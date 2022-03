Sprawdź, ile aktualnie zapłacisz za tonę stali budowlanej do budowy domu

Jeszcze w 2021 r. za tonę stali żebrowanej o średnicy 12 mm płaciło się w granicy 3900-5600 zł. Wtedy wydawało się, że ceny są bardzo mocno zawyżone. Tymczasem w marcu br. za 1 tonę zbrojonej stali żebrowanej zapłacimy nawet 9600 zł, oczywiście jeżeli produkt będzie dostępny. Sprawdź ile teraz zapłacisz za stal budowlaną.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku stali (także budowlanej) spowodowane m.in. wojną na Ukrainie , ceny stali budowlanej wrosły nawet 3-krotnie więcej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak jeszcze na początku 2021 r. można było zakupić stal budowlaną w wysokości ok. 3500 zł/tonę, później (stan na czerwiec-lipiec 2021 r.) mieliśmy skok do ok. 5,5 tys. zł za tonę. Na początku marca br. ceny stali oszalały i sięgają nawet ponad 9500 zł/tonę. I ceny nadal będą rosły.

Czekają nas wyższe ceny stali budowlanej i problem z dostępnością

Dalsze prognozy niestety nie są optymistyczne dla polskiego rynku budowlanego. Eksperci podkreślają, że ceny stali jeszcze bardziej będą piąć się w górę, gdyż nasz rynek (stali) boryka się z zerwanym łańcuchem dostaw z Ukrainy. Szczególnie dużo stali eksportujemy z Ukrainy; pokrywa on nawet do ponad 25% zapotrzebowania polskiego rynku.

Jednak warto dodać, że problemy z produkcją i dostawami stali także budowlanej rozpoczęła się jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Głównym problemem był oczywiście ogromny wzrost kosztów energii, gazu oraz samych surowców wykorzystywanych do produkcji stali.

Eksperci Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) sygnalizują brak działań zwiększających wykorzystanie mocy produkcyjnych przez m.in. polskich producentów, a tym samym - dostępności stali, co jest zrozumiałe wobec tak znaczącego wzrostu kosztów.



Mamy też problem z dostępnością stali budowlanej. Większość dystrybutorów i hurtowni stali budowlanej sygnalizuje że stal przeznaczona do budowy domów jest na wyczerpaniu.

Jak podają eksperci PUDS główną przyczyna powyższego stanu leży w tym, że huty i dystrybutorzy w pierwszej kolejności koncentrują się na wywiązaniu z kontraktów długoterminowych, co ograniczyło w ostatnich tygodniach dostępność stali.

Jak kształtują się ceny stali budowanej w ostatnich miesiącach?

Do budowy domu stosuje się najczęściej pręty zbrojeniowe gładkie o średnicy do 10 mm, pręty żebrowane ze stali do 40 mm.

Pręty żebrowane z kręgu kupimy od 7.700 zł netto do 8.000 zł netto za tonę. Z podatkiem 23% VAT cena waha się od 9500 zł/t do ok. 9.900 zł/t (brutto). Różnica w cenie jest uzależniona od tego czy pręty są cięte (droższe) czy gięte (tańsze) oraz od średnicy prętów.

W przypadku prętów żebrowanych o długości ok. 12 m ceny wyglądają następująco:

średnica 6 mm - ok. 9 tys. zł (brutto) za tonę;

średnica 8 mm - 8600 zł (brutto) za tonę;

średnica 10, 12,14, 16, 18, 25 mm - ok. 8.300 zł brutto za tonę;

średnica 32 mm - ok. 9.400 zł brutto za tonę.

Jeżeli chcesz zamówić pręty zbrojone to z większością średnic jest problem z dostępnością towaru. Można zamawiać o

W przypadku strzemion zbrojeniowych sytuacja cenowa wygląda w następujący sposób.

Strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 i 8 mm zapłacimy ok. 9550 zł brutto za tonę.

Pręt żebrowany o średnicy 6 mm do wykonania strzemion w różnych wymiarach - to koszt ok. 9400 zł brutto za tonę.

Strzemiona zbrojeniowe z zbrojeniowych prętów 6 mm wykonane na wymiar np., 20 x 50 cm zapłacimy ok. 3,5 zł brutto za sztukę.

Siatka zbrojeniowa zgrzewana o wymiarach 5000 mm x 2150 mm średnica 8 mm zakupimy w cenie ok. 550 zł za sztukę.