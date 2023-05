Koszt ułożenia kostki brukowej przez profesjonalną firmę brukarską waha się w granicach 50-100 zł/m kw. w 2023 r. Wykończenie ścieżki lub podjazdu granitową kostką jest zdecydowanie najdroższe i może wynosić nawet 100 zł za m kw. A ile kosztuje zakup samej kostki brukowej w 2023 r.?

Ile kosztuje kostka brukowa w najpopularniejszych marketach budowlanych?

Ceny kostki brukowej w sklepach budowlanych są niższe niż w składach budowlanych także w 2023 r.. Najpopularniejsze markety takie jak Obi czy Castorama oraz Leroy Merlin mają większą siłę nabywczą i sprowadzają większe ilości materiałów, co pozwala im oferować bardziej konkurencyjne ceny.

W sklepie Obi za najtańszą szarą kostkę brukową o drobnej budowie zapłacimy 32,90 zł/m2. Kolorowy wariant jest o ok. 10 złotych droższy. Większość materiałów budowlanych do wykonania nawierzchni kosztuje tam od 40 do 55 złotych za metr kwadratowy, a za kostki brukowej o najładniejszym wykończeniu zapłacimy nawet ok. 80 złotych/m2.

Podczas zakupu kostki brukowej powinniśmy najpierw określić interesujące nas parametry techniczne w zależności od tego, czy ma to być materiał na podjazd, ścieżkę czy taras.

Z kolei w Castoramie najniższa cena kostki brukowej w 2023 r. wynosi ok. 35,98 zł/m2 dla szarych wariantów materiału o wymiarach 10 x 20 cm. Najtańsze kolorowe kostki brukowe są o kilka złotych droższe, a za kostkę brukową lepszej jakości musimy zapłacić od 55 zł do prawie 67 złotych/m2.

Kostka brukowa w ofercie sklepu Leroy Merlin kosztuje od 32,90 zł do 80 zł/mkw., oczywiście w zależności od grubości i rodzaju wykorzystanego materiału.

Przy zakupie kostki brukowej warto również wziąć pod uwagę jakość kostki i sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie certyfikaty.

Ile kosztuje kostka brukowa w składach budowlanych w 2023 r.?

Ceny kostki brukowej w składach budowlanych mogą być wyższe ze względu na indywidualne podejście do klienta oraz specyfikację nawierzchni brukowej. W składach budowlanych mamy również większy wybór grubszych materiałów od sprowadzanych producentów i to o dobrej jakości.

Jeśli przy zakupie zależy nam na walorach dekoracyjnych, a nie chcemy wydawać pieniędzy na kosztowne kostki granitowe, możemy zdecydować się na zakup szlachetnej kostki brukowej o płukanej, cieniowanej lub postarzanej strukturze

Najtańsze kostki brukowe można tam kupić już od 40 złotych/mkw. Średni poziom cen za nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 4 cm oscyluje w granicach 50 zł/mkw., ale za grubsze (6-8 cm) kostki na podjazdy musimy zapłacić już minimum 60 zł/m kw. w składzie budowlanym w 2023 r.