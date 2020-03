Sprawdzona klimatyzacja w domu

Klimatyzacja podnosi komfort życia w pomieszczeniach, zwłaszcza w gorące dni. Ważne jednak, aby używać jej zgodnie z zalecanymi zasadami i regularnie konserwować. Na co warto zwrócić uwagę wybierając i instalując klimatyzator?





Bez względu na to, czy chcemy klimatyzować wybraną część mieszkania (np. kuchnię połączoną z salonem) lub cały dom, etapy całego przedsięwzięcia będą identyczne. Pierwszą ważną decyzją, jaką muszą podjąć właściciele, jest wybór firmy odpowiedzialnej za projekt, dobór jednostek i montaż. Wszystkie te usługi coraz częściej jesteśmy w stanie zakupić u jednego źródła.

Przy wyborze wykonawcy na pewno warto wziąć pod lupę doświadczenie, posiadane certyfikaty czy już zrealizowane inwestycje. Wybór ekipy montażowej, która będzie odpowiedzialna za rekomendację rozwiązań, wpłynie nie tylko na nasz późniejszy komfort oraz koszty związane z użytkowaniem nowej instalacji.

W dłuższej perspektywie przełoży się również na comiesięczne rachunki za prąd i koszty związane z serwisem samych urządzeń. Do większości firm wystarczy wysłać ofertę drogą elektroniczną, by umówić się na tzw. wizję lokalną.

W jej trakcie inżynier budowy przeprowadzi analizę możliwości instalacyjnych, dokona pomiaru pomieszczeń oraz określi niezbędną moc chłodniczą. Dysponując odpowiednimi informacjami i dokładnym pomiarem, dział ofertowy jest już w stanie przygotować nam dokładny kosztorys, zarys projektu i harmonogram prac.

Dobry wybór

Na etapie wyceny zwykle zapada decyzja o wyborze klimatyzatorów. W zależności od potrzeb do wyboru mamy tak naprawdę 3 rodzaje: splity, multisplity i rozbudowane systemy VRF. Pierwsze z nich będą strzałem w dziesiątkę, jeśli chcemy efektywnie schłodzić tylko jedno pomieszczenie. Wówczas praca ekipy monterskiej polega tak naprawdę na przebiciu się przez ścianę i zamocowaniu dwóch jednostek – jednej wewnątrz, a drugiej na zewnątrz domu, a następnie połączeniu ich w jedną instalację. W przypadku mieszkania w bloku może to być balkon, jeśli zarządca budynku wyrazi na to zgodę.

Z kolei klimatyzatory typu multisplit są dedykowane do schładzania całych mieszkań lub niewielkich domów. W tym przypadku jeden agregat zewnętrzny obsługuje kilka jednostek wewnętrznych montowanych na suficie, przy podłodze lub na ścianie – w zależności od naszych preferencji. Z kolei systemy typu VRF mogą łączyć w sobie kilka funkcji, jak chłodzenie, grzanie, nawilżanie czy osuszanie.

Montaż całej instalacji z reguły trwa od dwóch do pięciu dni. Na długość i czas pracy fachowców wpływa oczywiście wielkość samej inwestycji. Dwupokojowe mieszkania wykonawcy są w stanie oddać do użytku już tego samego dnia, a na koniec remontu w dużym jednorodzinnym domu poczekamy nawet tydzień.

Bezpieczna klimatyzacja

Nieprawidłowo dobrane i zamontowane urządzenia nie będą pracowały ani wydajnie, ani bezawaryjnie – nawet mimo najlepszych parametrów. Przed montażem jednostki warto zadbać o certyfikowaną ekipę, która profesjonalnie przeprowadzi cały proces instalacji.

Równie ważne jest wykonywanie okresowych przeglądów. Zaniedbanie tych czynności pogarsza jakość chłodzenia i zaburza pracę klimatyzatorów. Zaleca się, aby serwisu dokonywał fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami przynajmniej dwa razy do roku – przed i po sezonie.

Na etapie zakupu samych urządzeń warto zorientować się, w jakie filtry wyposażone jest urządzenie i jak utrzymuje się je w czystości. Podczas użytkowania należy je regularnie wymieniać lub czyścić np. za pomocą ciepłej wody czy myć w zmywarce, jeśli takie jest zalecenie producenta.

Aby korzystać z dobra, jakim jest klimatyzacja w domu, należy pamiętać również o bezpiecznym zakresie temperatur. Zależy on od wielu czynników, m.in. od naszych preferencji, przyzwyczajeń, aktualnego samopoczucia oraz przede wszystkim temperatury powietrza na zewnątrz. Najważniejszą zasadą, której należy przestrzegać podczas klimatyzowania pomieszczeń, jest utrzymywanie różnicy temperatur nie większej niż 7°C pomiędzy tą na zewnątrz a wewnątrz.

Kiedy za oknami żar leje się z nieba, a słupki rtęci pokazują prawie 28°C, nie popadajmy w panikę i nie ustawiajmy zbyt niskich temperatur rzędu 18 i 19°C. Tak znaczna różnica negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Jeżeli w klimatyzowanym pomieszczeniu przebywamy krócej niż 3 godziny, różnica nie powinna wynosić więcej niż 5°C.

Tego typu zalecenia wynikają z przyzwyczajeń naszego organizmu, który potrzebuje czasu, żeby przystosować się do panującej wewnątrz temperatury. Gwałtowna zmiana z gorącego na zimne powietrze lub odwrotnie może wywołać szok, który najczęściej kończy się chorobą. Nowoczesne jednostki coraz częściej wyposaża się w funkcję automatycznego dopasowania temperatury. W ten sposób urządzenie samo reguluje swoją pracę, dbając o naszą wygodę i komfort.

Odpowiednio zaprogramowany klimatyzator może nie tylko utrzymywać pożądaną wartość temperatury, ale także poziom wilgotności. Istotne jest także umiejscowienie jednostki wewnętrznej. Nie powinna ona być montowana bezpośrednio nad miejscem, w którym stale przebywają ludzie, jak np. nad łóżkiem, kanapą czy biurkiem. Jednak kierunkiem nawiewu możemy zarządzać tak, żeby strumień powietrza równomiernie rozchodził się po całym pomieszczeniu.