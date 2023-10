Co nas w grzybach pociąga? Niewątpliwą ich zaletą jest smak – głęboki, zdecydowany, umamiczny, dzięki któremu stanowią aromatyczny dodatek do potraw i sosów , fot. Shutterstock

Grzyby są jednymi z najstarszych organizmów zamieszkujących naszą planetę. Nie należą do świata roślin ani zwierząt – tworzą własne, oddzielne, bardzo liczne królestwo.

Jaki jest największy organizm na świecie? W sieci można znaleźć informację (m.in. na stronie Lasów Państwowych), że za największy organizm pod względem zajmowanej powierzchni uznano opieńkę ciemną odkrytą w 2001 r. w Górach Błękitnych we wschodnim Oregonie. Grzybnia tego pojedynczego osobnika zajmowała powierzchnię 8,9 km², a masa szacowana jest na 605 ton. Naukowcy szacują, iż upłynęło 8 tys. lat od czasu, gdy ten grzyb skiełkował z zarodnika.

"Opieńka jest pasożytem żerującym na martwych oraz żywych drzewach, wywołuje tym samym chorobę o nazwie opieńkowa zgnilizna korzeni. Prowadzi to najczęściej do obumarcia całego drzewa. Grzyb jest niebezpieczny dla drzewostanu, ale dla człowieka nie stanowi większego zagrożenia.

Ze względu na swój oryginalny i znakomity smak, opieńki świetnie sprawdzają się w kuchni. Zbieramy zazwyczaj opieńkę miodową i ciemną. W Polsce grzyby te najczęściej są marynowane. Można je również suszyć i stosować jako dodatek do dań mięsnych, a także do zup, sosów czy sałatek. Na Podlasiu znana i ceniona jest zupa opieńkowa.

Opieńki znajdziemy nie tylko w lesie, ale także w parkach, sadach. Szukać należy ich dopiero późną jesienią. Największy wysyp opieniek obserwuje się zazwyczaj od października do końca listopada" - podają Lasy Państwowe na stronie okręgu białostockiego.

Grzyby żyją we wszystkich strefach klimatycznych, na lądzie, w wodzie i jak podaje Wikipedia, szacuje się, że jest ich 1-1,5 mln gatunków (4 razy więcej niż roślin nasiennych), z czego większość niesklasyfikowanych.

Część gatunków „udomowiliśmy” i wprowadziliśmy do hodowli (najpopularniejsze to pieczarki i boczniaki), nie są to jednak gatunki tak aromatyczne i poszukiwane, jak np. borowiki, których mimo różnych ogrodniczych porad, sprzedaży grzybni czy domowych sposobów hodowli popularyzowanych w Internecie, nie uprawia się jednak na szeroką skalę.

Co nas w grzybach pociąga? Niewątpliwą ich zaletą jest smak – głęboki, zdecydowany, umamiczny, dzięki któremu stanowią aromatyczny dodatek do potraw i sosów oraz doskonałą bazę zup i dań bezmięsnych. Poza tym są niskokaloryczne (ok. 20-30 kcal na 100 g) – zawierają niewielkie ilości substancji odżywczych: 1,5-5 proc. białka, do 1 proc. tłuszczu oraz węglowodany nieprzyswajalne, zaliczane do błonnika pokarmowego. Są za to doskonałym źródłem soli mineralnych i witamin z grupy B oraz jednym z niewielu pokarmowych źródeł witaminy D. Zawierają szczególnie dużo potasu oraz żelazo, wapń, fosfor, jod, selen czy sole magnezu.

Warto po nie sięgać, ale pod pewnymi warunkami. Podczas spotkań z grzybami przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność – zbierać tylko te gatunki, które znamy i najlepiej w sprawdzonych miejscach. Bywa, że gatunki jadalne mają swoich niejadalnych dublerów, a różnicę wychwyci tylko wprawne oko. Niezwykle toksycznego muchomora sromotnikowego w pewnych stadiach rozwoju można pomylić z kanią lub gąską, a tymczasem jeden grzyb muchomora może zatruć 4 osoby, powodując u nich nieodwracalne uszkodzenia wątroby. I co więcej, stężenia toksyn nie zmniejsza ani obróbka termiczna, ani suszenie. Zatem pierwsza zasada grzybiarza powinna brzmieć: nie znam, nie ruszam. Poza tym grzybów (z wyjątkiem pieczarek) nie powinniśmy jeść na surowo. Nie dla wszystkich też są wskazane. Według zaleceń grzyby hodowlane (np. pieczarki) można wprowadzać w diecie dzieci dopiero po 1. roku życia, a grzybów leśnych nie powinny spożywać osoby poniżej 12. roku życia.

