywiście pobór prądu będzie zależał od konkretnego modelu i wielkości ekranu. Eksperci z PGNiG, przyjęli do obliczeń telewizor 40 cali o mocy 70 W.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,35 kWh;

koszt dzienny: 0,24 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 128 kWh;

koszt roczny: 87,60 zł.

Ile prądu zużywa komputer stacjonarny, a ile laptop?

Coraz częściej komputery stacjonarne i laptopy stają się podstawowymi sprzętami użytkowanymi w domach. Komputer PC działa średnio około 5 godzin dziennie, a jego moc to 90 W.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,54 kWh;

koszt dzienny: 0,37 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 197,1 kWh;

koszt roczny: 135,05 zł.

Obecnie znacznie więcej niż przed pandemią ze względu na to, że wiele osób nadal pracuje zdalnie ze względów sanitarnych. Eksperci PGNiG przyjęli , że laptop jest włączony przez 8 godzin dziennie, a jego moc to 48 W.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,38 kWh;

koszt dzienny: 0,26 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 138,7 kWh;

koszt roczny: 94,90 zł.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna w kuchni?

Czas się dowiedzieć, ile energii pobiera płyta indukcyjna, bo to coraz popularniejsze urządzenia w polskich domach. Oczywiście koszt użytkowania zależy od tego, jak często taka płyta jest używana. Eksperci PGNiG założyli, że obiad jest gotowany codziennie, a przez 30 minut są używane dwa pola grzejne o mocy 2300 W i 1800 W.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 2,05 kWh;

koszt dzienny: 1,41 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 748,25 kWh;

koszt roczny: 516,29 zł.

Ile prądu zużywa piekarnik elektryczny?

Jeśli już jesteśmy przy gotowaniu, należy również sprawdzić, ile kosztuje nas użytkowanie piekarnika elektrycznego. Najczęściej rozgrzewamy go do 200 °C, a jego moc to około 2000 W. Grzałka piekarnika pracuje w tym czasie około 41 minut. Eksperci PGNiG przyjęli, że używamy piekarnika codziennie.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 1,36 kWh;

koszt dzienny: 0,94 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 496,4 kWh;

koszt roczny: 343,10 zł.

Jaki jest pobór mocy pralki?

W żadnym współczesnym gospodarstwie domowym nie może zabraknąć pralki, a szczególnie, gdy rodzina jest duża. Nowoczesne pralki potrafią być bardzo energooszczędne, ale oczywiście generują koszty. W przypadku gospodarstw domowych z dziećmi pierze się właściwie codziennie, a przynajmniej 5 dni w tygodniu. Eksperci PGNiG przeanalizowali koszty pracy pralki z klasą energetyczną A++.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,55 kWh;

koszt dzienny: 0,38 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 143 kWh;

koszt roczny: 98,80 zł.

Ile prądu pobiera mikrofalówka?

W wielu gospodarstwach domowych jest używana również kuchenka mikrofalowa, a szczególnie do podgrzewania i rozmrażania. Średnia moc takiego urządzenia to 800 W. Przyjmujemy, że używa się ją raz dziennie.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,14 kWh;

koszt dzienny: 0,10 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 51,1 kWh;

koszt roczny: 36,50 zł.

Ile prądu pobiera zmywarka?

Coraz częściej zmywarka przestaje być luksusem, a staje się podstawowym wyposażeniem gospodarstwa domowego. Ile prądu zatem pobiera zmywarka? Eksperci PGNiG sprawdzili pracę sprzętu o klasie energetycznej A++, który pracuje 7 dni w tygodniu.

Oto koszty:

dzienne zużycie energii elektrycznej: 0,65 kWh;

koszt dzienny: 0,45 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 237 kWh;

koszt roczny: 164,25 zł.

Ile kosztuje nas odkurzanie?

Podstawowym urządzeniem do sprzątania jest odkurzacz. Zwykle nie używamy go jednak codziennie. Eksperci PGNiG przyjęli, że w tygodniu pracuje nie więcej niż 2 godziny, a jego moc to 1500 W.

Oto koszty:

codzienne zużycie energii elektrycznej: 3 kWh;

koszt dzienny: 2,07 zł;

roczne zużycie energii elektrycznej: 156 kWh;

koszt roczny: 107,64 zł.

Jakie urządzenia zużywają najwięcej prądu w twoim domu?

Eksperci PGNiG zebrali obliczenia w tabelkę, porządkując sprzęty domowe od najbardziej do najmniej zużywających prąd i tym samym generujących największe koszty.

Z zestawienia PGNiG wynika, że najwięcej prądu zużywa płyta indukcyjna, a najmniej generuje kosztów ładowanie telefonu komórkowego. Trudno jednak zrezygnować z używania większości urządzeń z naszego zestawienia, dlatego warto pomyśleć o racjonalnym gospodarowaniu zużyciem energii elektrycznej.

Dlatego jak doradzają eksperci PGNiG kupując czy wymieniając sprzęt na nowy, należy baczną uwagę zwracać na najwyższą klasą energetyczną – im wyższa, tym niższe rachunki będziemy płacić w przyszłości Pamiętajmy też, aby nieużywane urządzenia wyłączać z prądu, nie pozostawiając ich w trybie stand-by, gdyż to też oznacza zużycie energii elektrycznej.



Typ urządzenia Roczne zużycie prądu Roczny koszt użytkowania (zużycia energii elektrycznej) 1. Płyta indukcyjna 48,25 kWh 516,29 zł 2. Piekarnik elektryczny 496,4 kWh 343,10 zł 3. Lodówka 270 kWh 186,15 zł 4.. Czajnik elektryczny 240 kWh 164,25 zł 5. Zmywarka 237 kWh 237 kWh 6. Komputer stacjonarny 197,1 kWh 135,05 zł 7. Odkurzacz 156 kWh 107,64 zł 8. Pralka 143 kWh 98,80 zł 9. Laptop 138,7 kWh 94,90 zł 10. Telewizor 128 kWh 87,60 zł

Źródło: PGNiG

Na kolejnych pozycjach znalazły się - kuchenka mikrofalowa, która zużywa 51,1 kWh, co kosztuje nas rocznie ok. 36,50 zł. Z kolei Żelazko zużywa 26 kWh i kosztuje 17,94 zł, zaś telefon komórkowy to zużycie prądu 2,48 kWh, co daje roczny koszt. 1,68 zł.