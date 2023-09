Jeśli pień po ściętym drzewie przeszkadza i szpeci nasz ogród lub otoczenie, to warto go usunąć. Sprawdź jak to zrobić. Foto. Shutterstock

Jeśli pień po ściętym drzewie przeszkadza i szpeci nasz ogród lub otoczenie, to warto go usunąć. Można go wykopać z ziemi, ale jest to bardzo czasochłonne i co ważniejsze kosztowne zajęcie. Sprawdź inne, mniej inwazyjne sposoby na pozbycie się pnia.

Usunięcie drzewa jest dość łatwe, ale pnia już nie. Karpa bardzo często jest mocno zakorzeniona, a jej samoistny rozkład trwa długimi latami. Jednak są sposoby na szybsze pozbycie się pnia.

Mechanicznie usunięcie pnia z ziemi

Najszybciej pień usuniemy z ziemi mechanicznie. W tym wypadku trzeba wyrwać pień korzeniami za pomocą ciężkiego sprzętu. Pień należy opasać łańcuchem i wyciągnąć mechanicznie wraz ze wszystkimi korzeniami. Najlepiej użyć do tego ciągnik rolniczy.

Jednak ta metoda ma ograniczenia gdyż skuteczne usunięcie pnia wymaga aby miał on średnicę przynajmniej ok. 50 cm i wysokość do ok. 60 cm. Niestety, po tym zabiegu ziemia będzie wyglądała jak istne pobojowisko. Jednak jest to skuteczna metoda na usunięcie starych i dużych drzew.

Kolejny sposób polega na odcięciu całego pnia, jak najbliżej gruntu od korzeni. Najpierw należy częściowo odkopać karpę. Jest to jednak zabieg bardzo pracochłonny, dlatego sprawdzi się w przypadku usuwania pni po mniejszych drzewach.

Możemy też wypożyczyć specjalny rozdrabniacz do drewna. Służy on do zmielenia pnia po ściętym drzewie aż do linii gruntu. Przy wykorzystaniu rozdrabniacza drzewo musi być ścięte jak najniżej możliwie przy samej ziemi. Rozwiązanie to sprawdza się przy usuwaniu dużych, wrośniętych w ziemię pni.

Jednak są mniej inwazyjne metody pozwalające usunąć pień bez wykopywania.

Usuń pień bez wykopywania przy użyciu nawozów azotowych lub grzybni

Nawozy azotowe mogą nam pomóc usunąć pień bez konieczności wyrywania lub całkowitego wykopywania go z ziemi.

W pierwszej kolejności odkopujemy go lekko z ziemi i ucinamy od 3 cm do 5 cm poniżej linii gruntu. Następnie wywiercamy kilka otworów lub nacinamy siekierą.

Do otworów należy wsypać lub nalać nawóz azotowy. W tym celu sprawdzą się takie nawozy jak saletra amonowa, saletrzak lub mocznik. Możemy też zastosować obornik gnojówkę z pokrzywy. Następnie zasypujemy pień ziemia.

W krótkim czasie na karpie pojawią się grzyby oraz inne organizmy rozkładające drewno. Jednak ta metoda jest czasochłonna gdyż pień pozostawiony w ziemi zmurszeje dopiero po 2-3 latach.

Kolejnym sposobem na pozbycie się pnia po ściętym drzewie, a także korzeni jest zastosowanie żywej grzybni saprofitycznej – Peniophora gigantea.

Na ścięty pniak trzeba nałożyć grzybnię, a potem przykryć ziemią lub liśćmi, w celu zapewnienia stałej wilgotności karpy.

Naturalny rozkład pnia przy dużej wilgotności potrwa od pół roku do nawet 3-4 lat. To jak długo potrwa proces zależ od wielkości pnia i wilgotności.

Pozostałości po pniu najlepiej rozdrobnić łopatą i rozgrabić. Warto dodać, że grzyb eniophora gigantea ten zasiedla wyłącznie obumarłe pnie i nie zaszkodzi nam jak i rosnącym obok roślinom, drzewom czy krzewom.

Wypalanie pnia przy użyciu nafty lub oleju opałowego

Kolejnym dość szybki sposobem jest wypalenie karpy. W pierwszej kolejności wiercimy kilka głębokich otworów w pniu a następnie nalewamy do każdego z nich naftę lub olej opałowy. Olej i nafta musi wniknąć do pnia, więc trzeba taki pień zostawić na ok. jeden tydzień.

Dopiero jak olej opałowy lub nafta mocniej wnikną wrzucamy do otworów zapalone długie zapałki. Wypalanie takiego korzenia zajmuje nawet kilka dni, ale jest bardzo skuteczne. Należy taki proces kontrolować i sprawdzać jak przebiega wypalanie oraz trzymać zwierzęta domowe i dzieci z dala od pnia.