1. Zupa grzybowa

0,5 kg świeżych grzybów

1 cebula

1,5 litra bulionu

2 łyżki masła, 2 łyżki oliwy

2/4 szkl. śmietany

sól, pieprz

Do tej zupy najlepiej wybrać grzyby mieszane – podgrzybki, aromatyczne borowiki i oczywiście maślaki, które nadadzą naszej zupie zawiesistości. Najlepiej wykorzystać małe lub nieforemne kawałki grzybów, których nie przeznaczamy do suszenia ani marynowania. To zupa niezwykle sezonowa – do zrobienia tu i teraz, tylko na jesieni. W zimie możemy cieszyć się zupą z grzybów suszonych albo mrożonych – efekt końcowy będzie podobny, jednak nieco inny (trudno osuszyć mrożone grzyby, a jest to konieczne, aby je ładnie podsmażyć).

Grzyby obieramy, czyścimy, osuszamy i kroimy na kawałki.

Na patelni rozpuszczamy masło i dodajemy oliwę. Podsmażamy posiekaną cebulkę i dodajemy grzyby – smażymy kilka minut, mieszając, aby grzyby nie przywarły do patelni. Grzyby z cebulką przekładamy do garnka, dodajemy bulion i gotujemy pod przykryciem przez ok. pół godziny. Na końcu dodajemy śmietankę oraz doprawiamy solą i pieprzem. Podajemy z makaronem.

2. Sos kurkowy na białym winie

300 g kurek

1 szalotka

1 pierś kurczaka

100 g szpinaku

½ szkl. białego, wytrawnego wina

¾ szkl. śmietany

ząbek czosnku, sól, pieprz, sok z cytryny

łyżka masła

Kurki dokładnie czyścimy z zanieczyszczeń i piasku. Możemy je umyć, ale wtedy należy poczekać, aż dobrze wyschną.

Posiekaną szalotkę i rozdrobniony czosnek podsmażamy na maśle, dodajemy kurczaka pokrojonego w kostkę oraz kurki i smażymy przez kolejnych kilka minut. Następnie dodajemy szpinak, a gdy liście zwiędną, dolewamy wino, dodajemy sól i pieprz i dusimy całość, aż prawie całe wino odparuje. Na koniec dodajemy śmietanę i gotujemy kilka minut, aż powstanie jednolity sos. Podajemy z makaronem, ziemniakami lub kaszą.

3. Pieczarki faszerowane serem i boczkiem

1 kg dużych pieczarek

1 cebula

150 g wędzonego boczku

100 g tartego żółtego sera

natka pietruszki

bułka tarta

sól, pieprz

olej do smażenia

ok. 1/2 szkl. soku pomarańczowego

migdały

Pieczarki czyścimy (nie trzeba, ale można obierać) i pozbawiamy ogonków. Ogonki siekamy i podsmażamy na oleju. Gdy odparuje z nich woda, dodajemy posiekaną cebulkę i pokrojony drobno boczek. Smażymy kilka minut, doprawiamy solą i pieprzem. Zdejmujemy z ognia i studzimy, a następnie dodajemy starty ser, przyprawy i natkę.

Kapelusze pieczarek podsmażamy delikatnie na złoto, ale tak, aby nie straciły kształtu (można tego nie robić), a następnie nakładamy do nich farsz. Wierzch posypujemy tartą bułką i całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na ok. 20-30 min. Pieczemy, aż ser się rozpuści, a wierzch zarumieni.

Jako farszu możemy użyć również mielonego mięsa z cebulką i przyprawami albo pieczarek podsmażonych z cebulką z dodatkiem ugotowanego, posiekanego jajka. Farsz może być dowolny – z mięsem, jajkiem, serem lub tylko roślinny; jak kto lubi.

4. Boczniaki po chińsku

½ kg boczniaków

2 ząbki czosnku

1 papryczka chili lub ½ łyżeczki suszonych płatków

kilka łyżek oleju

3 łyżki sosu sojowego

2 łyżeczki cukru trzcinowego

sezam, bazylia

Boczniaki kroimy w paski. Czosnek i chili drobno siekamy i wrzucamy na olej mocno rozgrzany w woku lub na patelni o grubym dnie. Dodajemy grzyby. Smażymy kilka minut, na złoto, potrząsając patelnią. Dodajemy sos sojowy i cukier, smażymy kilka minut. Grzyby powinny zostać dobrze pokryte sosem. Gorące podajemy z makaronem zwykłym, chińskim albo ryżem. Danie posypujemy sezamem i bazylią.