Duże wahania temperatur, opady marznącego deszczu i śniegu mogą mieć negatywny wpływ na działanie mechanizmów napędzających bramę wjazdową i garażową. Co można zrobić, aby uniknąć problemów z pracą bramy oraz kosztownych napraw?

Duże wahania temperatur, na przemian opady marznącego deszczu i śniegu, porywisty wiatr ­– zimowa aura nas nie rozpieszcza i może mieć również negatywny wpływ na działanie mechanizmów napędzających naszą bramę wjazdową oraz garażową.

Żeby uniknąć problemów z otwieraniem i zamykaniem bramy, a także konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw, lepiej już teraz przygotować konstrukcję na wymagające warunki pogodowe. Jak to zrobić?

Jak często dbać o napęd do bramy wjazdowej?

O automatykę do bram trzeba dbać regularnie i co najmniej 2 razy w roku przeprowadzać jej przegląd.

Najlepiej zrobić to również przed zimą, szczególną uwagę zwracając na wszystkie elementy elektroniczne, takie jak centrale sterujące, fotokomórki czy lampy ostrzegawcze i ich okablowanie. Zadanie to można powierzyć serwisantowi. O czym warto pamiętać?

– W przypadku bramy przesuwnej, poza sprawdzeniem elektroniki, upewnijmy się także, czy na listwie zębatej lub szynie jezdnej nie znajdują się zabrudzenia mogące blokować ruch bramy, a więc piasek i liście, a zimą śnieg i lód – doradza Roman Trzciński, dyrektor działu technicznego BFT Polska, firmy sprzedającej wysokiej jakości automatykę do bram.

Przy pracach konserwacyjnych przestrzegajmy zawsze wskazówek zawartych w instrukcji dla użytkownika zawartej w dokumentacji produktu. Bramy skrzydłowej nie powinniśmy używać jako „pługa” do odśnieżania śniegu, gdyż może dojść do przeciążenia. Jeśli stoimy teraz przed zakupem napędu, to zapoznajmy się z zakresem temperatur, w jakich może pracować siłownik. Nasze produkty pracują bezproblemowo przy temperaturach od -20°C do 55°C. Do bram skrzydłowych, ze skrzydłami o długości do 4 metrów i wadze do 500 kg, bardzo dobrze sprawdza się model Phobos BT A, który posiada również funkcję furtki przydatną wówczas, gdy chcemy na przykład wpuścić kuriera lub gości – dodaje ekspert.

Poza przeprowadzeniem jesiennego przeglądu, nie zapominajmy także o regularnym sprawdzaniu stanu poszczególnych elementów bramy w czasie zimy, aby upewnić się, że żadne zabrudzenia nie ograniczają pracy automatyki, a w szynie jezdnej nie zalega błoto. Warto zadbać też o bieżące odśnieżanie podjazdu i konstrukcji bramowej, co zapobiegnie jej oblodzeniu.

Jak konserwować napęd bramy garażowej?

Napęd do bramy garażowej nie jest bezpośrednio narażony na działanie czynników atmosferycznych tak jak siłownik do bramy wjazdowej. Dla jego bezproblemowej pracy równie ważne są jednak systematyczne przeglądy, żeby uniknąć „czarnego scenariusza” – na przykład zacięcia się bramy i wychłodzenia budynku w przypadku, gdy garaż jest zintegrowany z bryłą domu.

Przed zimą sprawdźmy więc wszystkie mechaniczne elementy zarówno samej bramy, jak i napędu: uszczelki, okucia, linki, zawiasy i fotokomórki. Skontrolujmy je pod kątem poprawnego działania, ale też ewentualnych zanieczyszczeń.

Po odłączeniu siłownika od zasilania możemy sprawdzić poprawność działania mechanizmu odblokowania ręcznego, a z fotokomórek bramy usunąć kurz czy też pajęczyny, żeby nie zakłócały prawidłowego działanie produktu.

Prowadnice, łożyska, rolki i zawiasy można natomiast zabezpieczyć specjalnym smarem, a następnie uruchomić napęd, żeby wykonał kilka pełnych cykli, co zapewni dotarcie smarowidła do wszystkich zakamarków.

Jak zadbać o napęd bramy zimą?

Zalegający na podjeździe śnieg, lód i błoto pośniegowe mogą utrudniać pracę bramy lub powodować jej przymarzanie, dlatego zadbajmy o regularne odśnieżanie tej przestrzeni. Jeśli planujemy zakup napędu, to podobnie jak w przypadku siłownika do bram wjazdowych, zwróćmy uwagę na zakres temperatur, w jakich może on działać. Jest to szczególnie ważne w przypadku nieogrzewanych pomieszczeń.

Wysokiej jakości, dobrze zamontowany i serwisowany sprzęt zapewni nam bezproblemową eksploatację przez długie lata. W przypadku konstrukcji segmentowych dobrym rozwiązaniem jest np. siłownik elektromechaniczny Botticelli Smart BT A od BFT, przeznaczony do intensywnego i bardzo intensywnego użytkowania. Nadaje się on do instalacji do bram o różnych wysokościach, dzięki dużemu wyborowi szyn zarówno z łańcuchem, jak i paskiem.

Przygotowujemy nasze domy na tegoroczną zimę głównie, jeśli chodzi o ogrzewanie oraz oszczędność energii. Zadbajmy również odpowiednio o elementy, z których korzystamy praktycznie codziennie – bramę wjazdową i garażową oraz napędzające ich pracę siłowniki. Dzięki temu zyskamy wygodny, bezpieczny dostęp do garażu oraz posesji, bez względu na warunki pogodowe i unikniemy strat cennego ciepła z budynku.